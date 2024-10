Le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), en rapport avec la Fondation « Konrad Adenauer », son bras financier, a démarré hier, mercredi 2 octobre, un atelier de réflexions et de partage sur le programme « Collectivités territoriales, Défense, sécurité et paix ».

Coïncidant avec le lancement dudit programme dans les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel, cette rencontre a pour objectif d'identifier les défis sécuritaires majeurs dans le centre du pays et définir un cadre stratégique d'harmonisation des interventions multi sectorielles en termes de sécurité dans les communes, les collectivités rurales et la partie transfrontalière avec la Gambie voisine.

Au regard de la diversité des causes des violences répertoriées au sein de la société de manière globale et leur nature évolutive, le CHEDS et ses partenaires, à travers ce programme, comptent ainsi apporter de nouvelles stratégies plus plausibles en initiant et renforçant de nouvelles actions permettant de garantir aux citoyens une sécurité plus adéquate dans leurs mouvements et leur cadre de vie. Outre la volonté de mettre en opération les forces de défense et sécurité, et d'associer les collectivités territoriales dans ce programme spécifique, l'idée pour le général de Brigade Jean Diémé, de surcroît Directeur général du CHEDS et ses collaborateurs, est aussi d'intégrer les différentes sensibilités communautaires autour de cette question assez récurrente au Sénégal et surtout dans les zones décentralisées.

Les travaux de cette rencontre vont se poursuivre ce jeudi 3 octobre ; avec des sous thèmes axés sur l'organisation territoriale et le rôle des collectivités territoriales dans la défense et la sécurité, le défis des élus locaux en matière de sécurité.