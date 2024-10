Gabon: Rencontre entre gouvernement et opérateurs économiques

C'est la rentrée économique au Gabon. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a officiellement ouvert les travaux entre le gouvernement et les opérateurs économiques de la zone d'investissement spéciale de Nkok(ZIS). L'événement a eu lieu ce 30 septembre 2024 à Libreville. Une rencontre entre les deux parties qui s'inscrit dans l'optique de l'apaisement du climat des affaires et inviter les investisseurs à poser leurs valises au Gabon.

Les opérateurs économiques installés au Gabon, ceux de la zone d'investissement spéciale de Nkok(ZIS), ont répondu à l'invitation du gouvernement via le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima. La rencontre entre le gouvernement et les opérateurs économiques de la zone d'investissement spéciale de Nkok s'inscrit dans le cadre de l'apaisement du climat des affaires entre les deux parties.

"Les échanges d'aujourd'hui, avec le concours de tous ceux qui y participent, ont vocation à poser le diagnostic et engager la nécessaire réflexion qui permettront d'opérer les corrections utiles et indispensables à ce projet" souligne le Chef du gouvernement gabonais.

L'événement qui a lieu dans la capitale gabonaise est placé sous la supervision du Chef du gouvernement et est placé sous le thème :" Bilan et prospectives pour le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité de la ZiS de Nkok". De ce qui précède, il s'est agi pour le Premier ministre et les membres de son gouvernement, d'engager avec les responsables d'entreprises, des échanges de fond sur les principaux objectifs de cette zone. "Le gouvernement joue pleinement son rôle qui est en l'occurrence ici non pas de suivre, ni même d'accompagner, mais d'éclairer au sens militaire de l'éclaireur, le champ de la pacifique bataille des idées" a fait savoir le Premier ministre.

Il faut souligner à toutes fins utiles que les échanges entre les deux parties ont pour objectif, de motiver la croissance des opérateurs économiques de la zone d'investissement spéciale de Nkok(ZIS). Et cela, dans l'optique qu'ils jouent et impriment leur marque dans l'économie du pays. C'est la raison pour laquelle, le Premier ministre attache du prix à la réussite de ce rendez-vous économique. "C'est pourquoi je voudrais m'attacher à insister pour que nous posions le débat à partir des réalités et non des fantasmes, à cerner les vrais enjeux à partir des données les plus fiables." souligne t-il.

La zone d'investissement spéciale de Nkok(ZIS), faut-il le rappeler, compte près d'une centaine d'entreprises en activité, avec ses 8 000 emplois directs et plusieurs autres milliers d'emplois indirects.