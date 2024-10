Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Interpellation sur la protection des personnes âgées en situation d'urgence

Dans sa déclaration à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, commémorée le 1er octobre de chaque année, le gouvernement a appelé à l'examen des problèmes auxquels cette couche sociale est confrontée afin de lui garantir une protection sociale adéquate.

"Les personnes âgées dans les situations d'urgence" est le thème de célébration de la Journée internationale des personnes âgées cette année. Selon la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, le choix de ce thème se justifie par le fait que les situations d'urgence, notamment les catastrophes naturelles, les pandémies ou les conflits armés qui sévissent partout dans le monde touchent de façon disproportionnée les personnes âgées et accentuent leur vulnérabilité.

« Il est donc essentiel de tenir compte de leurs besoins spécifiques dans la planification et la réponse aux situations d'urgence », a-t-elle indiqué donnant lecture de la déclaration du gouvernement.

Un accent est donc mis sur la nécessité de protéger et de soutenir les personnes âgées en cas de crise en priorisant leur sécurité et leur bien-être dans les stratégies de préparation et d'intervention aux situations d'urgences.

La ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a, par ailleurs, rappelé l'arsenal juridique, les plans et programmes que le gouvernement met en place dans le cadre de la politique nationale d'action sociale. « Au plan national, le gouvernement oriente la réflexion sur la stratégie nationale de lutte contre la violence, la maltraitance et la négligence à l'égard des personnes âgées lors des catastrophes humanitaires », a-t-elle fait savoir en précisant qu'une nouvelle loi portant protection et promotion des droits de la personne âgée au Congo est dans le circuit d'approbation.

La protection des personnes âgées en temps de crise nécessite un effort de plaidoyer auquel les pouvoirs publics, les partenaires au développement, les communautés, les familles, la société civile doivent davantage s'impliquer. « Ensemble, nous parviendrons à relever les défis auxquels sont confrontées les personnes âgées dans les situations d'urgence et leur permettre de vivre dans un environnement plus inclusif et pus protecteur », a conclu la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire avant de visiter les structures où vivent des personnes de troisième âge en apportant des vivres et non vivres.