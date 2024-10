Comores: Le dépistage du cancer du sein reste un vrai défi

L'Association comorienne contre le cancer chez la femme (ACCF) organise, pour la 6e année consécutive, la campagne Octobre Rose. Cette initiative vise à sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein notamment. Mais, malgré les efforts déployés, avec notamment un accompagnement administratif et financier par le biais de partenaires privés, des défis majeurs persistent, notamment l'absence de services adéquats pour la prise en charge des patientes, poussant celles qui le peuvent à se rendre dans d'autres pays de la région.

Aux Comores, depuis 2017, 2133 mammographies ont été réalisées. L'Association comorienne contre le cancer chez la femme (ACCF) aide actuellement onze patientes atteintes de cancers gynécologiques, grâce à une oncologue comorienne exerçant sur l'île de La Réunion.

Ces malades sont souvent livrées à elles-mêmes, souligne Hazna Assoumani, responsable de la sensibilisation au sein de l'association : « L'objectif de l'ACCF, c'est de sensibiliser la population pour le dépistage précoce, c'est vrai, mais aussi de sensibiliser les autorités publiques pour la prise en charge des malades. Les moyens, ils en ont : il y a beaucoup de projets qui se font. Donc, pourquoi il n'y aurait pas un fonds pour, ne serait-ce, qu'un soin palliatif ? On espère puisqu'il y a un nouvel hôpital qui est en train de se faire. On espère mais, pour l'instant, il n'y a rien et, pour les malades, c'est malheureux. »

« On cache le cancer comme si on avait quelque chose de honteux »

Un centre d'imagerie a ouvert à l'hôpital public de Moroni l'an dernier. Cependant, des tabous liés à la maladie subsistent, même si les mentalités évoluent, estime Soudjay Asnouna, sage-femme épidémiologiste et membre de l'ACCF : « On a du mal à accepter que nous ayons le cancer. On le cache comme si on avait quelque chose de honteux. Et, parmi les missions de l'association, il y a le fait de sensibiliser et de lever le tabou afin que tous les patients, puissent comprendre que le cancer est une maladie comme les autres et que ça se traite surtout si elle est détectée à temps. »

Le ministre de la Santé n'a pas répondu aux sollicitations de RFI. En ce mois d'octobre, la campagne de sensibilisation de l'ACCF a commencé, avec par exemple des dépistages à moitié prix du 5 octobre au 5 novembre.