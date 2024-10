Maroc: L'entreprise marocaine Kwiks lève 800 000 dollars pour sa plateforme de recrutement de freelances

TLDR

La plateforme de recrutement marocaine Kwiks obtient un financement de 8 millions de dirhams pour des solutions basées sur l'IA.

Investissement d'Azur Innovation Management pour stimuler le développement d'une plateforme de recrutement.

Kwiks présentera des outils de pointe tels que les solutions R2DS pour améliorer l'efficacité du processus d'embauche.

Kwiks, une plateforme de recrutement marocaine qui met en relation les entreprises avec des chasseurs de têtes indépendants, a levé 8 millions de dirhams (827 000 $) de financement auprès d'Azur Innovation Management (AIM).

Les fonds permettront d'accélérer le développement des solutions de Kwiks, visant à moderniser le recrutement en rendant le processus d'embauche plus rapide et plus efficace.

Kwiks prévoit d'utiliser l'investissement pour améliorer sa plateforme, permettant aux entreprises de trouver facilement les meilleurs talents. La prochaine version de la plateforme comprendra des outils innovants tels que les solutions R2DS, qui génèrent automatiquement des rapports sur les candidats.

Points clés à retenir

En Afrique, les startups qui numérisent la pile administrative pour les entreprises, telles que Workpay, FaidiHR, SeamlessHR, Bento Africa, et Zuberi ont une grande opportunité de marché compte tenu de l'appétit croissant pour les solutions logicielles d'entreprise parmi les organisations de taille moyenne à grande sur le continent. L'industrie de l'informatique dématérialisée au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 31,4 milliards de dollars d'ici 2026, contre 14,2 milliards de dollars en 2021, principalement grâce au financement du secteur privé et à l'appétit pour les solutions numériques.