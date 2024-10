Gabon: Le pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 02 octobre de chaque année, la Journée Internationale de la Non-Violence.

Déclaration du Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon (RENAFEM-GA), affilié au Réseau des Femmes Médiatrices de la CEEAC, à l'occasion de la Journée Internationale de la Non-Violence et du lancement de la Campagne de Sensibilisation, d'Éducation civique et Citoyenne en prélude à la future élection référendaire

A cette occasion, le Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon (RENAFEM-GA) réaffirme son engagement indéfectible à la promotion de la paix, de la justice et de l'égalité, tout en annonçant le lancement d'une campagne de sensibilisation et d'éducation civique et citoyenne, en prélude à la prochaine élection référendaire.

La non-violence, prônée par des figures emblématiques telles que Mahatma Gandhi, est un principe fondamental pour la cohésion sociale et le développement durable. Dans le contexte politique que traverse le Gabon depuis le 30 aout 2023, nous, femmes médiatrices de paix, jouons un rôle clé pour garantir des processus électoraux pacifiques et inclusifs.

Les élections ne sauraient être un terrain de confrontation, mais plutôt une opportunité d'expression démocratique et de participation citoyenne. Nous sommes conscientes des attentes légitimes des populations, pour l'amélioration des conditions de vie. Mais celles-ci doivent être abordées avec la conscience collective d'un dénominateur commun qui n'est autre que la Paix, si chère à chaque gabonais.

Il est essentiel que chaque voix soit entendue, et que chaque vote soit basé sur des choix éclairés et responsables.

A cet effet, la Campagne vise les objectifs suivants :

· Sensibiliser la Population : Informer la population sur l'importance d'une participation pacifique et constructive aux élections référendaires, soulignant que la non-violence est essentielle à la démocratie.

· Faire l'Éducation Civique et Citoyenne : Promouvoir l'éducation civique et citoyenne pour permettre aux citoyens de comprendre leurs droits, devoirs et le processus électoral, créant ainsi une société plus informée et engagée.

· Renforcer le Rôle des Femmes : Encourager la participation des femmes dans le processus électoral, en mettant en avant leur rôle indispensable en tant qu'agentes de changement et médiatrices de paix.

· Mobiliser les Communautés : Organiser des ateliers, des focus groupes et des forums communautaires pour susciter un dialogue constructif sur les enjeux du référendum et l'importance d'une approche non-violente.

Aussi, nous appelons les acteurs de la société civile, les organisations de femmes, de jeunes, les leaders communautaires, ainsi que les institutions publiques, à unir nos efforts pour faire de cette campagne un véritable levier pour le changement.

A l'heure de la restauration des Institutions, il est primordial de bâtir un Gabon où la non-violence et le respect des différences sont au coeur de notre engagement civique. Nous devons travailler ensemble pour garantir que chaque citoyen puisse s'exprimer librement dans le respect de l'autre et des Institutions, sans peur ni intimidation.

C'est également le lieu et l'occasion d'inviter nos enfants, nos jeunes frères et soeurs, notamment les élèves, à avoir des comportements responsables, à cultiver les valeurs de tolérance, de compréhension et de vivre ensemble, à bannir toute forme de violences et à promouvoir le dialogue.

En conclusion, le Réseau National des Femmes Médiatrices de Paix du Gabon prend l'engagement, en cette journée spéciale, de contribuer activement à la promotion de la paix et à un environnement électoral serein. Ensemble, nous avons le pouvoir d'influer sur le devenir de notre pays et de réaliser une démocratie véritablement représentative et pacifique.

Pour la paix, pour les droits de tous, agissons ensemble !

Que Dieu bénisse le Gabon,Que DIEU bénisse les Femmes,

Unis dans la Concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité.

Je vous remercie.

Fait à Libreville, le 2 octobre 2024.