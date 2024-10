Sénégal: 05 mars 2015 - 02 octobre 2024 - Aliou Cissé statistiquement irréprochable sur le banc des «Lions»

Il lui a fallu 9 ans, 7 mois pour voir sa présence sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal prendre fin. Au moment où personne ne s'y attendait, le ministère des sports dans une lettre adressée à la fédération, informe que le bail de Cissé à la tête des «Lions» ne sera pas renouvelé. Seulement les statistiques de Cissé à la tête des «Lions» auraient plaide pour une continuité.

Certes, l'éviction de Cissé du banc des «Lions» ne se présente guère sous les yeux du «Sénégal du Foot» comme un scandale. Mais force est de reconnaître que du point de vue résultats, Aliou Cissé est intouchable. Dommage qu'il a été emporté par l'objectif non atteint de gagner la Can 2023 et de disputer le quart de finale de la Coupe du Monde.

Ainsi sa longévité sur le banc des «Lions» (9 ans, 7 mois) a permis à Cissé de nager dans des statistiques difficiles à battre. Avec 103 matches comme sélectionneur, l'ancien capitaine des «Lions» a profité de sa longue présence sur le banc de l'équipe nationale pour offrir au Sénégal la seule étoile estampillée désormais avec fierté sur le maillot des «Lions» avec le trophée de la Can-2021.

PARCOURS

103 matches, 67 victoires et 165 buts inscrits

%

Des statistiques impressionnantes ont jalonné le parcours de Cissé sur le banc des «Lions». Arrivé le 05 mars 2015 à la tête des «Lions», Aliou Cissé n'a ménagé aucun effort pour arriver à disputer plus de 100 matches sur le banc. Plusieurs fois critiqué, il a réussi à calmer les ardeurs de tout le monde en enchaînant les victoires.

Au point d'obtenir 65,05 % de succès en équipe nationale. Le tout auréolé par une attaque de feu qui s'est toujours imposée face aux défenses adverses afin de valider des victoires sénégalaises. En effet, sur les 103 matches disputés les Lions ont inscrit 165 buts. Sois un ratio 1,6 but par match. Une attaque qui a bien carburé pour permettre à Aliou Cissé de devenir sans aucun doute le meilleur sélectionneur sur le banc des «Lions». Toutefois, sa défense a été aussi hermétique. D'autant qu'elle a pris tout simplement 60 buts en 103 matches. Un peu plus d'un but tous les deux matches. Ses 67 victoires obtenues avec le Sénégal sont complétées par 23 nuls et 13 défaites

Stats

Nombre de matches : 103 dont 74 à l'extérieur

Victoires : 67 dont 44 à l'extérieur

Nuls : 23 dont 18 à l'extérieur

Défaites : 13 dont 1 à domicile

Buts pour : 165 dont 106 à l'extérieur

Buts contre : 60 dont 47 à l'extérieur

MATCHES OFFICIELS ET AMICAUX

La casse est toujours limitée

Sa rage de vaincre et de s'imposer face à ses adversaires a poussé Aliou Cissé a rester intraitable aussi bien en match officiel qu'amical. Il toujours chercher à engranger la victoire au point de perdre rarement ses rencontres.

En matches officiels, Cissé a conduit l'équipe nationale à 75 rencontres dont 51 disputées hors du Sénégal. Malgré tout, il a réussi à gagner 52 de ses rencontres dont 33 à l'extérieur et fait 15 matches nuls pour 129 buts inscrits. Ce qui fait qu'il a perdu seulement 8 rencontres.

Il n'a pas été moins reluisant en match amical. Sur 28 rencontres, Cissé a battu 15 fois ses adversaires. Le tout complété par 8 nuls et 5 défaites pour 35 buts inscrits.

Stats en matches officiels :

Matches : 75 dont 51 à l'extérieur

Victoires : 52 dont 33 à l'extérieur

Nuls : 15 dont 11 à l'extérieur

Défaites : 8 à l'extérieur

Buts pour : 129 dont 78 à l'extérieur

Buts contre : 41 dont 34 à l'extérieur

Stats en matches amicaux :

Matches : 28 dont 22 à l'extérieur

Victoires : 15 dont 11 à l'extérieur

Nuls : 8 dont 7 à l'extérieur

Défaites : 5 dont 1 à domicile

Buts pour : 35 dont 27 à l'extérieur

Buts contre : 18 dont 15 à l'extérieur

JOUEURS EN EQUIPE NATIONALE

Cissé a fait appel à 131 «Lions»

Pour réussir ses performances en équipe nationale et réalisé son bilan chiffré irréprochable, Cissé a dû faire appel à 131 joueurs. Seulement, il n'a pas eu le temps de les voir tous à l'oeuvre sous la tunique de l'équipe nationale. Parmi ces 131 joueurs convoqués, seuls 27 n'ont pas réussi à disputer la moindre minute en équipe nationale. Du coup, 104 joueurs ont été utilisés lors de ses 103 matches en équipe nationale du Sénégal. Un vrai chercheur de talents qui ne s'est rarement limité aux joueurs déjà connus.

Kalidou et Gana, les patrons en temps de jeu et en match

Sur les 104 joueurs utilisés par Aliou Cissé lors de ses 9 ans sur le banc de l'équipe nationale, Kalidou Koulibaly a été le plus régulier sur le terrain avec 7258 minutes disputées en 82 rencontres. Il passe devant Sadio Mané et ses 7018 minutes (en 84 matches). Par contre, Si Gana Guèye occupe la 3e place des Lions les plus utilisés en termes de temps de jeu (6606 mn), il a engrangé plus de matches que tous les «Lions» de Cissé. Gana qui a fêté récemment ses 100 sélections en équipe nationale a joué 84 rencontres avec le désormais ex-sélectionneur des «Lions». C'est El Hadji Malick Diouf qui ferme la marche avec une petite minute jouée avec le Sénégal

