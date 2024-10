Dar es Salaam — Des milliers de personnes ont participé au 5ème Congrès eucharistique national qui s'est achevé récemment à Dar Es Salaam. Sous le slogan « Fraternité, guérir le monde : vous êtes tous frères », les promoteurs ont partagé et abordé des thèmes tels que la fraternité chrétienne comme instrument important pour le développement de la dignité humaine, l'Eucharistie et les petites communautés de base, le défi du pentecôtisme et des catholiques d'aujourd'hui.

Dans la note reçue par l'Agence Fides, le Père Paulino Madeje, missionnaire de la Consolata (IMC), s'attarde sur les termes de fraternité et de guérison, les définissant comme les mots les plus utilisés compte tenu de la situation à laquelle le pays est confronté aujourd'hui. « La société tanzanienne est préoccupée et effrayée par les vagues de violations des droits de l'homme.

Enlèvements, meurtres, abus des faibles, intimidations sont malheureusement à l'ordre du jour », remarque le père Madeje, qui est également rédacteur en chef du magazine Enendeni des missionnaires tanzaniens de la Consolata. « C'est pourquoi, à la fin de la conférence, la Conférence épiscopale tanzanienne (TEC) a publié une déclaration commune condamnant de tels actes, soulignant que notre société a besoin de guérison. La véritable guérison se trouve dans le Jésus de l'Eucharistie qui nous appelle à la table du dialogue et de la communion ».

« Parmi les intervenants du congrès, rapporte le père Paulino, le père Joseph Mosha, de l'archidiocèse de Dar es Salaam, a expliqué que la fraternité est intrinsèquement un acte de l'être humain, lié au fait qu'il a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu, et que Jésus-Christ, en nous nourrissant de son corps et de son sang, devient notre frère. « Nous devons reconnaître et faire nôtre la fraternité chrétienne pour guérir les nombreuses blessures qui affligent l'humanité ».

« Les petites communautés de base doivent être des communautés eucharistiques. Le centre de tout est le Christ», a déclaré le père Benno Kikudo de la TEC. Que faut-il faire pour que cela soit réalisable ? Des plans pastoraux et des stratégies devraient être préparés et mis en oeuvre pour renforcer les familles, les communautés, les groupes de jeunes, les enfants et les mères afin qu'ils vivent une vie eucharistique. Cela devrait se faire par le biais de séminaires, d'ateliers et de programmes pédagogiques ».

Abordant le thème du pentecôtisme, le discours du père Leonard Maliva, du diocèse d'Iringa, s'est basé sur le fait que les gens, pour diverses raisons, y compris les difficultés quotidiennes, sont toujours à la recherche de solutions, au point de se retrouver dans des sectes qui offrent des « miracles » et des « bénédictions vides ».

« Certains achètent à de faux pasteurs de faux objets religieux tels que de l'huile, de la terre, des feuilles, qu'ils croient dotés de pouvoirs magiques. Ils se rendent ensuite compte qu'au lieu d'être guéris, ils ont été trompés, spoliés financièrement et leur foi s'effondre. Pour relever ce défi, l'Église catholique doit faire un effort délibéré pour préparer un plan pastoral stratégique afin d'identifier et d'aider ces fils et filles de l'Église qui se sont égarés ».

Enfin, parmi les thèmes abordés, Methodius Kilaini, évêque auxiliaire retraité du diocèse de Bukoba, a parlé de l'histoire de l'évangélisation dans la région orientale. Kilaini a souligné le travail missionnaire réalisé et ses fruits aujourd'hui, dont le Congrès Eucharistique fait partie, en se basant sur la réalité tanzanienne et africaine actuelle au niveau politique, culturel, économique et religieux.