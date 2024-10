Madagascar: Des lycéens vainqueurs d'un tournoi de robotique, symboles d'une jeunesse qui veut innover

Ils ont entre 15 et 18 ans, sont malgaches et désormais champions du monde de robotique : cinq lycéens ont remporté la médaille d'or du « First Global Challenge », aussi connu comme les Jeux olympiques de la robotique. Cette compétition internationale s'est tenue à Athènes du 22 au 29 septembre et a réuni plus de 190 pays autour du thème « Nourrir l'avenir ». Une récompense au-delà de toute espérance pour la Grande Île et qui en dit long sur une génération prête, malgré le manque de formations et d'infrastructures, à s'inscrire dans cette nouvelle vague technologique au service de leur pays.

Ils ont dû construire, programmer et piloter leur propre robot lors de matches disputés à Athènes. Un jeu ludique, dont l'objectif est plus large : préparer les jeunes talents à trouver des solutions concrètes face aux grands défis du siècle.

« Nourrir le futur », le thème de la compétition cette année, a inspiré l'équipe de Madagascar. Son idée : repenser la production de spiruline, une microalgue riche en qualité nutritive. Tojo Emrick Rajomarison, 18 ans, l'un des champions, explique : « La production de la spiruline, ici, à Madagascar, est encore assez artisanale. C'est pour ça que nous avons pensé pouvoir intégrer des nouvelles technologies dans sa production qui augmentent beaucoup le rendement au kilomètre carré. Et c'est en appliquant des technologies déjà existantes qu'on pourrait aider Madagascar à se développer. »

« Des jeunes à Madagascar arrivent à réparer un smartphone sans aucune formation »

Et si l'espoir d'une révolution de la robotique est permis à Madagascar, c'est bien parce qu'une génération d'autodidactes, à l'aise avec les nouvelles technologies, s'engage dans cette voie, et ce malgré le manque de formations et d'infrastructures dédiées. C'est ce qu'estime Riantsoa Rabefitia, responsable d'inclusion digitale chez Telma, le premier opérateur de télécommunication du pays qui a soutenu l'équipe malgache. « En ce moment, on a des jeunes à Madagascar qui arrivent à réparer un smartphone sans aucune formation, explique-t-elle. On a ces jeunes-là qui ont pu mettre en place un prototype de robot 100% efficace et efficient simplement à partir de bases en robotique ».

De quoi insuffler un vent nouveau dans le monde de la robotique alors que Madagascar a fait de l'industrialisation l'une de ses priorités pour les prochaines années.