Temps de jeu et matches

1 - Kalidou Koulibaly 7258mn/82 matches dont 81 titularisations

2 - Sadio Mané 7018mn/84 79T

3 - Gana Guèye 6606mn/87 77T

4 - Cheikhou Kouyaté 4884mn/71 55T

5 - Ismaila Sarr 4860mn/66 56T

6 - Edouard Mendy 3555mn/40 40T

7 - Youssouf Sabaly 2796mn/31 31T

8 - Krépin Diatta 2773mn/42 32T

9 - Lamine Gassama 2735mn/36 31T

10 - Saliou Ciss 2683mn/36 29T

11 - Abdou Diallo 2608 mn/32 30T

12 - Pape Alioune Ndiaye 2120mn/33 24T

13 - Kara Mbodji 2086mn/26 24T

14 - Keita Baldé 2031mn/39 22T

15 - Nampalys Mendy 2001 mn/33 22T

16 - Salif Sané 1884 mn/27 21T

17 - Boulaye Dia 1747mn/28 21T

18 - Moussa Wagué 1618 mn/22 17T

19- Abdoulaye Diallo 1516mn/18 18T

20 - Mbaye Niang 1503 mn/23 19T

21 - Habib Diallo 1469mn/31 15T

22 - Henri Saivet 1462mn/22 16T

23 - Pape Matar Sarr 1444 mn/24 17T

24 - Ismael Jacobs 1443 mn/20 16T

25- Alfred Gomis 1440mn/16 16T

26 - Khadim Ndiaye 1318mn/16 15T

27 - Mame Biram Diouf 1303mn/22 17T

28 - Pape Gueye 1270 mn/24 13T

29 - Famara Diedhiou 1189mn/26 13T

30 - Alfred Ndiaye 1146mn/17 14T

31 - Bouna Sarr 1145 mn/13 13T

32 - Moussa Konaté 1139mn/25 12T

33 - Cheikh Ndoye 1070mn/30 10T

34 - Moussa Niakhaté 1014mn/13 12T

35 - Pape Abdou Cissé 927mn/14 8T

36 - Ilimane Ndiaye 899mn/22 11T

37 - Abdoulaye Seck 875 mn/13 9T

38 - Pathé Ciss 807 mn/17 8T

39 - Lamine Camara 779mn/12 8T

40 - Moussa Sow 755mn/14 9T

41 - Pape Ndiaye Souaré 742mn/9 8T

42 - Nicolas Jackson 673mn/16 6T

43 - Zargo Touré 659mn/8 8T

44 - Ibrahima Mbaye 639 mn/9 7T

45 - Sény Dieng 630 mn/7 7T

46 - Cheikh Mbengue 593mn/10 6T

47 - Fode Ballo Touré 546 mn/16 6T

48 - Bamba Dieng 513mn/ 20 2T

49 - Diafra Sakho 502mn/10 6T

50 - Formose Mendy 493 mn/9 4T

51 - Opa Nguette 397 mn/10 4T

52 - Pape Kouly Diop 396mn/9 4T

53 - Mbaye Diagne 390mn/11 4T

54 - Mohamed Diamé 384mn/7 5T

55 - Racine Coly 360mn/4 4T

56 - Adama Mbengue 345 mn/4 4T

57 - Habib Diarra 333mn/5 4T

58 - Younousse Sankharé 277mn/7 3T

59 - Papy Djilobodji 270 mn/3 3T

60 - Lamine Sané 269mn/5 3T

61 - Baye Oumar Niasse 263mn/5 3T

62 - Sada Thioub 248mn/8 2T

- Pape Seydou Ndiaye 248 mn/4 3T

64 - Joseph Lopy 246 mn/7 2T

65 - Mamadou Loum Ndiaye 240mn/3 3T

66 - Sidy Sarr 230mn/6 1T

67 - Mory Diaw 225mn/3 2T

68 - Stéphane Badji 223mn/4 2T

69 - Fallou Diagne 217mn/4 2T

70 - Mame Baba Thiam 198 mn/4 3T

71 - Babacar Khouma 196mn/4 2T

72- Abdallah Sima 193 mn/8 2T

73 - Bingourou Kamara 180mn/2 2T

74 - Assane Dioussé 168mn/3 2T

75 - Ousseynou Ba 155 mn/2 2T

76 - Amath Ndiaye Diédhiou 142mn/4 1T

77 - Diawandou Diagne 123 mn/2 1T

78 - Santy Ngom 121mn/3 1T

79 - Moustapha Name 111 mn/5 1T

80 - Franck Kanouté 102 mn/2 1T

81 - Armand Traoré 98 mn/2 1T

- Dion Lopy 98mn/4 4R

83 - Bouna Coundoul 90mn/1 1T

- Issa Cissokho 90mn/1 1T

- Pape Djibril Diaw 90mn/1 1T

-Seydou Sano 90mn/1 1T

87 - Abdallah Ndour 89 mn/1 1T

88 - Mikayil Ngor Faye 80mn/1 1T

89 - Demba Bâ 75mn/2 1T

- Boukary Dramé 75mn/1 1T

91 - Clément Diouf 45mn/1 1R

- Abdoulaye Niakhaté Ndiaye 45mn/1 1R

93 - Lys Gomis 37mn/1 1R

94 - Pape Cheikh Diop 30 mn/2R

95 - Pape Sané 27mn/1 1R

96 - Rassoul Kader Ndiaye 26mn/1 1R

97 - Mountarou Baldé 18mn/1 1R

98 - Cherif Ndiaye 16mn/2 2R

99 - Demba Seck 15 mn/1 1R

100 - Pape Ousmane Sakho 10mn/1 1R

101 - Mamadou Fall 8 mn/1 1R

102 - Amara Diouf 05mn/1 1R

103 - Amara Baby 04mn/1 1R

104 - El Hadji Malick Diouf 01mn/1 1R

BUTS

165 réalisations pour 39 buteurs

Pour réussir à inscrire 165 buts en 103 matches disputés, 39 «Lions» ont apporté leurs contributions. Avec à la tête Sadio Mané auteur de 38 buts. Ce dernier qui arrive de loin en tête du classement est suivi par Ismaila Sarr (14 buts) et Famara Diedhiou (11). En dehors des 39 «Lions» buteurs sous l'ère Cissé, il y a 8 joueurs qui ont marqué contre leurs camps face au Sénégal.

Buteurs

Sadio Mané (38 buts), Ismaila Sarr (14), Famara Diedhiou (11), Moussa Konaté (10), Gana Guèye (7), Habib Diallo (7), Moussa Sow (6), Diao Baldé Keita (6), Boulaye Dia (6), Mame Biram Diouf (5), Mbaye Niang (4), Cheikhou Kouyaté (4), Lamine Camara (3), Pape Alioune Ndiaye (2), Pape Ndiaye Souaré (2), Diafra Sakho (2), Kara Mbodji (2), Sidy Sarr (2), Opa Nguette (2), Krépin Diatta (2), Abdou Diallo (2), Bamba Dieng (2), Ilimane Ndiaye (2), Pape Matar Sarr, Pape Guèye, Kalidou Koulibaly, Baye Oumar Niasse, Mohamed Diamé, Cheikh Ndoye (1), Younousse Sankharé, Henri Saivet, Pape Kouly Diop, Moussa Wagué, Pape Abdou Cissé, Youssouf Sabaly, Abdoulaye Seck, Formose Mendy, Abdoulaye Seck et Mikayil Ngor Faye.

Contre son camps

Mkhize (csc sud-africain) Kim Shinwood (csc sud coréen), Cionek (csc polonais), (csc Equato-Guinéen), Bronn (csc tunisien), Morteza Pouraliganji (Csc iranien), Marquinhos (csc brésilien), Appindagoye Aaron (csc Gabonais)

Toutes les feuilles de match de Cissé

1 - Sénégal - Ghana (2-1), 28 mars 2015 - Le Havre

Buts : Moussa Konaté (66e et 76e mn).

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Zargo Touré (puis Lamine Gassama 78e mn), Lamine Sané (cap), Kara Mbodji, Cheikh Mbengue - Cheikhou Kouyaté, Gana Guèye - Sadio Mané, Demba Bâ (puis Moussa Konaté 61e mn), Mame Biram Diouf (Pape Ndiaye Souaré 90e mn) et Moussa Sow (puis Pape Kouly Diop 46e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

2 - Le Havre - Sénégal (1-2), 31 mars 2015 - Le Havre

Buts : Pape Ndiaye Souaré (15e mn), Moussa Konaté (31e mn).

Sénégal : Bouna Coundoul, Lamine Gassama (puis Diawandou Diagne 46e mn), Lamine Sané «cap» (puis Ibrahima Mbaye 65e mn), Papy Djilobodji, Boukary Dramé (puis Cheikh Mbengue 75e mn), Stéphane Badji, Cheikh Ndoye (puis Cheikhou Kouyaté 65e mn), Pape Kouly Diop (puis Gana Guèye 46e mn), Pape Ndiaye Souaré, Moussa Konaté (puis Sadio Mané 46e mn), Babacar Khouma (puis Demba Bâ 76e mn). Entraîneur : Aliou Cissé.

3 - Sénégal - Burundi (3-1), 13 juin 2015 à Dakar

Buts : Moussa Konaté (14e sp), Mame Biram Diouf (62e mn) et Sadio Mané (90e mn).

Sénégal - Abdoulaye Diallo - Zargo Touré, Lamine Sané, Kara Mbodj, Pape Ndiaye Souaré (puis Cheikh Mbengue 90e mn) - Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye - Sadio Mané, Mame Biram Diouf (puis Amara Baby 86e mn), Moussa Konaté et Henri Saivet (puis Stéphane Badji 74e mn). Entraîneur - Aliou Cissé

4 - Namibie - Sénégal (0-2), 5 septembre 2015 à Windhoek

Buts : Cheikhou Kouyaté (36e mn) et Sadio Mané (56e mn).

Sénégal - Abdoulaye Diallo - Lamine Gassama, Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Pape Ndiaye Souaré - Cheikhou Kouyaté «cap» (puis Pape Alioune Ndiaye, 88e mn), Idrissa Gana Guèye (puis Stéphane Badji, 63e mn), Cheikh Ndoye - Sadio Mané, Moussa Konaté et Henri Saivet (puis Diafra Sakho, 71e mn). Entraîneur - Aliou Cissé

5 - Afrique du Sud - Sénégal (1-0), 8 septembre 2015 à Johannesburg

Sénégal: Khadim Ndiaye (puis Lys Gomis, 53e mn), Issa Cissokho, Kara Mbodji (puis Kalidou Koulibaly, 64e mn), Zargo Touré, Cheikh Mbengue, Papa Alioune Ndiaye, Diawandou Diagne (puis Cheikh Ndoye, 78e mn), Stéphane Badji, Sadio Mané, Moussa Konaté (puis Pape Souaré, 46e mn), Diafra Sakho (puis Pape Sané, 63e mn).

6 - Algérie - Sénégal (1-0), 13 octobre 2015 à Alger

Sénégal : Abdoulaye Diallo, Lamine Gassama, Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté «Cap» (puis Younousse Sangharé, 65e mn), Sadio Mané (puis Mohamed Diamé, 90e mn), Henri Saivet (puis Cheikh Ndoye, 72e mn), Baye Oumar Niasse (puis Moussa Konaté, 79e mn), Diafra Sakho. Entraineur : Aliou Cissé

7 - Madagascar - Sénégal (2-2), 13 novembre 2015 à Tana

Buts : Mame Biram Diouf (69e mn) et Sadio Mané (81e mn)

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodji (puis Lamine Sané, 73e mn), Saliou Ciss, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (Cap, puis Cheikh Ndoye, 80e mn) Henri Saivet, Sadio Mané - Mame Biram Diouf, Baye Oumar Niasse (puis Moussa Konaté, 54e mn) - Entraineur : Aliou Cissé

8 - Sénégal-Madagascar (3-0), 17 novembre 2015 à Dakar

Buts : Cheikhou Kouyaté (19e mn), Moussa Konaté (53e mn) et Mame Biram Diouf (81e mn)

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodji, Saliou Ciss (puis Lamine Sané, 83e mn), Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (Cap, puis Younousse Sankhare, 86e mn) Henri Saivet, Sadio Mané - Mame Biram Diouf, Moussa Konaté (puis Cheikh Ndoye 68e mn) - Entraineur : Aliou Cissé

9 - Sénégal-Niger (2-0), 26 mars 2016 à Dakar

Buts : Mohamed Diamé (15e mn) et Baye Oumar Niasse (68e mn)

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodji, Pape Ndiaye Souaré, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (Cap) Mohamed Diamé (puis Cheikh Ndoye 67e mn), Sadio Mané (puis Diao Baldé Keita 84e mn) Mame Biram Diouf et Moussa Konaté (puis Baye Oumar Niasse 65e mn) - Entraineur : Aliou Cissé

10 - Niger - Sénégal (1-2), 29 mars 2016 à Dakar

Buts : Moussa Konaté (sp 22e mn) et Pape Ndiaye Souaré (41e mn)

Sénégal : Abdoulaye Diallo (puis Khadim Ndiaye 62e mn) Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodji, Pape Ndiaye Souaré, Gana Guèye, Mohamed Diamé («Cap» puis Younousse Sankharé 75e mn), Sadio Mané, Mame Biram Diouf et Moussa Konaté (puis Diao Baldé Keita 70e mn) - Entraineur : Aliou Cissé

11 - Rwanda - Sénégal (0-2), 28 mai 2016 à Kigali

Buts : Mame Biram Diouf (15e), Younousse Sankhare (32e mn).

