Cameroun: « Allo Cnps » - Un service innovant pour faciliter l'accès aux informations des assurés de la Cnps

Allo Cnps, le nouveau service mis en place par la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), marque une avancée majeure dans l'accès aux informations pour les assurés. Ce dispositif, lancé en partenariat avec Securys Group, répond à la volonté de simplifier les démarches et d'améliorer l'expérience utilisateur.

Disponible 24h/24 et 7j/7, le service est accessible via le numéro court 8383, ou par Internet et Chatbot. Les assurés peuvent désormais consulter leur historique de cotisations, vérifier le nombre de mois cotisés et restants à cotiser, ainsi que suivre leurs dossiers en temps réel. De plus, des conseillers qualifiés sont disponibles pour offrir un accompagnement personnalisé.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, qui se déroule du 1er octobre au 30 novembre 2024, « Allo Cnps » vise à rapprocher les assurés de leurs droits et procédures. Grâce à ce service, il est plus simple de poser des questions sur les cotisations, les pensions ou les démarches administratives, tout en bénéficiant de réponses rapides et précises.

En complément, des alertes SMS mensuelles permettent aux assurés de rester informés sur leur situation à la Cnps. Ces alertes couvrent des informations telles que les paiements de cotisations, les rappels pour les employeurs et les assurés volontaires, ainsi que les notifications relatives aux pensions des retraités.

Le coût du service téléphonique est fixé à 198 Fcfa la minute, tandis que la souscription aux alertes SMS s'effectue via le code USSD 101# chez les opérateurs Orange et MTN, pour un coût de 750 Fcfa par mois ou 9 000 Fcfa par an.

Avec Allo Cnps, la Cnps et Securys Group offrent une solution complète et innovante, rendant les informations plus accessibles que jamais.