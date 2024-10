Afrique: Compte à rebours enclencé avant le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies

Nous sommes à quelques jours du tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2024, prévu au Caire, en Egypte. L'événement tant attendu est enfin en vue, et le compte à rebours a commencé. Le lundi 7 octobre 2024, le tirage au sort de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 20024 débutera à 13h00, heure du Caire (10h00 GMT), suivi par le tirage au sort de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies prévu à 14h00, heure locale (11h00 GMT).Zamalek, tenant du titre et récent vainqueur de la Supercoupe de la CAF, figure parmi les 16 clubs qualifiés pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération, après une manche retour riche en émotions lors des matchs préliminaires la semaine dernière.

Les Égyptiens rejoignent d'anciens champions comme la RS Berkane et l'USM Alger, mettant en place un tirage au sort qui s'annonce des plus intéressants. Comment les équipes se sont qualifiées L'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire a comblé un déficit de 1-0 lors du match aller en s'imposant 2-0 à domicile face à l'ASC Kara, avec des buts inscrits par Coulibaly et Diarrassouba. Le Stade Malien du Mali a obtenu sa qualification en phase de groupes grâce à une victoire nette de 3-1 face à Paynesville FC.L'USM Alger a évité l'élimination de justesse en marquant un but décisif à la 94e minute, ce qui a permis de décrocher une victoire de 2-0 face au Stade Tunisien. Le CS Constantine, un autre club algérien, a remporté une victoire de 2-0 sur l'ensemble des deux rencontres face à Nsoatreman du Ghana.

Les clubs égyptiens Zamalek et Al Masry ont aisément obtenu leur qualification lors de leurs matchs respectifs, tandis que la RS Berkane du Maroc a poursuivi sur sa lancée positive. Les clubs tanzaniens Simba SC et nigérian Enyimba ont également réussi à se qualifier, démontrant ainsi la richesse de talent au sein de la compétition. L'Angola aura deux représentants en phase de groupes : Bravos do Maquis et Sagrada Esperança. Orapa United, représentant le Botswana, et les Black Bulls, issus du Mozambique, feront leurs premiers pas en phase de groupes, enrichissant ainsi la compétition de talents prometteurs.

Clubs qualifiés pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies USM Alger (Algérie), CS Constantine (Algérie), Bravos do Maquis (Angola), CD Lunda Sul (Angola), Orapa United (Botswana), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Al Masry (Égypte), Zamalek (Égypte), Stade Malien (Mali), RS Berkane (Maroc), Black Bulls (Mozambique), Enyimba (Nigeria), Jaraaf (Sénégal), Stellenbosch (Afrique du Sud), Simba (Tanzanie), CS Sfaxien (Tunisie). Les fans peuvent désormais interagir et suivre les conversations en direct sur les réseaux sociaux de la CAF, en adoptant le hashtag #TotalEnergiesCAFCC afin de rester informés sur tout le contenu exclusif et les coulisses.