Sénégal : Khadim Ndiaye - Ibrahima Mbaye, Kalidou Koulibaly (puis Fallou Diagne 63e mn), Kara Mbodj, Pape Ndiaye Souaré (puis Lamine Gassama 81e mn) - Cheikhou Kouyaté (cap puis Pape Alioune Ndiaye 72e mn), Gana Guèye (puis Cheikh Ndoye 46e mn), Younousse Sankharé (puis Pape Kouly Diop 67e mn) - Sadio Mané, Mame Biram Diouf (puis Baye Oumar Niasse 49e mn) et Diao Baldé Keita.

Entraineur : Aliou Cissé.

12 - Burundi - Sénégal (0-2), 4 juin 2016 à Bujumbura

Buts : Sadio Mané (15e mn) Mame Biram Diouf (41e).

Sénégal : Khadim Ndiaye - Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodji, Pape Ndiaye Souaré - Cheikhou Kouyaté (cap) Gana Guèye, Mohamed Diamé (puis Pape Kouly Diop 66e mn) - Pape Alioune Ndiaye (puis Moussa Konaté 80e mn), Sadio Mané (puis Younousse Sankharé 88e mn) et Mame Biram Diouf.

Entraineur : Aliou Cissé.

13 - Sénégal - Namibie (2-0), 3 sept 2016 à Dakar

Buts : Diao Baldé Keita (32e mn), Famara Dhiediou (88 sp)

Sénégal : Khadim Ndiaye - Fallou Diagne, Kalidou Koulibaly, Zargo Touré, Saliou Ciss - Cheikhou Kouyaté (cap) Gana Guèye, Younouss Sankharé - Sadio Mané (puis Ismaila Sarr 66e mn), Mame Biram Diouf (Famara Diedhiou 72e mn) et Diao Baldé Keita (puis Cheikh Ndoye 83e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

14 - Sénégal - Cap-Vert (2-0), 8 oct 2016 à Dakar

Buts : Diao Baldé Keita (23e mn), Moussa Sow (80e mn)

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Saliou Ciss, Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama - Cheikhou Kouyaté (cap) (puis Pape Kouly Diop 82e mn) Gana Guèye, Mohamed Diamé (puis Cheikh Ndoye 60e mn) - Sadio Mané, Moussa Konaté (puis Moussa Sow 75e mn) et Diao Baldé Keita.

Entraineur : Aliou Cissé.

ANNULE Af. du Sud - Sénégal (2-1), 12 nov 2016 à Polokwane

But : Cheikh Ndoye (75e mn)

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Saliou Ciss, Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama (puis Zargo Touré 83e mn) - Cheikhou Kouyaté (cap) Gana Guèye, Mohamed Diamé (puis Cheikh Ndoye 46e mn) - Sadio Mané, Moussa Konaté (puis Mame Biram Diouf 60e mn) et Diao Baldé Keita.

Entraineur : Aliou Cissé.

15 - Libye - Sénégal (1-2), 8 janvier 2017 à Brazza

Buts : Moussa Sow (17e mn) et Ismael Sarr (63e mn)

Sénégal : Khadim Ndiaye - Lamine Gassama, Zargo Touré, Kara Mbodj (puis Saliou Ciss 46e mn), Cheikh Mbengue, Pape Kouly Diop, Henri Saivet, Pape Alioune Ndiaye (Cheikh Ndoye 57e mn), Ismael Sarr, Moussa Sow (puis Famara Diedhiou 62e mn) et Keita Diao Baldé (puis Moussa Konaté 71e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

16 - Congo - Sénégal (0-2), 11 janvier 2017 à Brazza

Buts : Keita Diao Baldé (18e mn) et Pape Alioune Ndiaye (46e mn)

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Zargo Touré (puis Lamine Gassama 68e mn), Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté (puis Kara Mbodj 61e mn), Saliou Ciss - Gana Guèye, Pape Kouly Diop (puis Mohamed Diamé 67e mn), Pape Alioune Ndiaye (puis Henri Saivet 53e mn) - Sadio Mané (puis Moussa Sow 82e mn), Keita Diao Baldé (puis Ismaël Sarr, 61e mn) et Mame Biram Diouf.

Entraineur : Aliou Cissé.

17 - Tunisie - Sénégal (0-2), 15 janvier 2017 à Franceville

Buts : Sadio Mané (8e mn sp) et Kara Mbodj (30e mn)

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodj, Cheikh Mbengue - Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (puis Pape Kouly Diop 86e mn) - Pape Alioune Ndiaye (puis Henri Saivet 71e mn) - Sadio Mané, Keita Diao Baldé (puis Ismaël Sarr, 61e mn) et Mame Biram Diouf.

Entraineur : Aliou Cissé.

18 - Sénégal - Zimbabwe (2-0), 19 janvier 2017 à Franceville

Buts : Sadio Mané (9e mn sp) et Henri Saivet (14e mn)

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodj, Cheikh Mbengue - Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (puis Cheikh Ndoye 83e mn) - Henri Saivet - Sadio Mané (puis Ismaël Sarr 89e mn), Keita Diao Baldé et Mame Biram Diouf (puis Moussa Sow 61e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

19 - Sénégal - Algérie (2-2), 23 janvier 2017 à Franceville

Buts : Pape Kouly Diop (43e mn) et Moussa Sow (53e mn)

Sénégal : Khadim Ndiaye - Saliou Ciss, Kara Mbodji (puis Famara Diédhiou 70e mn), Cheikh Ndoye, Zargo Touré - Pape Alioune Ndiaye (puis Gana Guèye 78e mn), Pape Kouly Diop - Mohamed Diamé, Moussa Sow et Moussa Konaté (puis Keita Baldé 90+4).

Entraineur : Aliou Cissé.

20 - Sénégal - Cameroun (0-0 puis 2tab3), 28 janvier 2017 à Franceville

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Kara Mbodj, Cheikh Mbengue (puis Saliou Ciss 86e) Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (puis Pape Alioune Ndiaye 109e mn) - Henri Saivet - Sadio Mané, Keita Diao Baldé et Mame Biram Diouf (puis Moussa Sow 64e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

21 - Sénégal - Nigeria (1-1), 23 mars 2017 à Londres

But : Moussa Sow (54e mn)

Sénégal - Pape Seydou Ndiaye - Moussa Wagué, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Adama Mbengue (puis Cheikh Mbengue 75e mn) - Cheikh Ndoye, Salif Sané, Gana Guèye - Opa Nguette (puis Sadio Mané 65e mn), Moussa Sow (puis Famara Diédhiou 70e mn) et Mame Biram Diouf.

Entraineur : Aliou Cissé.

22 - Sénégal - Civ (1-1, int. 87e mn), 27 mars 2017 à Paris

But : Sadio Mané (66e mn sp)

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Lamine Gassama, Kara Mbodj (cap.), Zargo Touré (Salif Sané 63e), Saliou Ciss (Cheikh Mbengue 64e) - Idrissa Gana Guèye (Opa Nguette 46e), Alfred Ndiaye, Henri Saivet - Sadio Mané, Diao Baldé Keita (Cheikh Ndoye 74e), Famara Diédhiou (Babacar Khouma 46e).

Entraineur : Aliou Cissé.

23 - Sénégal - Ouganda (0-0), 5 juin 2017 à Dakar

Sénégal : Pape Seydou Ndiaye (puis Clément Diop 46e mn) - Adama Mbengue, Kara Mbodj (cap.), Kalidou Koulibaly, Moussa Wagué - Idrissa Gana Guèye Cheikh Ndoye (puis Henri Saivet 61e mn), Salif Sané, Pape Alioune Ndiaye (Fallou Diagne 80e mn), Ismaila Sarr (puis Mame Biram Diouf 57e mn), Babacar Khouma (puis Famara Diédhiou 71e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

24 - Sénégal - Guinée Equatoriale (3-0), 10 juin 2017 à Dakar

Moussa Sow (1re mn et 73e mn) et Gana Guèye (90+1)

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Adama Mbengue, Kara Mbodj (cap.), Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama (puis Moussa Wagué 33e mn) - Idrissa Gana Guèye, Henri Saivet, Salif Sané, Pape Alioune Ndiaye, Mame Biram Diouf (puis Ismaila Sarr 65e mn), Moussa Sow (puis Babacar Khouma 86e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

25 - Sénégal - Burkina Faso (0-0), 2 septembre 2017 à Dakar

Sénégal : Khadim Ndiaye - Saliou Ciss, Kara Mbodj (cap.), Kalidou Koulibaly (exp. 83e mn), Moussa Wagué - Idrissa Gana Guèye, Salif Sané, Younouss Sankharé (puis Pape Alioune Ndiaye 73e mn), Ismaila Sarr (puis Keita Baldé Diao 65e mn), Sadio Mané et Moussa Sow (puis Cheikhou Kouyaté 88e mn)

Entraineur : Aliou Cissé.

