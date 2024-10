Afrique: Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema prendra part au 19ème Sommet de la Francophonie

Consécutivement à sa participation active à la 79ème Assemblée Générale des Nations Unies qui s'est tenue du 22 au 27 septembre 2024 à New-York, le Président de la Transition a effectué le déplacement de Paris ce jour afin de participer au 19e Sommet de la Francophonie qui aura lieu du 4 au 5 octobre courant.

Cette grand-messe de la Francophonie organisée à nouveau en France après 33 ans réunira 88 Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) autour du thème " Créer, innover et entreprendre en français " en mettant un accent sur les femmes et les jeunes.

Il s'agira pour les dirigeants des pays membres de l'OIF d'explorer de nouveaux chemins et enjeux de coopération à travers des échanges avec des jeunes créateurs et entrepreneurs via des plateformes telles que le salon Franco-tech et le festival de la Francophonie entres autres activités.

Ces énièmes assises d'envergure seront une fois de plus l'occasion pour le Président de la Transition de défendre sa vision de développement du Gabon nouveau et attirer de potentiels investisseurs.