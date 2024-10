Congo-Kinshasa: Retombées des travaux de Fatima, Fonction Publique - Willy Makanda déterminé à assainir l'administration publique

La Paroisse Notre-Dame de Fatima située dans la commune de la Gombe a servi de cadre ce vendredi 27 septembre 2024 à une rencontre entre les groupes syndicaux et le comité de base de l'administration publique. L'objectif de cette réunion était d'assainir les novices au sein de l'administration publique et de trouver la cohésion entre les syndicalistes afin d'éviter tout esprit séparatiste.

«Devenir un syndicaliste n'est pas un hasard, il faut une conviction de soi, il faut être affilié. Cette assemblée générale est pour nous un acquis pour savoir consolider l'unité entre nous syndicalistes. Cette rencontre est propice pour évaluer toutes les éventualités, afin de nous mettre à l'abri de tous les désordres. Il y a quelques jours, nous venons d'assister à quelques incantations de certains syndicalistes se frappant la poitrine d'être seuls sur terrain. Et aujourd'hui, nous voici en assemblée générale d'information », a indiqué d'entrée de jeu Willy Makanda, cadre du Syndicat National du Cadre, Agent et Employé du secteur de Service, Syncas.

Il a souligné que ces assises tenues en ce jour, serviraient à la sensibilisation de tous les syndicalistes pour une formation adéquate, de dénicher le vrai sens du terme syndicat, son rôle et les objectifs que vise le syndicalisme. On ne devient pas syndicaliste par hasard, il faut un certain nombre de principes, de normes à suivre. Après ces assises, il y aura une formation qui sera organisée à l'intention de tous les syndicalistes de l'administration publique.

En effet, il a rappelé que les élections syndicales de 2006 auraient conduit à l'obtention de 60 syndicalistes pour travailler dans l'administration publique afin d'exercer avec efficacité la gestion du travail au sein de l'administration.

"Il est prouvé que dans une société où le taux de syndicalisation est élevé, les inégalités sont moindres", a affirmé ce cadre du Syncas. "Les syndicats sont des chiens de garde des conditions sociales et de travail. A l'échelle de l'entreprise, ils contribuent à la justice économique", a-t-il rajouté.

En outre, il a fait savoir que cette assemblée concerne toutes les administrations publiques. Selon lui, plus de 50 administrations réunies, peuvent évaluer et proposer ce qui doit être fait. "Le syndicat n'est pas seulement le chien de garde des institutions, dit-il, mais peut aussi oeuvrer dans la formation organisée par la Cellule d'innovation et de Changement de Mentalités et contribuer également dans l'éthique et le code de bonnes conduites", a-t-il clos son propos.