26 - Burkina Faso - Sénégal (2-2), 5 septembre 2017 à Ouaga

Buts : Ismael Sarr 27e mn et Sadio Mané (75e mn)

Sénégal : Khadim Ndiaye (puis Pape Seydou Ndiaye 67e mn) - Saliou Ciss, Kara Mbodj, Salif Sané, Lamine Gassama (puis Moussa Wagué 63e mn) - Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (cap.), Pape Alioune Ndiaye, Ismaila Sarr, Sadio Mané et Moussa Sow (puis Keita Baldé Diao 76e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

27 - Cap-Vert - Sénégal (0-2), 7 octobre 2017 à Priai

Buts : Diafra Sakho (82e mn) et Cheikh Ndoye (90+2)

Sénégal : Khadim Ndiaye - Adama Mbengue, Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Moussa Wagué - Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (cap.), Pape Alioune Ndiaye (puis Mbaye Niang 67e mn), Sadio Mané (puis Cheikh Ndoye 87e mn), Keita Baldé Diao (puis Opa Nguette 82e mn) et Diafra Sakho.

Entraineur : Aliou Cissé.

28 - AFSUD - Sénégal (0-2), 10 novembre 2017 (Rejouer)

Buts : Diafra Sakho (17e mn), Mkhize (38e mn csc)

Sénégal : Khadim Ndiaye - Youssouf Sabaly, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama - Idrissa Gana Guèye, Cheikh Ndoye, Cheikhou Kouyaté "cap" (puis Alfred Ndiaye 84e mn) - Sadio Mané, Diafra Sakho (puis Moussa Konaté 77e mn) et Mbaye Niang (puis Saliou Ciss 89e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

29 - Sénégal - Afsud (2-1), 14 novembre 2017 à Dakar

Buts : Opa Nguette (57e mn) et Kara Mbodj (90+2)

Sénégal : Alfred Gomis - Youssouf Sabaly, Kara Mbodj, Cheikhou Kouyaté "cap", Moussa Wagué - Idrissa Gana Guèye, Alfred Ndiaye (puis Assane Dioussé 87e mn), Pape Alioune Ndiaye (puis Cheikh Ndoye 79e mn) - Mbaye Niang (puis Saliou Ciss 72e mn), Opa Nguette et Moussa Sow.

Entraineur : Aliou Cissé.

30 - Sénégal - Ouzbékistan (1-1), 23 mars 2018 à Casa

But : Moussa Konaté (62e mn)

Sénégal : Pape Seydou Ndiaye - Pape Ndiaye Souaré (puis Armand Traoré 74e mn), Papy Djilobodji, Fallou Diagne, Alfred Ndiaye, Lamine Gassama (puis Ismaila Sarr 79e mn) - Cheikh Ndoye «cap», Assane Dioussé, Santy Ngom (puis Diafra Sakho 85e mn) - Baye Oumar Niasse (puis Henri Saivet 64e mn) et Moussa Konaté.

Entraineur : Aliou Cissé.

31 - Sénégal - Bosnie (0-0), 27 mars 2018 au Havre

Sénégal : Abdoulaye Diallo - Papy Djilobodji, Salif Sané, Kalidou Koulibaly - Youssouf Sabaly, Pape Alioune Ndiaye (puis Santy Ngom 90e mn), Armand Traoré (puis Moussa Wagué 82e mn), Henri Saivet (puis Alfred Ndiaye 72e mn), Sadio Mané (puis Cheikh Ndoye 87e mn) - Mame Biram Diouf «cap» (puis Ismaila Sarr 68e mn) et Moussa Sow (puis Mbaye Niang 66e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

32 - Luxembourg - Sénégal (0-0), 31 mai 2018

Sénégal : Khadim Ndiaye - Saliou Ciss (puis Lamine Gassama 46e mn), Kalidou Koulibaly (puis Salif Sané 46e mn), Cheikhou Kouyaté, Moussa Wagué - Gana Guèye (puis Pape Alioune Ndiaye 46e mn), Alfred Ndiaye (puis Cheikh Ndoye 69e mn), Keita Baldé (puis Mame Biram Diouf 46e mn), Ismaila Sarr (puis Diafra Sakho 65e mn) - Mbaye Niang et Moussa Konaté.

Entraineur : Aliou Cissé.

33 - Croatie - Sénégal (2-1), 08 juin 2018 à Osijek

But : Ismaila Sarr (48e mn)

Sénégal (4-2-3-1): Abdoulaye Diallo - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly (puis Kara Mbodj 82e mn), Salif Sané, Lamine Gassama - Gana Guèye (puis Cheikh Ndoye 88e mn), Alfred Ndiaye (puis Pape Alioune Ndiaye 75e mn), Sadio Mané, Mbaye Niang (puis Keita Baldé 63e mn), Ismaila Sarr (puis Mame Biram Diouf 74e mn) et Diafra Sakho (puis Moussa Sow 86e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

34 - Corée du Sud - Sénégal (0-2), 11 juin 2018 à Salzbourg

Buts : Csc (55e mn) et Moussa Konaté (86e sp mn)

Sénégal (4-2-3-1): Khadim Ndiaye - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wagué - Alfred Ndiaye (puis Cheikh Ndoye 82e mn), Cheikhou Kouyaté (puis Gana Guèye 63e mn), Sadio Mané (puis Mame Biram Diouf 82e mn), Mbaye Niang (puis Moussa Konaté 63e mn), Ismaila Sarr (puis Keita Baldé 63e mn), mn) et Diafra Sakho (puis Pape Alioune Ndiaye 45e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

35 - Pologne - Sénégal (1-2), 19 juin 2018 en Russie

Buts : Cionek Csc (37e mn) et Mbaye Niang (60e mn)

Sénégal (4-4-2): Khadim Ndiaye - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wagué - Alfred Ndiaye (puis Cheikhou Kouyaté 87e mn), Gana Guèye, Sadio Mané «cap», Ismaila Sarr, Mbaye Niang (puis Moussa Konaté 75e mn) et Mame Biram Diouf (puis Cheikh Ndoye 62e mn)

Entraineur : Aliou Cissé.

36 - Sénégal - Japon (2-2), 24 juin 2018 en Russie

Buts : Sadio Mané (11e mn) et Moussa Wagué (71e mn)

Sénégal (4-3-3): Khadim Ndiaye - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wagué - Alfred Ndiaye (puis Cheikhou Kouyaté 65e mn), Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye (puis Cheikh Ndoye 81e mn), Sadio Mané «cap», Ismaila Sarr et Mbaye Niang (puis Mame Biram Diouf 86e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

37 - Sénégal - Colombie (0-1), 24 juin 2018 en Russie

Sénégal (4-4-2): Khadim Ndiaye - Youssouf Sabaly (puis Moussa Wagué 74e mn), Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Lamine Gassama - Cheikhou Kouyaté, Gana Guèye, Ismaila Sarr, Diao Keita Baldé (puis Moussa Konaté 80e mn), Sadio Mané «cap» et Mbaye Niang (puis Diafra Sakho 86e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

38 - Madagascar - Sénégal (2-2), 09 septembre 2018 à Tana

Buts: Moussa Konaté (26e mn) et Diao Baldé Keita (63e mn)

Sénégal (4-2-3-1): Alfred Gomis - Moussa Wagué, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Lamine Gassama - Cheikhou Kouyaté "cap", Alfred Ndiaye - Ismaila Sarr (Cheikh Ndoye 67e mn), Sadio Mané, Diao Keita Baldé (Amath Ndiaye Diédhiou 85e mn) - Moussa Konaté (Mbaye Diagne 89e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

39 - Sénégal - Soudan (3-0), 13 octobre 2018 à Dakar

Buts: Pape Abdou Cissé (22e mn), Gana Guèye (24e mn) et Mbaye Niang (48e mn)

Sénégal (3-5-2): Alfred Gomis - Racine Coly, Cheikhou Kouyaté "cap", Pape Abdou Cissé - Youssouf Sabaly, Alfred Ndiaye - Gana Guèye (puis Sidy Sarr 41e mn), Sadio Mané, Diao Keita Baldé - Mbaye Niang (puis Opa Nguette 58e mn) et Mbaye Diagne (Amath Ndiaye Diédhiou 72e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

40 - Soudan - Sénégal (0-1), 16 octobre 2018 à Khartoum

But: Sidy Sarr (86e mn)

Sénégal : Alfred Gomis - Racine Coly, Cheikhou Kouyaté "cap", Pape Abdou Cissé - Ibrahima Mbaye, Alfred Ndiaye - Cheikh Ndoye, Amath Ndiaye Diédhiou (puis Sidy Sarr 82e mn), Opa Nguette (puis Diao Keita Baldé 68e mn), Ismaila Sarr et Mbaye Diagne (puis Mbaye Niang 59e mn)

Entraineur : Aliou Cissé.

