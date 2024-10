Egypte: Bokra et CIC lancent un fonds de 200 000 dollars pour les étudiants entrepreneurs égyptiens

TLDR

Bokra s'associe au Canadian International College (CIC) pour créer un fonds étudiant de 207 000 dollars destiné à promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation chez les étudiants du CIC.

La collaboration introduit la "Bokra Academy" qui offre un mentorat et un soutien financier aux entrepreneurs en herbe afin qu'ils développent des entreprises prospères.

Les diplômés certifiés du programme ont accès à des bassins d'emploi et à des possibilités de financement, ce qui leur permet d'améliorer leurs compétences en matière de planification financière, de technologie et d'intelligence artificielle.

Bokra s'est associé au Canadian International College(CIC) pour lancer un fonds étudiant de 207 000 dollars qui soutiendra l'entrepreneuriat et l'innovation à un stade précoce parmi les étudiants du CIC en leur apportant un soutien financier et un mentorat.

Cette initiative marque le début d'une collaboration entre Bokra et le CIC. Le fonds soutiendra les entrepreneurs en herbe en leur offrant des tickets d'entrée modestes et un accès à un mentorat précieux pour les aider à transformer leurs idées en entreprises prospères.

Le partenariat constitue également la base de la nouvelle "Bokra Academy", une plateforme conçue pour doter les étudiants de compétences essentielles dans des domaines tels que la planification financière, la technologie et l'IA. Les diplômés certifiés auront accès à des bassins d'emploi et à des opportunités de financement.

Points clés à retenir

Soutenir les entrepreneurs au niveau des étudiants est crucial pour la croissance économique de l'Égypte, car cela favorise l'innovation et crée des opportunités d'emploi dans un marché en évolution rapide. En fournissant un financement initial et un mentorat, des initiatives telles que le partenariat Bokra-CIC fournissent aux jeunes créateurs de changement les outils nécessaires pour transformer leurs idées en entreprises prospères. Cela permet non seulement d'autonomiser la prochaine génération, mais aussi de contribuer à l'objectif du pays de construire une économie numérique plus forte et plus dynamique, essentielle pour le développement à long terme et la compétitivité sur le marché mondial.