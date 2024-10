Sénégal: SILEYE GORBAL SY, président de la Cnept sur l'école sénégalaise - « Il faut une conjugaison des efforts de tous les acteurs »

« Depuis quelques années, nous constatons que notre école régresse sur le plan des performances. Il est impossible d'avoir une école inclusive de qualité pour tous, allant dans le sens d'atteindre l'ODD avec un déficit criard d'enseignants.

Des résultats scolaires baissent d'année en année, les abris provisoires sont toujours dans l'environnement scolaire, un manque important de tables bancs. Les grèves répétitives depuis des années qui impactent négativement sur le quantum horaire, ne favorisent pas les performances dans notre système éducatif. Les sous-secteurs de l'Education Inclusive pour la prise en charge des porteurs de handicap, l'alphabétisation et l'éducation non formelle demeurent toujours les parents pauvres du système éducatif surtout en termes de financement et de renforcement de capacités des auteurs.

L'introduction des langues nationales à l'école demeure timide à cause de la non-implication des acteurs du non formel dans le processus. Il y a aussi la non-application des mesures prises lors des Assises de l'éducation et de la formation, l'inexistence de synergie et de coordination entre le Ministère des Collectivités territoriales et celui de l'Education dans la gestion de l'état civil à l'école qui demeure une contrainte majeure pour certains aux examens ».

« Pour y remédier, il faut une conjugaison des efforts de tous les acteurs. Déjà le séminaire de la rentrée scolaire du Ministère de l'Education Nationale et l'Université Syndicale du Saemss ont des thèmes liés à la performance scolaire. Le thème du séminaire de la rentrée scolaire portait sur « l'amélioration des performances scolaires, un défi persistant : quelle stratégie ? » et celui du Saemss sur « la transformation du système éducatif sénégalais en une école de la réussite et de la performance ».

%

D'autres acteurs aussi comme la Coalition Nationale Education Pour Tous du Sénégal contribuent pour une école de qualité performante en proposant des formations des enseignants avec des partenaires Canadiens dans des modules comme l'éducation inclusive et l'intelligence artificielle. Il faut aussi développer des initiatives allant dans le sens de renforcer l'éducation non formelle et l'alphabétisation.

La nouvelle Initiative du Ministère de l'Education Nationale pour une éducation aux valeurs et à la citoyenneté appelée Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l'Education (NITHE), les Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQE) ouverts à partir de la rentrée 2024-2025 vont aussi contribuer à la performance du système éducatif. Le renforcement du dialogue social et le fonctionnement du comité de suivi des accords peuvent contribuer à un espace scolaire apaisé et du coup rendre notre école plus performante ».