41 - Guinée Equatoriale - Sénégal (0-1), 17 novembre 2018 à Bata

But: csc

Sénégal (3-4-3): Edouard Mendy - Ibrahima Mbaye, Cheikhou Kouyaté "cap", Kalidou Koulibaly - Salif Sané, Youssouf Sabaly, Gana Gueye, Assane Diousse (puis Cheikh Ndoye 75e mn), Opa Nguette (puis Amath Ndiaye Diédhiou 53e mn), Sadio Mané et Mbaye Niang (puis Habib Diallo 53e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

42 - Sénégal - Madagascar (2-0), 23 mars 2019 à Thiès

Buts : Mbaye Niang (27e mn et 56e mn)

Sénégal : Edouard Mendy - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wagué - Pape Alioune Ndiaye, Gana Gueye, Krépin Diatta (puis Alfred Ndiaye 74e mn)- Ismaila Sarr (Sada Thioub 85e mn), Sadio Mané «cap» et Mbaye Niang (puis Moussa Konaté 68e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

43 - Sénégal - Mali (2-1), 26 mars 2019 à Dakar

Buts : Sadio Mané (87e mn) et Moussa Konaté (90+2mn)

Sénégal : Alfred Gomis - Lamine Gassama, Cheikhou Kouyaté «cap» (puis Salif Sané 76e mn), Pape Abdou Cissé, Pape Djibril Diaw, Moussa Wagué - Alfred Ndiaye (puis Krépin Diatta 46e mn), Cheikh Ndoye, Mamadou Loum Ndiaye - Sada Thioub (puis Sadio Mané 76e mn), Mbaye Diagne (puis Moussa Konaté 58e mn) et Keita Baldé (puis Santy Ngom 54e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

Sénégal - U19 Murcie (7-0), 11 juin 2019 à Alicante

Buts : Pape Alioune Ndiaye (5e), Mbaye Diagne (17e, 20e et 25e mn), Gana Guèye (35e), Moussa Konaté (49e) et Sada Thioub (54e mn)

Sénégal: Alfred Gomis (puis Abdoulaye Diallo 46e mn), Moussa Wagué (puis Lamine Gassama 46e mn), Kalidou Koulibaly (puis Salif Sané 46e mn), Cheikhou Kouyaté (puis Pape Abdou Cissé 46e mn), Saliou Ciss (puis Youssouf Sabaly 46e mn) - Gana Guèye (puis Henri Saivet 46e mn), Pape Alioune Ndiaye (puis Santy Ngom 46e mn), Krépin Diatta (puis Sidy Sarr 46e mn puis Alfred Ndiaye 75e mn) - Keita Baldé (puis Sada Thioub 46e mn), Mbaye Diagne (puis Mbaye Niang 46e mn) et Ismaila Sarr (puis Moussa Konaté 45e mn).

Entraineur : Aliou Cissé.

44 - Sénégal - Nigeria (1-0), 16 juin 2019 à Ismaila

But : Gana Guèye (18e)

Sénégal: Edouard Mendy, Moussa Wagué (puis Lamine Gassama 70e mn), Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Youssouf Sabaly - Gana Guèye "cap" Alfred Ndiaye (puis Pape Alioune Ndiaye 60e mn), Krépin Diatta (puis Henri Saivet 75e mn) - Keita Baldé, Mbaye Niang (puis Mbaye Diagne 70e mn) et Ismaila Sarr (puis Sada Thioub 75e mn).

Coach: Aliou Cissé

45 - Sénégal - Tanzanie (2-0), 23 juin 2019 au Caire

But : Keita Baldé (28e) et Krépin Diatta (64e mn)

Sénégal: Edouard Mendy, Moussa Wagué, Kalidou Koulibaly, Salif Sané (puis Cheikhou Kouyaté 23e mn), Youssouf Sabaly - Gana Guèye "cap" Pape Alioune Ndiaye, Krépin Diatta - Keita Baldé (puis Sada Thioub 73e mn), Mbaye Niang (puis Moussa Konaté 83e mn) et Ismaila Sarr.

Coach: Aliou Cissé

46 - Sénégal - Algérie (0-1), 27 juin 2019 au Caire

Sénégal: Edouard Mendy, Moussa Wagué, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Youssouf Sabaly - Pape Alioune Ndiaye, Alfred Ndiaye (puis Henri Saivet 86e mn), Krépin Diatta (puis Mbaye Diagne 73e mn) - Keita Baldé (puis Sada Thioub 63e mn), Sadio Mané et Mbaye Niang.

Coach: Aliou Cissé

47 - Sénégal - Kenya (3-0), 01 juillet 2019 au Caire

Buts: Ismaila Sarr (63e mn), Sadio Mané (71e mn et 78e mn sp)

Sénégal: Alfred Gomis, Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Saliou Ciss - Pape Alioune Ndiaye, Henri Saivet, Gana Guèye (puis Krépin Diatta 80e mn) - Ismaila Sarr, Sadio Mané et Mbaye Niang (puis Moussa Konaté 75e mn).

Coach: Aliou Cissé

48 - Ouganda - Sénégal (0-1), 05 juillet 2019 au Caire

Buts: Sadio Mané (15e mn)

Sénégal: Alfred Gomis, Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Youssouf Sabaly - Pape Alioune Ndiaye, Henri Saivet (puis Krépin Diatta 69e mn), Gana Guèye - Ismaila Sarr (puis Keita Baldé 81e mn), Sadio Mané et Mbaye Niang (puis Mbaye Diagne 85e mn).

Coach: Aliou Cissé

49 - Sénégal - Bénin (1-0), 10 juillet 2019 au Caire

But: Gana Guèye (69e mn)

Sénégal: Alfred Gomis, Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Youssouf Sabaly - Pape Alioune Ndiaye, Henri Saivet, Gana Guèye (puis Salif Sané 89e mn) - Keita Baldé (puis Krépin Diatta 65e mn), Sadio Mané et Mbaye Niang (puis Mbaye Diagne 64e mn).

Coach: Aliou Cissé

50 - Sénégal - Tunisie (1-0 ap), 14 juillet 2019 au Caire

But: Bronn (100e mn csc)

Sénégal: Alfred Gomis, Lamine Gassama (puis Moussa Wagué 110e mn), Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Youssouf Sabaly - Pape Alioune Ndiaye (puis Salif Sané 81e mn), Henri Saivet, Gana Guèye - Krépin Diatta (puis Ismaila Sarr 68e mn), Sadio Mané et Mbaye Niang (puis Mbaye Diagne 64e mn).

Coach: Aliou Cissé

51 - Sénégal - Algérie (0-1), 19 juillet 2019 au Caire

Sénégal: Alfred Gomis, Lamine Gassama, Salif Sané, Cheikhou Kouyaté, Youssouf Sabaly - Pape Alioune Ndiaye (puis Krépin Diatta 59e mn), Henri Saivet (puis Mbaye Diagne 75e mn), Gana Guèye, Ismaila Sarr, Sadio Mané et Mbaye Niang (puis Keita Baldé 85e mn).

Coach: Aliou Cissé

52 - Brésil - Sénégal (1-1), 10 octobre 2019 à Singapour

But: Famara Diédhiou (45 + 1 sp)

Sénégal: Alfred Gomis, Lamine Gassama, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Racine Coly, Cheikhou Kouyaté (puis Sidy Sarr à la 65e mn), Gana Guèye (puis Pape Alioune Ndiaye 79e mn), Krépin Diatta, Ismaila Sarr, Sadio Mané et Famara Diédhiou (puis Habib Diallo 76e mn).

Coach: Aliou Cissé

53 - Sénégal - Congo (2-0), 13 novembre 2019 à Thies

Buts: Sidy Sarr (25e mn) et Habibou Diallo (28e mn)

Sénégal: Edouard Mendy, Moussa Wagué, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly «cap», Racine Coly, Sidy Sarr, Gana Guèye, Krépin Diatta, Ismaila Sarr (puis Sada Thioub 56e mn), Sadio Mané (puis Mbaye Niang 85e mn) et Habibou Diallo (puis Famara Diédhiou 83e mn).

Coach: Aliou Cissé

54 - Eswatini - Sénégal (1-4), 17 novembre 2019 à Manzini

Buts: Famara Diédhiou (58e, 65e et 67e mn) et Pape Alioune Ndiaye (76e mn)

Sénégal: Edouard Mendy, Lamine Gassama, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly «cap», Saliou Ciss, Pape Alioune Ndiaye, Mamadou Loum Ndiaye (puis Gana Guèye 60e mn), Krépin Diatta, Sadio Mané (puis Sidy Sarr 46e mn), Sada Thioub (puis Habibou Diallo 83e mn) et Famara Diédhiou.

Coach: Aliou Cissé

55 - Maroc - Sénégal (3-1), 09 octobre 2020 à Rabat

But: Ismaila Sarr (90e mn sp)

Sénégal: Bingourou Kamara, Youssouf Sabaly, Ousseynou Ba, Salif Sané (puis Pape Abdou Cissé 56e mn), Saliou Ciss - Cheikhou Kouyaté (puis Pape Cheikh Diop 79e mn), Idrissa Gana Guèye «cap», Krépin Diatta (puis Opa Nguette 85e mn), Mame Baba Thiam (puis Sidy Sarr 56e mn puis Joseph Lopy 69e mn), Ismaila Sarr et Famara Diédhiou (Bouleye Dia 56e mn)

Coach: Aliou Cissé

56 - Sénégal - Guinée Bissau (2-0), 11 novembre 2020 à Thiès

But: Sadio Mané (44e mn sp) et Opa Nguette (74e mn)

Sénégal: Edouard Mendy - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyate, Moussa Wagué - Salif Sané, Pape Alioune Ndiaye, Krépin Diatta (puis Moustapha Name 90+2 mn), Ismaila Sarr (puis Opa Nguette 71e mn), Habibou Diallo (Bouleye Dia 65e mn) et Sadio Mané.

Coach: Aliou Cissé

57 -Guinée Bissau - Sénégal (0-1), 15 novembre 2020 à Bissau

But: Sadio Mané (81e mn)

Sénégal: Edouard Mendy - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyate, Moussa Wagué - Franck Kanouté (puis Salif Sané 90+1), Pape Alioune Ndiaye (puis Pape Cheikh Diop 71e mn), Krépin Diatta, Ismaila Sarr (puis Opa Nguette 78e mn), Bouleye Dia (puis Habibou Diallo 78e mn) et Sadio Mané.

