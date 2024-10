Congo-Kinshasa: Bilan de 100 jours ,Industrie - Watum Kabamba, l'un des acteurs clés du Gouvernement Suminwa !

Le Ministre Louis Watum Kabamba, à la tête du ministère de l'Industrie et du Développement des Petites et Moyennes Entreprises, s'est imposé comme l'un des acteurs clés du Gouvernement Suminwa. Malgré les tentatives de déstabilisation, dont un empoisonnement présumé, il a su faire preuve d'une résilience remarquable, marquant de son empreinte, les premiers 100 jours de son mandat sous la direction de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka.

Depuis qu'il est à la tête de ce ministère, Louis Watum Kabamba, dans sa vision, s'était fixé deux objectifs essentiels, à savoir : «La promotion de l'entrepreneuriat et la création de richesses » et en plus l'une des réalisations phares du ministre Kabamba est le déblocage des arriérés des structures allocataires du marché de la sous-traitance dans le secteur privé.

Ce déblocage, couplé à la simplification du mécanisme de financement du FOGEC, de l'Agence Nationale de Développement de l'Entreprenariat congolais (ANADEC) et de l'APROCM, vise à renforcer l'entrepreneuriat congolais. Ces structures jouent un rôle crucial : le fonds de Garantie de l'Entreprenariat au Congo- (FOGEC) garantit le financement des petites et moyennes entreprises (PME) et startups, de l'Agence Nationale de Développement de l'Entreprenariat congolais (ANADEC) assure leur accompagnement technique, et l'APROCM protège et promeut les classes moyennes.

En outre, le déploiement de l'Agence Nationale de Développement de l'Entreprenariat congolais (ANADEC) dans les provinces est une initiative stratégique pour rapprocher les services aux entrepreneurs locaux. Dix directions provinciales ont déjà été renforcées, avec trois sites fonctionnels à Lubumbashi, Matadi, et Mbuji-Mayi. La création de la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation à Kinshasa constitue également une avancée majeure, offrant aux entrepreneurs un espace dédié à l'innovation.

Développement du tissu industriel

Sur le plan industriel, le Ministre Kabamba a supervisé l'installation de l'Usine PEPSI à Maluku, une étape cruciale pour la relance du secteur manufacturier en RDC. Cette usine a généré 350 emplois directs et 1700 indirects, renforçant l'économie locale. De plus, la réintroduction des normes nationales de conformité (NCD) est une avancée historique pour la qualité des produits congolais.

D'autres réalisations notables incluent la relance de l'industrie Kisangani-RD Congo (SOTEXKI) avec un impact direct sur l'emploi et la mise en route de la cimenterie de Katanda, qui promet de générer plus de 6000 emplois.

Vision pour l'avenir

La gestion exemplaire de Louis Watum Kabamba ne s'arrête pas là. Plusieurs projets sont en cours notamment, l'extension du guichet unique dans les provinces, la finalisation de textes pour la promotion des startups et l'artisanat, et le lancement de la digitalisation du processus de création d'entreprises. Ces initiatives visent à simplifier l'environnement des affaires et à encourager la participation des Congolais dans l'économie nationale.

Malgré les défis, le Ministre Louis Kabamba continue de prouver que la promotion de l'entrepreneuriat et le développement industriel sont des leviers essentiels pour la prospérité du pays.