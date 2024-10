Maroc: Mme Ammor souligne à Dubaï l'ambition touristique du Royaume sur la scène internationale

Dubaï — La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a mené une importante délégation composée d'acteurs institutionnels et d'opérateurs privés au salon "Future Hospitality Summit" à Dubai, marquant ainsi l'engagement fort du Royaume dans le secteur touristique.

Intervenant sur le thème "Équilibrer la croissance : intégrer le tourisme dans l'élaboration des politiques gouvernementales pour lutter contre le surtourisme et d'autres défis majeurs", la ministre a mis en lumière les performances remarquables du secteur touristique marocain, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du département de tutelle.

Elle a également souligné les facteurs clés de ce succès, notamment les investissements ciblés du gouvernement dans le secteur et la résilience exemplaire du Maroc face aux défis.

Par ailleurs, Mme Ammor a présenté la vision audacieuse du Maroc visant à accueillir 26 millions de touristes en 2030, basée sur une approche de développement holistique, plaçant le chantier Royal de l'État Social comme socle de la croissance économique.

La ministre a aussi abordé la feuille de route 2023-2026, ainsi que la préparation de la co-organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, notamment en ce qui concerne le plan de développement des infrastructures routières, aéroportuaires et hôtelières, outre les priorités d'investissement dans la capacité d'hébergement et l'animation, et les incitations disponibles pour soutenir les investisseurs.

"Le Maroc bénéficie d'un Momentum exceptionnel, combinant des performances record, une vision claire, une feuille de route opérationnelle dotée des investissements nécessaires et la perspective de la Coupe du Monde 2030", a indiqué Mme Ammor, citée dans le communiqué.

Les opportunités d'investissement sont nombreuses, avec l'hébergement comme priorité, a-t-elle ajouté, notant que c'est pour cette raison que la participation au Future Hospitality Summit est cruciale pour présenter ces opportunités aux investisseurs internationaux.

En marge de ce conclave, la ministre a mené une série de rencontres à Dubaï et Abu Dhabi, notamment une réunion bilatérale avec M. Abdullah Bin Touq Al-Marri, ministre de l'Économie des Émirats Arabes Unis, en charge également du tourisme, ainsi que des réunions de travail avec des investisseurs internationaux, en présence de M. Imad Barrakad, Directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT).

Parmi les groupes rencontrés figurent des acteurs majeurs de l'industrie hôtelière, tels que Ascott Limited, Marriott, Hilton, Al Habtoor Group, ADNH, ADNEC et le groupe Al Mula.

Enfin, et dans la perspective du futur parc d'attraction prévu à Marrakech, la ministre s'est entretenue avec le Directeur Général du groupe Miral, spécialisé dans l'investissement et la gestion de parcs d'attractions.

A cette occasion, elle a rendu visite aux quatre parcs emblématiques d'Abu Dhabi, à savoir Warner Bros, SeaWorld, Ferrari World et Yas Waterworld afin d'observer les meilleures pratiques dans le secteur, conclut le communiqué.