Coach: Aliou Cissé

58 - Congo - Sénégal (0-0), 26 mars 2021 à Brazza

Sénégal: Bingourou Kamara, Fode Ballo Touré, Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté, Ousseynou Bâ (puis Abdoulaye Seck 64e mn), Krépin Diatta - Nampalys Mendy (puis Franck Kanouté 77e mn), Gana Guèye, Pape Matar Sarr (puis Abdallah Sima 77e mn), Sadio Mané et Keita Baldé (puis Famara Diédhiou 64e mn).

Coach: Aliou Cissé

59 - Sénégal - Eswatini (1-1), 30 mars 2021 à Thiès

But : Cheikhou Kouyaté (90+6)

Sénégal: Sény Dieng, Fodé Ballo Touré (puis Mamadou Fall 82e mn), Abdoulaye Seck (puis Idrissa Gana Guèye 73e mn), Kalidou Koulibaly «cap», Cheikhou Kouyaté, Abdallah Sima (puis Keita Baldé 65e mn) - Nampalys Mendy, Joseph Lopy, Krépin Diatta - Mame Baba Thiam (puis Sadio Mané 65e mn) et Mbaye Diagne (puis Famara Diédhiou 73e mn).

Coach: Aliou Cissé

60 - Sénégal - Zambie (3-1), 05 juin 2021 à Thiès

Buts : Sadio Mané (21e sp), Krépin Diatta (30e mn) et Ismaila Sarr (44e mn)

Sénégal (4-4-2 losange): Alfred Gomis, Saliou Ciss (Fodé Ballo Touré 80e mn), Kalidou Koulibaly "cap" (puis Cheikhou Kouyaté 83e mn), Abdou Diallo, Lamine Gassama (puis Moustapha Name 83e mn), Nempalys Mendy, Gana Guèye, Krépin Diatta (Keita Baldé 63e mn), Sadio Mané, Ismaila Sarr (Joseph Lopy 80e mn) et Boulaye Dia (puis Famara Diédhiou 63e mn).

Coach: Aliou Cissé

61 - Sénégal - Cap-Vert (2-0), 08 juin 2021 à Thiès

Buts : Idrissa Gana Guèye (56e mn), Sadio Mané (86e mn sp)

Sénégal (4-4-2 losange): Edouard Mendy, Saliou Ciss (Fodé Ballo Touré 81e mn), Kalidou Koulibaly "cap" (puis Cheikhou Kouyaté 81e mn), Abdou Diallo, Lamine Gassama (puis Moustapha Name 74e mn), Nempalys Mendy (puis Pape Matar Sarr 70e mn), Gana Guèye, Krépin Diatta, Sadio Mané, Ismaila Sarr (Mame Baba Thiam 87e mn) et Boulaye Dia (puis Keita Baldé 70e mn).

Coach: Aliou Cissé

62 - Sénégal - Togo (2-0), 1er septembre 2021 à Thiès

Buts : Sadio Mané (56e mn), Abdou Diallo (80e mn)

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly "cap" Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye (puis Mountarou Baldé 72e mn), Cheikhou Kouyaté (puis Joseph Lopy 72e mn), Gana Guèye, Pape Matar Sarr (puis Habibou Diallo 72e mn), Sadio Mané, Ismaila Sarr (puis (Fodé Ballo Touré 86e mn) et Boulaye Dia (puis Abdallah Sima 81e mn).

Coach: Aliou Cissé

63 - Congo - Sénégal (1-3), 07 septembre 2021 à Brazza

Buts : Boulaye Dia (27e mn), Ismaila Sarr (83e mn) et Sadio Mané (87e mn sp),

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Fodé Ballo Touré (puis Saliou Ciss 60e mn), Kalidou Koulibaly "cap" Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Joseph Lopy, Gana Guèye, Sadio Mané, Abdallah Sima (puis Krépin Diatta 60e mn), Ismaila Sarr, et Boulaye Dia (puis Famara Diédhiou 75e mn).

Coach: Aliou Cissé

64 -Sénégal - Namibie (4-1), 09 octobre 2021 à Thiès

Buts : Idrissa Gana Guèye (10e mn), Famara Diédhiou (38e mn), Sadio Mané (55e mn) et Keita Baldé (83e mn)

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss (puis Fodé Ballo Touré 88e mn), Kalidou Koulibaly "cap" Abdou Diallo, Bouna Sarr, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (puis Nampalys Mendy 70e mn), Sadio Mané, Krépin Diatta (puis Keita Baldé 49e mn), Ismaila Sarr (puis Bamba Dieng 87e mn) et Famara Diédhiou (puis Habibou Diallo 70e mn).

Coach: Aliou Cissé

65 - Namibie - Sénégal (1-3), 12 octobre 2021 à Orlando

Buts : Famara Diédhiou (22e mn, 51e mn et 84e mn)

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss (puis Fodé Ballo Touré 68e mn), Kalidou Koulibaly "cap" Abdou Diallo, Bouna Sarr, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Ismaila Sarr, Keita Baldé (puis Bamba Dieng 68e mn) et Famara Diédhiou (puis Namphalys Mendy 87e mn).

Coach: Aliou Cissé

66 - Togo - Sénégal (1-1), 11 novembre 2021 à Lomé

But : Habibou Diallo (90 + 2 mn)

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly "cap" Pape Abdou Cissé (puis Nampalys Mendy 70e mn), Bouna Sarr, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané (puis Boulaye Dia 28e mn), Krépin Diatta (puis Habibou Diallo 75e mn), Ismaila Sarr, Famara Diédhiou (puis Bamba Dieng 70e mn).

Coach: Aliou Cissé

67 - Sénégal - Congo (2-0) 14 novembre 2021 à Thiès

But : Ismaila Sarr (13e et 23e mn)

Sénégal (4-2-3-1): Alfred Gomis, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly "cap" Pape Abdou Cissé (puis Abdoulaye Seck 88e mn), Bouna Sarr, Gana Guèye (puis Pape Gueye 58e mn), Nempalys Mendy (puis Moustapha Name 88e mn), Boulaye Dia (puis Bamba Dieng 58e mn), Krépin Diatta Habibou Diallo (puis Pape Matar Sarr 76e mn), Ismaila Sarr.

Coach: Regis Bogaert

68 - Sénégal - Zimbabwe (1-0) 10 janvier 2022 à Bafoussam (Cameroun)

But : Sadio Mané (90+2 sp)

Sénégal (4-2-3-1): Seyni Dieng, Fodé Ballo Touré, Pape Abdou Cissé, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Cheikhou Kouyaté, Gana Guèye, Sadio Mané "cap" Bouna Sarr, Boulaye Dia (puis Pape Guèye 77e mn) et Keita Baldé (puis Habibou Diallo 67e mn).

Coach: Aliou Cissé

Non utilisés : Alioune Badar Faty (gardien), Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye et Joseph Lopy

Absents (Covid) : Alfred Gomis, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Nempalys Mendy, Abdoulaye Seck, Pape Matar Sarr, Famara Diédhiou, Mame Baba Thiam et Bamba Dieng.

Forfait : Ismaila Sarr

69 - Sénégal - Guinée (0-0) 14 janvier 2022 à Bafoussam (Cameroun)

Sénégal (4-2-3-1): Seyni Dieng, Saliou Ciss, Pape Abdou Cissé, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Cheikhou Kouyaté, Mamadou Loum Ndiaye, Sadio Mané "cap" Bouna Sarr (puis Keita Baldé 87e mn), Boulaye Dia (puis Joseph Lopy 81e mn) et Mame Baba Thiam (puis Habibou Diallo 74e mn).

Coach: Aliou Cissé

70 - Malawi - Sénégal (0-0) 18 janvier 2022 à Bafoussam (Cameroun)

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss (Fodé Ballo Touré 85e mn), Kalidou Koulibaly "cap",, Abdou Diallo, Bouna Sarr, Cheikhou Kouyaté, Gana Guèye, Nempalys Mendy (puis Pape Guèye 72e mn), Sadio Mané Boulaye Dia (puis Famara Diédhiou 72e mn) et Habibou Diallo (puis Bamba Dieng 60e mn).

