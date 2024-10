Depuis toujours, les anglophones ont un autre secret du développement d'une nation au-delà des attentes au Gouvernement. Dans de nombreuses situations, l'entrepreneuriat constitue, en effet, un des facteurs du développement. Les anglophones l'ayant compris, ils s'y sont lancés. Et aujourd'hui, ils sont considérés comme des modèles et une véritable source d'inspiration pour les autres Etats.

Sur le plateau d'Innov Tv, dernièrement, Leila Mimbaei, journaliste Présentatrice de l'émission Mon business, a reçu Emmanuel Yambushi, entrepreneur et coach. Ladite émission était un nouveau numéro durant laquelle l'hôte a parlé des points intéressants et précis ayant trait à l'entrepreneuriat : son sens, ses avantages voire son utilité. Il a également abordé les difficultés auxquelles font face, généralement, les entrepreneurs.

«Le système c'est notre panel économique du pays. Notre panel économique ne met pas le peu d'escaliers nécessaires qui permet à un jeune de quitter d'un point A à un pont B, ça veut dire, il est construit de manière à vous pousser à avoir plus une cabine au coin de l'avenue, d'avoir plus une moto, de vous limiter là, d'avoir plus un petit shop au coin de l'avenue pour vendre des unités et c'est fini.

Ce panel, ce système n'est pas construit pour permettre aux congolais d'aller de l'avant, le système d'aujourd'hui, vous pouvez le constater, à 99% le marché économique du secteur privé est géré par les étrangers ; disons, nos confrères des autres nationalités. Tout simplement parce qu'ils ont compris le système, et ils sont passés à côté du système. Pour sortir du système, il faut comprendre, il faut avoir la formation, il faut avoir l'accès à l'information, il faut avoir l'accès aux compétences nécessaires », a indiqué Emmanuel Yambushi.

D'après lui, "le système colonial sur lequel nous nous appuyons encore jusqu'à ce jour constitue un blocage pour notre jeunesse voulant s'épanouir par la voie de l'entrepreneuriat. Et, c'est là même que se situe la plus grande difficulté et le plus grand obstacle à l'entrepreneuriat dans notre pays.

Les centres de formation en entrepreneuriat avec les banques, les institutions publiques, tout comme privées, doivent collaborer en vue de faciliter aux jeunes entrepreneurs l'accès au crédit. Les banques et les autres institutions sont des partenaires pouvant mettre des capitaux nécessaires à la disposition des jeunes entrepreneurs en vue de soutenir leurs projets".