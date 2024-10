Afrique: L'OMS lance un plan stratégique mondial pour lutter contre la dengue et d'autres arboviroses transmises par les moustiques Aedes

communiqué de presse

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) lance aujourd'hui le Plan stratégique mondial pour la préparation, la capacité d'intervention et la riposte pour lutter contre la dengue et d'autres arboviroses transmises par les moustiques Aedes. En favorisant une réponse coordonnée à l'échelle mondiale, le Plan vise à réduire la charge de morbidité, ainsi que le poids des souffrances et des décès dus à la dengue et à d'autres arboviroses transmises par les moustiques Aedes, telles que la maladie à virus Zika et le chikungunya.

Moyennant une approche régionale faisant intervenir l'ensemble de la société, le Plan décrit les actions prioritaires pour lutter contre la transmission et formule des recommandations aux pays touchés dans divers secteurs, parmi lesquels la surveillance des maladies, les activités de laboratoire, la lutte antivectorielle, la mobilisation communautaire, la prise en charge clinique et la recherche-développement.

On estime à quatre milliards le nombre de personnes exposées au risque d'infection par les arbovirus dans le monde, et ce nombre devrait atteindre 5 milliards d'ici à 2050. Les cas de dengue ont fortement augmenté dans les six Régions de l'OMS, et le nombre de cas a presque doublé chaque année depuis 2021, avec plus de 12,3 millions de cas recensés à la fin du mois d'août de cette année, soit près du double des 6,5 millions de cas signalés pour toute l'année 2023.

La dengue est endémique dans les climats tropicaux et subtropicaux, en particulier en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique occidental et dans les Amériques. La situation est tout aussi préoccupante en Afrique, où les pays luttent contre de multiples maladies dans un contexte de conflits et de catastrophes naturelles, des systèmes de santé déjà fragiles subissant ainsi une pression supplémentaire. En décembre 2023, l'OMS a classé la recrudescence mondiale actuelle de la dengue comme étant de niveau 3, soit le niveau d'urgence le plus élevé pour l'OMS, afin d'aider les pays à renforcer leurs capacités de surveillance et à mettre en oeuvre des activités de riposte.

« La propagation rapide de la dengue et d'autres infections à arbovirus ces dernières années est une tendance alarmante qui exige une riposte coordonnée de tous les secteurs et au-delà des frontières », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « Qu'il s'agisse de maintenir des environnements propres, de soutenir la lutte antivectorielle ou de rechercher et de fournir des soins médicaux en temps opportun, tout le monde a un rôle à jouer dans la lutte contre la dengue. Ce plan est une feuille de route pour inverser la tendance contre cette maladie et d'autres arboviroses transmises par les moustiques Aedes, protéger les populations vulnérables et ouvrir la voie à un avenir plus sain. »

Des facteurs tels que l'urbanisation non planifiée et de mauvaises pratiques en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, les changements climatiques et les voyages internationaux facilitent la propagation géographique rapide de la dengue. La maladie est aujourd'hui endémique dans plus de 130 pays. Des tendances similaires sont également observées pour d'autres arboviroses, telles que la maladie à virus Zika, le chikungunya et plus récemment la maladie à virus Oropouche, en particulier dans les Amériques. Cette hausse à l'échelle mondiale montre qu'il est urgent de disposer d'une stratégie solide pour atténuer les risques et protéger les populations.

Le Plan stratégique comprend cinq éléments clés essentiels à la réussite d'une riposte à l'épidémie :

Coordination d'urgence : Mettre en place des activités de direction et de coordination ; Surveillance collaborative : Mettre au point et utiliser des outils pour la détection précoce et la lutte contre les épidémies de dengue et d'autres épidémies transmises par les moustiques Aedes, y compris en renforçant la surveillance basée sur des indicateurs et la détection des événements, les analyses épidémiologiques, les tests de diagnostic en laboratoire et les enquêtes sur le terrain ; Protection des communautés : Mobiliser les communautés moyennant un dialogue actif et l'adaptation locale des mesures de prévention et d'intervention, y compris la lutte contre les populations de moustiques ; Des soins sûrs et évolutifs : Assurer une prise en charge clinique efficace et des services de santé résilients pour permettre aux patients de recevoir des soins adéquats et prévenir la maladie et le décès ; et Accès aux contre-mesures : Promouvoir la recherche et l'innovation pour améliorer les traitements et obtenir des vaccins efficaces contre ces maladies.

Le Plan sera mis en oeuvre sur un an, jusqu'en septembre 2025, et nécessite 55 millions de dollars des États-Unis pour soutenir les efforts en matière de préparation, de capacité d'intervention et de riposte sanitaires. Il s'inscrit dans le cadre de l'Action mondiale pour lutter contre les vecteurs 2017-2030, une stratégie mondiale visant à renforcer la lutte antivectorielle dans le monde, et de l'Initiative mondiale de lutte contre les arbovirus, lancée en 2022, qui est axée sur la lutte contre les arbovirus à potentiel épidémique transmis par les moustiques.

Le Plan stratégique est un appel à l'action lancé à toutes les parties prenantes -- depuis les organismes gouvernementaux et les prestataires de soins de santé jusqu'aux communautés et aux individus -- pour qu'elles unissent leurs forces dans la lutte contre la dengue et d'autres arboviroses transmises par les moustiques Aedes, en s'appuyant sur l'innovation, les nouvelles technologies et l'amélioration des stratégies de lutte antivectorielle.