Coach: Aliou Cissé

71 - Sénégal - Cap Vert (2-0) 25 janvier 2022 à Bafoussam (Cameroun) - 8e de finale

But : Sadio Mané (63e) et Bamba Dieng (90+2)

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss (Fodé Ballo Touré 82e mn puis Ibrahima Mbaye 89e), Kalidou Koulibaly "cap", Abdou Diallo, Bouna Sarr, Pape Guèye (Joseph Lopy 82e mn), Gana Guèye, Nempalys Mendy, Sadio Mané (puis Bamba Dieng 70e mn), Boulaye Dia et Famara Diédhiou

Coach: Aliou Cissé

72 - Sénégal - Guinée Equatoriale (3-1) 29 janvier 2022 à Yaoundé (Cameroun) - Quart de finale

Buts : Famara Diédhiou (28e), Cheikhou Kouyaté (68e mn) et Ismaila Sarr (79e mn)

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly "cap", Abdou Diallo, Bouna Sarr, Pape Guèye (puis Cheikhou Kouyaté 65e mn), Gana Guèye, Nempalys Mendy, Sadio Mané, Boulaye Dia (puis Ismaila Sarr 58e mn) et Famara Diédhiou (puis Bamba Dieng 65e mn)

Coach: Aliou Cissé

73 - Burkina Faso - Sénégal (1-3) 02 février 2022 à Yaoundé (Cameroun) - Demi-finale

Buts : Abdou Diallo (70e), Gana Guèye (76e mn) et Sadio Mané (87e mn)

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly "cap", Abdou Diallo, Bouna Sarr, Cheikhou Kouyaté (puis Pape Guèye 65e mn), Gana Guèye, Nempalys Mendy (Pape Abdou Cissé 89e mn), Sadio Mané, Bamba Dieng (puis Pape Matar Sarr 77e mn) et Famara Diédhiou (puis Ismaila Sarr 65e mn)

Coach: Aliou Cissé

74 - Sénégal - Egypte (0-0 puis 4-2) 06 février 2022 à Yaoundé (Cameroun) - Finale

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly "cap", Abdou Diallo, Bouna Sarr, Cheikhou Kouyaté (puis Pape Guèye 66e mn), Gana Guèye, Nempalys Mendy, Sadio Mané, Ismaila Sarr (puis Boulaye Dia 77e mn) et Famara Diédhiou (puis Bamba Dieng 77e mn)

Coach: Aliou Cissé

75 - Egypte - Sénégal (1-0) 25 mars 2022 au Caire

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly "cap", Abdou Diallo (puis Pape Abdou Cissé 14e mn), Bouna Sarr, Cheikhou Kouyaté (puis Pape Guèye 88e mn), Gana Guèye, Nempalys Mendy, Sadio Mané, Ismaila Sarr et Famara Diédhiou (puis Bamba Dieng 62e mn)

Coach: Aliou Cissé

76 - Sénégal - Egypte (1-0) 29 mars 2022 à Dakar

Boulaye Dia (4e mn)

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly "cap", Pape Abdou Cissé, Youssouf Sabaly, Bouna Sarr (puis Bamba Dieng 68e mn), Gana Guèye (puis Pape Matar Sarr 114e mn), Nempalys Mendy (puis Cheikhou Kouyaté 81e mn), Sadio Mané, Ismaila Sarr et Boulaye Dia (puis Pape Guèye 81e mn)

Coach: Aliou Cissé

77 - Sénégal - Benin (3-1) 04 juin 2022 à Dakar

Sadio Mané (12e sp, 22e mn et 60e sp)

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Saliou Ciss (puis Fodé Ballo Touré 76e mn), Kalidou Koulibaly "cap", Abdou Diallo, Youssouf Sabaly, Pape Guèye (puis Cheikhou Kouyaté 67e mn), Pape Matar Sarr, Nempalys Mendy (puis Gana Guèye 76e mn), Sadio Mané (puis Keita Baldé 87e mn), Ismaila Sarr et Boulaye Dia (puis Ilimane Ndiaye 67e mn)

Coach: Aliou Cissé

78 - Sénégal - Rwanda (1-0) 07 juin 2022 à Dakar

Sadio Mané (90 + 6 sp)

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Fodé Ballo Touré (puis Saliou Ciss 57e mn), Kalidou Koulibaly "cap", Abdou Diallo, Youssouf Sabaly (puis Pape Abdou Cissé 77e mn), Pape Matar Sarr (puis Keita Baldé 57e mn), Nempalys Mendy (puis Pape Guèye 71e mn), Gana Guèye, Sadio Mané, Ismaila Sarr et Habibou Diallo (puis Famara Diédhiou 71e mn)

Coach: Aliou Cissé

79 - Sénégal - Bolivie (2-0) 24 septembre 2022 à Orléans

Boulaye Dia (4e) et Sadio Mané (44e sp)

Sénégal (4-3-3): Alfred Gomis, Fodé Ballo Touré (puis Jacobs 85e mn), Kalidou Koulibaly "cap", Abdou Diallo, Moustapha Name (puis Formose Mendy 85e mn), Pape Matar Sarr, Pathé Ciss (puis Nempalys Mendy 64e mn), Pape Guèye (puis Idrissa Gana Guèye 74e mn), Krépin Diatta (puis Demba Seck 75e mn), Boulaye Dia (Bamba Dieng 64e mn) et Sadio Mané.

Coach: Aliou Cissé

80 - Sénégal - Iran (1-1) 27 septembre 2022 à Viennes

Buts : Csc Morteza Pouraliganji (58e)

Sénégal (4-3-3): Seny Dieng, Formose Mendy, Kalidou Koulibaly "cap", Ismael Jacobs, Nempalys Mendy (Pape Matar Sarr 75e mn), Idrissa Gana Guèye, Krépin Diatta (puis Bamba Dieng 75e mn), Ismaila Sarr (puis Ilimane Ndiaye 86e mn), Boulaye Dia (Cheikhou Kouyaté 62e mn) et Sadio Mané.

Coach: Aliou Cissé

81 - Sénégal - Pays-Bas (0-2) 21 novembre 2022 à Doha

Sénégal (4-2-3-1): Edouard Mendy, Abdou Diallo (puis Ismaël Jacobs 61e mn), Kalidou Koulibaly "cap", Pape Abdou Cissé, Youssouf Sabaly, Nempalys Mendy, Cheikhou Kouyaté (puis Pape Guèye 73e mn), Gana Guèye, Ismaila Sarr, Krépin Diatta (puis Nicolas Jackson 73e mn) et Boulaye Dia (puis Bamba Dieng 68e mn)

82 - Qatar - Sénégal (1-3) 25 novembre 2022 à Doha

Buts : Boulaye Dia (41e mn), Famara Diédhiou (48e mn) et Bamba Dieng (84e mn)

Sénégal (4-4-2): Edouard Mendy, Ismaël Jacobs (puis Pape Abdou Cissé 77e mn), Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly "cap", Youssouf Sabaly, Nempalys Mendy (puis Pape Matar Sarr 78e mn), Gana Guèye, Ismaila Sarr (Ilimane Ndiaye 74e mn), Krépin Diatta (puis Pathé Ciss 64e mn), Boulaye Dia et Famara Diédhiou (puis Bamba Dieng 74e mn).

83 - Equateur - Sénégal (1-2) 29 novembre 2022 à Doha

Buts : Ismaila Sarr (43e mn sp) et Kalidou Koulibaly (70e mn)

Sénégal (4-4-2): Edouard Mendy, Ismaël Jacobs, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly "cap", Youssouf Sabaly, Pathé Ciss (puis Nempalys Mendy 72e mn), Gana Guèye, Pape Guèye, Ismaila Sarr, Ilimane Ndiaye (puis Bamba Dieng 72e mn) et Boulaye Dia (puis Pape Abdou Cissé 90+4 mn)

84 - Angleterre - Sénégal (3-0) 04 décembre 2022 à Doha

Sénégal (4-4-1-1): Édouard Mendy - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly (cap.), Abdou Diallo, Ismael Jakobs (Fodé Ballo Touré 84') - Nampalys Mendy, Pathé Ciss (Pape Guèye 46'), Krépin Diatta (Pape Matar Sarr 46'), Ismaïla Sarr - Iliman Ndiaye (Bamba Dieng 46') et Boulaye Dia (Famara Diédhiou 72').

85 - Sénégal - Mozambique (5-1) 24 mars 2023 à Dakar

Buts: Youssouf Sabaly (9e mn), Sadio Mané (15e), Ilimane Ndiaye (32e), Boulaye Dia (39e) et Habib Diallo (88e)

Sénégal (4-2-3-1): Alfred Gomis, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdallah Ndour (puis Moussa Niakhaté 89e mn), Youssouf Sabaly, Gana Gueye, Nampalys Mendy (puis Pathé Ciss 63e mn), Pape Matar Sarr (puis Krépin Diatta 63e mn), Sadio Mané, Ilimane Ndiaye (puis Bamba Dieng 76e mn) et Boulaye Dia (puis Habib Diallo 63e mn).

86 - Mozambique - Sénégal (0-1) 28 mars 2023 à Dakar

But: Boulaye Dia (19e)

Sénégal (4-2-3-1): Alfred Gomis, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Youssouf Sabaly (Formose Mendy 64e mn), Gana Gueye, Pathé Ciss (Nampalys Mendy 85e mn), Pape Matar Sarr (Dion Lopy 63e mn), Sadio Mané, Ilimane Ndiaye (Krépin Diatta 85e mn) et Boulaye Dia (Habib Diallo 63e mn).

87 - Bénin - Sénégal (1-1) 17 juin 2023 à Cotonou

But: Abdoulaye Seck (43e)

Sénégal (4-2-3-1): Seny Dieng, Abdou Diallo, Abdoulaye Seck, Ismael Jacobs, Formose Mendy, Pathé Ciss (puis Nampalys Mendy 89e mn)i, Pape Guèye (puis Cheikhou Kouyaté 79e mn), Krépin Diatta (puis Gana Guèye 87e mn), Sadio Mané, Ismaila Sarr (puis Pape Ousmane Sakho 80e mn) et Nicolas Jackson (puis Habibou Diallo 87e mn).

88 - Brésil - Sénégal (2-4) 20 juin 2023 à Lisbonne

Buts : Habib Diallo (22e), Marquinhos (Csc 52e), Sadio Mané (55e mn et 90 +7 sp)

Sénégal (4-2-3-1): Mory Diaw, Ismael Jacobs, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Youssouf Sabaly, Nampalys Mendy, Pathé Ciss (puis Cheikhou Kouyaté 83e mn), Pape Guèye (Krépin Diatta 83e mn), Sadio Mané, Ismaila Sarr et Habibou Diallo (Nicolas Jackson 88e mn).

