Sénégal: Boubacar touré mandémory, photographe - « Il faut que la nouvelle génération s'approprie la notion d'auteur »

« Il faut que la nouvelle génération de photographes et de photojournalistes s'approprie la notion d'auteur. Une posture professionnelle qui les rend plus autonomes financièrement et moins dépendant de la commande venant de la presse ».

Ces mots sont du photographe Boubacar Touré Mandémory. Il était l'invité de la rencontre périodique d'échanges sur la photographie « Parlons Photo », organisée par l'Union nationale des photographes du Sénégal (UNPJS). Icône de la photographie et primé plusieurs fois, Boubacar Touré Mandémory invite les jeunes à prendre des initiatives, c'est-à-dire ne pas seulement attendre la commande pour aller sur le terrain.

« Je conseille aux jeunes de se placer sur la chaîne de production de l'information pas comme un simple exécutant mais en tant qu'auteurs à part entière », a dit le photographe expérimenté. Non sans ajouter : « un photographe peut et doit se saisir d'une question, d'une idée, d'un sujet et le traiter sans que n'obéisse forcément au diktat de l'immédiateté qui caractérise le travail du photographe de presse ».

Après plusieurs années de pratique photojournalistique, Boubacar Touré Mandémory privilégie depuis très longtemps le travail d'auteur. Il traite ainsi « d'un sujet qui l'interpelle, et qui, dans un temps court ou long, aura un impact sur la communauté ».

Boubacar Touré Mandémory se dit optimiste quant à l'avenir de la photographie au Sénégal. « Lorsque de jeunes photographes se réunissent autour des enjeux de leur travail, lorsque de jeunes photographes parlent durant des sessions d'échanges, de renforcement de capacités en photographie, de l'approche photographique ou de la question de la diffusion, on ne peut qu'être optimiste », a-t-il déclaré.

Né à Dakar en 1956, Boubacar Touré Mandémory est un photographe dont le travail a marqué la scène artistique. Il est l'auteur de plusieurs travaux exposés en France et ailleurs. Il travaille depuis une quarantaine d'années sur son environnement et sur les ethnies qui composent le Sénégal. Il a reçu le Prix 2020 de l'association de la Presse panafricaine Mokanda pour sa série « Couleurs et visages de Ndingler ».