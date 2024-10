Maroc: 15è Salon du cheval - Les FAR promeuvent l'équidé militaire sous le règne du Sultan Moulay Ismail

El Jadida — Les Forces Armées Royales (FAR) ont signé une participation prestigieuse et attrayante lors de la 15ème édition du Salon du cheval d'El Jadida (1-6 octobre), à travers une exposition initiée par la Direction de l'Histoire militaire afin de renouer avec le passé glorieux de l'équidé, notamment sous le règne du Sultan Moulay Ismail (1672-1727).

Sous le thème "Bien-être du cheval sous le règne du Sultan Moulay Ismail", cette rétrospective historique offre une opportunité aux visiteurs pour découvrir ces pages glorieuses de l'histoire de la dynastie Alaouite chérifienne.

Pas moins de 200 objets ont enrichi le stand des FAR, agrémenté par des maquettes, des projections en 3D, des manuscrits, des peintures, des plans et des documents historiques, harmonieusement agencés selon les exigences muséales et historiques.

"La participation de l'Arme Cavalerie, sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, porte sur une exposition autour de la santé et du bien-être du cheval au sein des unités des FAR", a souligné mercredi le Colonel Jaouad Yaacoubi, de l'Inspection de la Cavalerie des FAR.

Le Colonel Yaacoubi a indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette exposition met en avant le rôle de l'École Royale de Cavalerie de Témara, notamment à travers l'organisation de sessions de formation professionnelle spécialisée dans le domaine de la santé et du bien-être des équidés au profit des unités militaires et paramilitaires au niveau national, mais aussi au profit de stagiaires en provenance de pays africains.

Cette exposition se veut une occasion de sensibiliser aussi bien le public que les propriétaires des équidés au système digestif du cheval via une application interactive, a-t-il dit, ajoutant que l'accent sera également mis sur l'évolution des métiers du cheval comme le maréchal-ferrant, entre autres.

De même, le stand des FAR propose une exposition de photos rendant hommage à d'anciens cavaliers militaires, avec un accent particulier sur les performances sportives réalisées qui ont contribué à la promotion des sports équestres au Maroc.

Dans une déclaration similaire, le conservateur du Musée des armes relevant de la la Direction de l'Histoire militaire, Hafid Mokadem, a mis la lumière sur l'intérêt accordé au cheval durant le règne du Sultan Moulay Ismail, qui s'est manifesté dans sa santé et son bien-être, en plus de sa présence symbolique dans les cérémonies officielles et diplomatiques, ou encore dans les traditions équestres marocaines (Tbourida).

"L'exposition met en exergue l'importance de la cavalerie en tant que composante principale de l'Armée du Sultan Moulay Ismail", a-t-il expliqué, faisant savoir que ces unités montées ont été déployées en appui pour assurer la sécurité, le rétablissement de la paix, la défense de la souveraineté du Royaume et la préservation de son intégrité territoriale.

Organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Salon du cheval d'El Jadida, qui a pu acquérir une renommée nationale et internationale grandissante, propose une programmation scientifique, culturelle et ludique riche et diversifiée.

Ainsi, plusieurs activités liées au cheval y sont organisées dans le cadre de compétitions et d'exhibitions de haut niveau: la Coupe des champions de chevaux barbes, la Coupe des champions des chevaux arabe-barbes, le Show international A du pur-sang arabe, la Coupe marocaine des éleveurs de chevaux pur-sang arabe, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles et le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida.

Les volets culturel et scientifique ne sont pas en reste, car le cheval sera scruté lors de nombreuses conférences, ateliers et tables rondes, ainsi qu'à l'occasion de multiples activités ludiques réservées au jeune public.