89 - Sénégal - Algérie (0-1) 12 septembre 2023 à Dakar

Sénégal (4-3-3): Edouard Mendy, Abdou Diallo (puis Ismael Jacobs 85e mn), Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Youssouf Sabaly (Krépin Diatta 61e mn), Pathé Ciss (Cheikhou Kouyaté 85e mn), Gana Guèye, Pape Matar Sarr (puis Lamine Camara 69e mn), Sadio Mané, Nicolas Jackson et Illimane Ndiaye (puis Habibou Diallo 69e mn).

90 - Sénégal - Cameroun (1-0) 16 octobre 2023 à Lens

Sadio Mané (35 sp)

Sénégal (3-5-2): Edouard Mendy, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Cheikhou Kouyaté (puis Abdou Diallo 90+4), Ismael Jacobs, Nampalys Mendy (puis Gana Guèye 77e mn), Pape Matar Sarr (puis Pathé Ciss 68e mn), Ismaila Sarr (puis Ilimane Ndiaye 77e mn), Habibou Diallo (puis Boulaye Dia 68e mn) et Sadio Mané.

91 - Sénégal - Soudan du Sud (4-0) 18 novembre 2023 à Dakar (huis clos)

Buts : Pape Matar Sarr (1re mn), Sadio Mané (6e et 56 sp), Lamine Camara (44e mn)

Edouard Mendy - Ismael Jacobs, Kalidou Koulibaly «cap», Moussa Niakhaté, Krépin Diatta (puis Formose Mendy 63e mn) - Gana Guèye (puis Abdou Diallo 72e mn), Pape Matar Sarr (puis Pathé Ciss 63e mn), Lamine Camara - Ilimane Ndiaye (puis Dion Lopy 63e mn), Habibou Diallo et Sadio Mané (puis Nicolas Jacson 63e mn).

92 - Togo - Sénégal (0-0) 21 novembre 2023 à Lomé

Edouard Mendy - Ismael Jacobs, Kalidou Koulibaly «cap», Moussa Niakhaté, Krépin Diatta - Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté (puis Lamine Camara 64e mn), Pape Matar Sarr (puis Pathé Ciss 75e mn),- Ilimane Ndiaye (puis Nicolas Jacson 75e mn), Ismaila Sarr et Sadio Mané.

93 - Sénégal - Niger (1-0) 08 janvier 2024 à Dakar

But : Formose Mendy 90+9

3-4-3 Edouard Mendy (puis Mory Diaw 46') - Ismael Jacobs (puis Cheikhou Kouyaté 46'), Kalidou Koulibaly «cap» (puis Abdoulaye Seck 46'), Moussa Niakhaté (puis Abdoulaye Niakhaté Ndiaye 46'), Abdou Diallo, Krépin Diatta (puis Formose Mendy 60') - Pape Gueye (puis Pathé Ciss 60'), Lamine Camara, Ismaila Sarr, Ilimane Ndiaye (puis Abdoulaye Sima 60') et Habib Diallo (puis Nicolas Jacson 46').

94 - Sénégal - Gambie (3-0) 15 janvier 2024 à Yamoussoukro

Buts : Pape Guèye (4'), Lamine Camara (52' et 86'),

3-4-3 - Édouard Mendy - Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté (Abdoulaye Seck 81'), Abdou Diallo (Pathé Ciss 58') - Krépin Diatta, Ismael Jakobs, Lamine Camara, Pape Guèye (Nampalys Mendy 78') - Sadio Mané, Ismaïla Sarr (Iliman Ndiaye 78'), Habib Diallo (Nicolas Jackson 58').

95 - Sénégal - Cameroun (3-1) du 19 janvier 2024 à Yamoussoukro

Buts : Ismaïla Sarr (16'), Habib Diallo (71'), Sadio Mané (90+5)

3-4-3 - Édouard Mendy - Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Krépin Diatta, Ismail Jakobs - Pape Guèye, Pape Matar Sarr (Gana Guèye 73'), Lamine Camara (Pathé Ciss 89') - Sadio Mané, Ismaïla Sarr (Iliman Ndiaye 81'), Habib Diallo (Nicolas Jackson 81').

96 - Guinée - Sénégal : 0-2 du 23 janvier 2024 à Yamoussoukro

Buts : Abdoulaye Seck (61e mn) et Ilimane Ndiaye (90e mn)

3-4-3 - Édouard Mendy - Kalidou Koulibaly (cap), Abdoulaye Seck, Krépin Diatta, Ismail Jakobs (Fodé Ballo-Touré 87') - Pape Guèye (Cheikhou Kouyaté 71'), Nampalys Mendy, Pape M. Sarr (Idrissa G. Guèye 71') - Sadio Mané, Ismaïla Sarr (Iliman Ndiaye 71'), Habib Diallo (Nicolas Jackson 87').

97 - Sénégal - Côte d'Ivoire : 1-1 (4tab5) du 29 janvier 2024 à Yamoussoukro

But : Habib Diallo (4')

Tirs au but

Ils ont marqué : Kalidou Koulibaly, Pape M. Sarr, Bamba Dieng, Sadio Mané

Il a raté : Moussa Niakhaté

3-4-3 : Édouard Mendy - Kalidou Koulibaly (cap), Moussa Niakhaté, Abdou Diallo (Bamba Dieng 117')- Krépin Diatta, Ismail Jakobs, Pape Matar Sarr, Lamine Camara (Gana Guèye 87') - Sadio Mané, Ismaïla Sarr (Iliman Ndiaye 95'), Habib Diallo (Nicolas Jackson 66').

98 - Sénégal - Gabon : 3-0 du 22 mars 2024 à Amiens

Buts : Appindagoye Aaron (12e, csc), Mikayil N. Faye (44e), Sadio Mané (90+2)

Sénégal : Mory Diaw - Abdoulaye Seck (cap), Seydou Sano, Mikayil N. Faye (Ismail Jakobs, 80'), Ismaïla Sarr (Dion Lopy, 72')- Pathé Ciss, Pape Matar Sarr (Habib Diarra, 72e), Lamine Camara - Iliman Ndiaye (Sadio Mané, 65'), Nicolas Jackson (Boulaye Dia, 65'), Bamba Dieng (Habib Diallo 65'). Sélectionneur : Aliou Cissé

99 - Sénégal - Bénin : 1-0 du 26 mars 2024 à Amiens

But : Sadio Mané (59 sp)

Sénégal : Seny Dieng - Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté (puis Cheikhou Kouyaté 77e mn), Ismail Jakobs, Formose Mendy, Nampalys Mendy (puis Rassoul Ndiaye 64e mn), Gana Guèye (puis Dion Lopy 64e), Habib Diarra, Sadio Mané (puis Amara Diouf 85e), Boulaye Dia (puis Ilimane Ndiaye 77e), et Habib Diallo (puis Nicolas Jackson 64e). Sélectionneur : Aliou Cissé

100 - Sénégal - Rdc : 1-1 du 06 juin 2024 à Dakar

But : Ismaila Sarr (45+1)

Sénégal : Edouard Mendy - Aboudoulaye Seck, Kalidou Koulibaly «cap», Moussa Niakhaté - Habib Diarra, Pape Matar Sarr (puis Lamine Camara 88e mn), Gana Guèye (puis Pathé Ciss 76e mn), Ilimane Ndiaye (puis Pape Guèye 61e mn), Ismaila Sarr - Nicolas Jackson (puis Cherif Ndiaye 88e mn) et Habib Diallo (puis Abdallah Sima 76e mn) - Sélectionneur : Aliou Cissé

101 - Mauritanie - Sénégal : 0-1 du 09 juin 2024 à Nouakchott

But : Habib Diallo (27e mn)

Sénégal : Edouard Mendy - Aboudoulaye Seck, Kalidou Koulibaly «cap», Abdou Diallo - Habib Diarra (puis Formose Mendy 46e mn), Gana Guèye, Lamine Camara (puis Nampalys Mendy 83e mn), Pape Matar Sarr, Ismaila Sarr, Ilimane Ndiaye (puis Abdallah Sima 90+10 mn) - Habib Diallo (puis Cherif Ndiaye 76e mn) - Sélectionneur : Aliou Cissé

102 - Sénégal - Burkina Faso: 1-1 du 06 septembre 2024 à Diamniadio

But : Sadio Mané (16e mn)

Sénégal (3-4-3): Seny Dieng - Aboudoulaye Seck, Kalidou Koulibaly «cap», Abdou Diallo - Habib Diarra, Gana Guèye (puis Nampalys Mendy 82e mn), Pape Gueye, Pape Matar Sarr (puis Lamine Camara 68e mn), Ismaila Sarr (puis Ismaila Jacobs 68e mn), Sadio Mané (puis Ilimane Ndiaye 90+2) et Nicolas Jackson (puis Habib Diallo 82e mn) - Sélectionneur : Aliou Cissé

103 - Burundi - Sénégal : 0-1 du 09 septembre 2024 à Malawi

But : Ismaila Sarr (71e mn sp)

Sénégal (4-3-3): Edouard Mendy - Formose Mendy, Kalidou Koulibaly «cap», Moussa Niakhaté, Abdou Diallo - Ismaila Jacobs (puis El Hadji Malick Diouf 90 + 2), Gana Guèye (puis Ilimane Ndiaye 61e mn), Pape Gueye, Lamine Camara (puis Pape Matar Sarr 90+2), Ismaila Sarr, Sadio Mané (puis Abdoulaye Sima 90e mn) et Nicolas Jackson (puis Habib Diallo 61e mn) - Sélectionneur : Aliou Cissé