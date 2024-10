Congo-Kinshasa: Matadi - Les camionneurs suspendent leur mouvement de grève

Les transporteurs routiers ont repris le travail ce mercredi 2 octobre. Leur grève, décrétée depuis 16 septembre dernier, vient d'être suspendue après avoir obtenu une augmentation de 350 USD de leur salaire et l'application intégrale des accords de la tripartite de novembre 2023.

À l'issue des pourparlers présidés ce même mercredi à Matadi, au Kongo-Central, par le ministre des Transports et voies de communications Jean-Pierre Bemba, le Gouvernement, la province du Kongo-Central, le patronat et syndicats et associations affiliées ont signé le procès-verbal portant suspension de la grève.

La grève des transporteurs a été déclenchée par l'intersyndicale des professionnels du transport routier.

À travers cette grève, ces routiers dénonçaient la non-prise en compte, par le Gouvernement, de leurs revendications relatives à l'amélioration de leurs conditions professionnelles et salariales.

D'après Vital Toko, secrétaire provincial adjoint du syndicat force routière du Congo, les transporteurs avaient présenté onze revendications. Il s'agit entre autres de l'examen, par le Gouvernement, de la situation de blocage des camions jusqu'à 22 heures à l'entrée de Kinshasa à Mitendi et à Mpozo à l'entrée de Matadi et la révision de certaines taxes et ponction "qui appauvrissent le secteur routier et ne permettent pas l'application d'une bonne politique salariale".