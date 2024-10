Maroc: Oujda-Angad - Contribution indéniable de l'INDH à l'encouragement de la scolarisation des filles rurales

Oujda — Les interventions de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans le secteur de l'éducation au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad, se font à travers des actions ciblées et à fort impact efficaces au service des élèves en situation de précarité et ceux issus des zones rurales.

Ainsi, à travers son appui multiforme, l'INDH a donné une forte impulsion aux efforts de généralisation de l'enseignement préscolaire, d'encouragement de la scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire, notamment des filles en milieu rural.

Ses interventions ont permis notamment la mise en place au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad d'un réseau d'établissements sociaux, comprenant, entre autres, 4 maisons de l'étudiante et de l'étudiant, qui jouent un rôle crucial pour l'insertion sociale et économique des catégories cibles, en harmonie avec l'esprit et les objectifs de l'INDH.

La Maison de l'étudiante (Dar Taliba) d'Isly qui fait partie de ce réseau, joue, depuis son inauguration dans la commune d'Isly, un rôle décisif dans la lutte contre la déperdition scolaire et l'amélioration de la qualité de l'apprentissage en faveur des filles de cette zone rurale.

Réalisé et équipé grâce à un financement de l'INDH, cet établissement permet aux filles élèves de cette commune et des localités environnantes de poursuivre leurs études après le cycle primaire, tout en leur évitant de longs déplacements entre l'établissement scolaire et leurs villages.

Approchée par la MAP, Mme Fadel Khadija, responsable de cette Maison de l'étudiante, a indiqué que cette structure, inaugurée en 2009 par SM le Roi Mohammed VI, fournit de nombreuses prestations aux filles issues des communes d'Isly et de Sidi Moussa, à savoir l'hébergement, la nourriture, et bien d'autres services à caractère éducatif et social.

Grâce à cette structure d'accueil, qui se veut un projet éducatif intégré, en termes de démarches, de moyens et d'objectifs, beaucoup de filles ont été sauvées de l'abandon scolaire, a-t-elle souligné.

Plaçant la qualité et l'excellence en tête de ses priorités, l'établissement bénéficie aussi du transport scolaire qui contribue à encourager les familles des bénéficiaires en facilitant le déplacement de leurs filles pour poursuivre leur scolarité dans des conditions décentes et sécurisées.

"Cette Maison de l'étudiante nous offre tous les moyens pour persévérer sur la voie de l'apprentissage et réaliser notre rêve de réussir le parcours scolaire. Sans cette structure, je serais dans l'impossibilité de poursuivre mes études collégiales", a déclaré, de son côté, l'élève Manal Nouari.

Selon des données de la Division de l'Action sociale à la Wilaya de l'Oriental, Dar Taliba Isly va connaître des travaux d'extension pour renforcer sa capacité et donner l'occasion à davantage de filles de cette zone rurale, dont le nombre ne cesse d'augmenter d'année en année, de bénéficier de ses services et de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions.

L'INDH est fortement engagée au service de l'encouragement de la scolarisation et de la lutte contre la déperdition scolaire, notamment des filles en milieu rural, a affirmé Mohamed Mansouri, de la Division de l'Action sociale, faisant savoir que la préfecture d'Oujda-Angad compte quatre maisons d'étudiantes et d'étudiants pouvant accueillir quelque 330 élèves, dont de nombreuses filles.

Par ailleurs, le renforcement de la disponibilité du transport scolaire constitue aussi une priorité de l'INDH, dans sa troisième phase, afin de lutter contre le décrochage scolaire, d'une part, et de faciliter l'accès aux services éducatifs, d'autre part, a-t-il noté.