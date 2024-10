Egypte: EdVentures investit dans huit nouvelles entreprises égyptiennes de technologie de l'information

TLDR

EdVentures, la branche de capital-risque du groupe Nahdet Misr, investit dans 8 nouvelles entreprises égyptiennes de technologie éducative issues de son récent programme d'accélération.

Les startups sélectionnées sont El Kheta, Saikoro, The Copywriter, Techy App, SchoolZ, ArmStrong, Tutoro et InvestED, qui recevront un financement et une aide à l'expansion.

L'investissement souligne l'importance de l'ed-tech en Égypte, reflète la confiance dans l'écosystème des startups et vise à renforcer l'éducation et l'innovation dans la région.

EdVentures, la branche de capital-risque du groupe égyptien Nahdet Misr, a investi dans huit nouvelles startups égyptiennes spécialisées dans les technologies éducatives. Cela porte son portefeuille total à 22 entreprises depuis son lancement en 2017.

Les startups sélectionnées ont émergé du récent programme d'accélérateur d'entreprises d'EdVentures. Il s'agit notamment de El Kheta, Saikoro, The Copywriter et Techy App. SchoolZ, ArmStrong, Tutoro et InvestED font également partie du groupe.

Ces jeunes entreprises recevront des fonds et un soutien pour développer leurs activités. EdVentures se concentre sur l'investissement dans des entreprises ed-tech innovantes afin d'améliorer le secteur de l'éducation en Égypte.

Points clés à retenir

L'investissement d'EdVentures souligne l'importance croissante des technologies éducatives en Égypte et au Moyen-Orient. Avec une population jeune et une demande d'éducation de qualité, les solutions ed-tech offrent des moyens d'améliorer l'accès et les résultats de l'apprentissage. Cet investissement intervient à un moment où les outils d'apprentissage numériques ont gagné en importance, en particulier après que la pandémie de COVID-19 a accéléré le passage à l'enseignement en ligne.

L'ajout de ces startups au portefeuille d'EdVentures reflète la confiance dans l'écosystème des startups égyptiennes. Les entreprises répondent à des besoins divers, allant du tutorat et de l'enseignement des STEM à la logistique scolaire et à la collecte de fonds, ce qui indique de vastes opportunités sur le marché de l'éducation.