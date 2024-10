Ile Maurice: Les bulletins imprimés à partir de samedi

L'élection partielle prévue pour le 9 octobre à Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (n°10) tient non seulement la classe politique en haleine mais également de nombreux électeurs. Particulièrement ceux de cette circonscription. Aura-t-elle lieu ou pas, c'est la grande question.

En l'absence du commissaire électoral, Irfan Rahman, qui est souffrant, une préposée à la commission électorale nous a affirmé que c'est à partir de samedi que les bulletins de vote seront imprimés. Interrogée sur les raisons pour lesquelles Linion Moris, qui a écrit à la commission électorale pour demander si la candidate ou un représentant de ce parti pourrait effectuer un constat de la qualité du papier ou de l'encre qui sera utilisée pour l'impression des bulletins à l'imprimerie du gouvernement, n'avait pas reçu une réponse à hier après-midi, la préposée nous a répondu que le nécessaire sera fait et que le retard dans la réponse a été causé par l'absence du commissaire électoral.

Selon le calendrier qui a été remis aux candidats, les bulletins devraient être imprimés «as from the 27th September».

Notre interlocutrice a ajouté que tous ceux qui sont appelés à travailler pour cette élection partielle ont été conviés à une réunion prévue pour samedi. Concernant les écoles qui seront utilisées comme centres de vote, le ministère de l'Éducation a été mis au courant des dispositions qui devront être prises. Pour ceux qui voteront par procuration, les formulaires sont prêts et ceux concernés seront informés du jour où ils pourront les récupérer.

%

Certes, la préposée nous a fourni ces renseignements car pour elle, les procédures pour l'organisation de cette partielle suivent leurs cours. En revanche, Neena Ramdenee, candidate de Linion Moris, déplore cette attitude de la commission électorale. «Je suis candidate, et à sept jours de cette joute électorale, je ne sais toujours pas si cette élection aura lieu ou pas. La commission électorale a vraiment peu de respect et de considération pour les candidats.»

Contacté hier, Avineshwur Dayal, candidat du MSM, a indiqué qu'il est très présent sur le terrain et que tout se passe parfaitement bien jusqu'à présent. Pense-t-il que la partielle aura bel et bien lieu ? Il réplique qu'il faudrait poser la question au Premier ministre. «Il a fixé une date depuis plus de trois mois. Je fais mon travail comme candidat désigné.» Que pense-t-il du taux de participation des électeurs dans cette circonscription si la partielle a lieu ? Il est d'avis qu'il y a un fort engouement autour de cette élection car «les partisans sont très actifs et beaucoup d'électeurs attendent le 9 octobre pour montrer leur affiliation au parti orange».

Sur le terrain toutefois, c'est toujours le calme plat dans cette circonscription. Lundi, nous avons sillonné le village de Trou-d'Eau-Douce et nous n'avons pas vu une seule banderole ou des oriflammes et encore moins une affiche. Hier, un habitant de Flacq, qui a traversé Bel-Air, a fait le même constat. Pourtant à Triolet, la semaine dernière, avant l'inauguration d'un sports arena, le village était orné d'orange et de blanc.

S'il est vrai qu'il y a eu des exercices de porte-à-porte et quelques réunions avec des dizaines de personnes, il n'y a pas eu de congrès ni de meeting.

Certains membres du gouvernement que nous avons interrogés, hier, affirment que tout est possible et ils n'écartent pas la possibilité de la tenue de cette partielle.