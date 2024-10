Gabon: Passation de charges - Martin Obandja Owoula désormais aux commandes de l'administration centrale

Le vendredi 27 septembre 2024 restera une date mémorable pour l'ensemble des personnels du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux. M. François Mangari, Secrétaire Général de la Chancellerie a satisfait au rituel, en remettant tous les attributs de pouvoir à M. Martin Obandja Owoula, Secrétaire général entrant.

La cérémonie de passation de charges entre MM François Mangari et Martin Obandja Owoula, était présidée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie GONDJOUT. Le Membre du Gouvernement de la Transition s'est dit satisfait de la conduite des dossiers par le secrétaire général sortant non sans lui dire toute la reconnaissance de l'État. Il a félicité le Chancelier entrant tout en lui disant les attentes.

Au cours de cette cérémonie de passation de charges tenue en présence de l'ensemble des agents de l'administration centrale. Les deux principaux acteurs ; à savoir MM. Martin Obandja, François Mangari, ont symboliquement prononcé des allocutions.

Le premier cité est revenu sur les six ans passés à la tête de l'administration centrale du département ministériel ; le traitement toujours avec célérité et diligence des dossiers en raison de leur caractère urgent pour essayer d'atteindre les objectifs assignés par la hiérarchie.

Au terme de son parcours, il est revenu sur ce qu'il qualifie de sentiments sans équivoques ; à savoir sa profonde reconnaissance à l'endroit des plus hautes autorités de la République pour la confiance renouvelée et placée en sa modeste personne.

Une confiance renouvelée qui représente pour lui la matérialisation du concept égalité des chances. Un concept pour lequel tous ceux qui ont foi en le travail peuvent toujours espérer la reconnaissance de leur compétence, de leur savoir-faire, de leur volonté de servir loyalement le Gabon.

Il n'a pas manqué de remercier l'ensemble des personnels du Ministère dont les responsables de l'administration, pour leur franche collaboration sans laquelle il lui aurait été difficile d'accomplir sa mission de coordination de diverses et nombreuses activités aussi bien administratives que judiciaires. Il a salué leur disponibilité, leur abnégation et leur sens élevé du devoir.

M. Martin Obandja Owoula a prié Monsieur le Garde des Sceaux d'être son fidèle interprète auprès du président de la transition, Président de la République, Chef de l'État par ailleurs Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Brice Clotaire Oligui Nguéma qui a bien voulu lui faire confiance en le nommant au terme du Conseil Supérieur de la Magistrature du 14 août 2024 Secrétaire Général de la Chancellerie.

Il a dit prendre acte des mots sensibles prononcés par Monsieur le Ministre à l'endroit de sa modeste personne. Il mesure la dimension de la tâche et promet d'être à la hauteur. Un hommage soutenu a été rendu à son prédécesseur pour le dévouement, la passion et la foi dans l'action.

Témoignant sa reconnaissance à son prédécesseur pour le travail abattu à la tête de la chancellerie sous l'autorité de Monsieur le Garde des Sceaux. Le Secrétaire Général entrant a promis de toujours faire appel à son expérience et à sa sagesse. Il a salué la compétence et l'ardeur dont chacun à fait montre dans son domaine pour la réussite des six années passées à la tête de la Chancellerie par le Secrétaire Général sortant.

M. Martin Obandja Owoula a promis accomplir sa mission avec rigueur, objectivité et probité tout en prônant pour l'implémentation d'une grande ouverture et une écoute attentive aux avis et suggestions de tous ; pour plus d'efficacité au service, dans un esprit d'équipe.

Pour rappel, le Secrétaire Général entrant est Magistrat hors hiérarchie. Il occupait les fonctions de Vice-président près la Cour de Cassation avant d'être porté au pinacle de l'administration centrale du département ministériel. M. François Mangari est désormais le Président du Conseil d'Administration de l'École Nationale de la Magistrature.