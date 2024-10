Sénégal: Souscription à une institution de prévoyance maladie - L'Icamo dénonce le taux dérisoire d'adhérents

Le Sénégal est encore loin d'une couverture optimale de la prise en charge maladie des travailleurs. Selon l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire (Icamo), actuellement il y a 164 Ipm recensées à leur niveau et ces dernières polarisent près de 4000 entreprises adhérentes.

« C'est un chiffre dérisoire si on prend en considération le nombre d'entreprises du secteur formel qui sont au Sénégal » a fait savoir Marie Rosalie Ngom Coly présidente de l'Icamo. Pour cette dernière la souscription à une Imp est obligation au même titre que celle à l'Ipres et à la caisse de sécurité sociale pour le travailleur et l'employeur doit s'y conformer. Elle s'est exprimée hier, mercredi 2 octobre à Dakar au cours d'une rencontre avec la presse.

Ce qui est un chiffre dérisoire si on prend en considération le nombre d'entreprises du secteur formel qui sont au Sénégal ». Pour amener les entreprises à souscrire à une Ipm qui est une obligation au regard du code du travail comme l'inscription à l'institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) et à la caisse de sécurité sociale, l'Icamo a mis en oeuvre un programme pour lutte contre cette évasion fiscale.

Ce qui est un chiffre dérisoire si on prend en considération le nombre d'entreprises du secteur formel qui sont au Sénégal ». Pour amener les entreprises à souscrire à une Ipm qui est une obligation au regard du code du travail comme l'inscription à l'institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) et à la caisse de sécurité sociale, l'Icamo a mis en oeuvre un programme pour lutte contre cette évasion fiscale.

Un programme qui s'articule autour de la communication, de la sensibilisation. « Il nous faut donner la bonne information aux cibles, c'est-à-dire les employeurs et leurs travailleurs pour les rappeler le caractère obligatoire de l'affiliation des travailleurs à une Ipm », a-t-elle fait savoir.

Maintenant, dans la collaboration entre l'ICamo et son ministère de tutelle, Mme Coly a renseigné : « nous avons demandé à ce que ces inspecteurs descendent sur le terrain pour faire un contrôle ciblé. Nous espérons qu'à l'issue de cet exercice, la majorité des entreprises du Sénégal vont enfin respecter l'obligation d'affilier leurs travailleurs à une IPM au même titre que leur affiliation à la caisse de sécurité sociale et à l'IPRES ».

Créée par arrêté n°2015-5335 du 09 avril 2015, l'Icamo est chargée de réaliser, au profit des Ipm, une gestion commune de missions et de services afin de poursuivre la dynamique d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du système de l'Assurance Maladie obligatoire du Sénégal. Ayant démarré la mise en oeuvre effective de ses missions en 2018 suivant les axes stratégiques déclinés dans son premier plan quinquennal 2018-2022, cette Institution de Prévoyance sociale va passer au renouvellement de ses instances en fin de semaine courante.

L'occasion sera ainsi offerte aux Ipm d'apprécier ce bilan, de donner de nouvelles orientations ou d'assigner de nouveaux défis à leur coordination nationale. Parlant de leur bilan, la directrice de l'Icamo a déclaré : « nous avons constaté, durant le premier quinquennat, que 8 sur les 9 services qui étaient ciblés ont été réalisés, ont été matérialisés et sont en cours d'utilisation par les IPM. Seul un service n'est pas encore utilisé, malgré le fait qu'il soit opérationnalisé. Il s'agit du fonds de garantie ».

Et d'apporter des précisions sur cet objectif non couvert totalement. « Le fonds de garantie est un service extrêmement important, parce qu'il vient répondre à la forte demande des prestataires de services de santé, qui voudraient quand même recevoir les règlements de leurs factures dans les délais conventionnels. Et c'est dans ce sens-là que le fonds de garantie a été mis en place pour venir en appui à ces IPM qui rencontrent des difficultés temporaires de trésorerie, difficultés qui font que les factures ne sont pas payées à temps » a-t-elle déploré.

Et d'ajouter : « maintenant, après un an de fonctionnement ou un an de mise à disposition sans utilisation, nous avons convié tous les IPM du Sénégal à une rencontre avec une seule question, qu'est-ce qui bloque la saisine du fonds de garantie, qui est important et qui était une demande ?. »