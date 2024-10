Cameroun: Sécurité et environnement - Quand ACERO METAL SARL montre l'exemple

Conscient des enjeux des Objectifs du Développement Durable, le Top management d'ACERO METAL SARL développe une politique de formation de tout son personnel par un accompagnement de proximité des experts en sécurité incendie et en QHSE... Entretien avec M. MOKWA EWULE WILLIAM, responsable QHSE à ACERO METAL SARL.

Dans quel cadre intervenez-vous chez ACERO METAL ?

D'abord, il faut souligner que je suis du corps des sapeurs - pompiers, un corps d'Etat. Je me retrouve ici à la faveur d'une convention entre les marins pompiers et la société ACERO METAL. En tant que marin pompier, notre mission est de lutter contre les incendie et, par conséquent, de pratiquer la sécurité incendie qui est d'abord préventive.

Concrètement, tout seul que faites-vous au quotidien ?

Je veille à ce que toutes les dispositions relatives à la sécurité incendie soient permanemment en alerte. Mais mon grand travail consiste à échanger avec le personnel sur le terrain avant qu'ils n'entrent en action ou pendant et même après, pour leur faire comprendre les risques liés à leur activité et ce qu'ils doivent absolument éviter de faire.

C'est de la formation, en d'autres termes ...

Tout naturellement, j'interviens comme instructeur et formateur de proximité. Je dresse un rapport mensuel qui permet de prendre en compte les manquements et de les corriger de façon progressive.

Rendu à ce niveau, êtes-vous optimiste ?

Je suis convaincu que d'ici très peu de temps, surtout qu'il n'y a pas de démission et de rotation excessive du personnel, l'ensemble des intervenants sur le terrain et même dans les bureaux vont maîtriser les bases de la sécurité incendie et les principes QHSE. Les personnels utilisent normalement les équipements de protection individuels (EPI) et respectent davantage les consignes de travail pour leur sécurité. Notamment, sur le plan de la pollution, ACERO METAL SARL est non seulement équipée d'un dispositif de traitement des fumées mais ensuite, il fonctionne à merveille. Je rends compte fidèle à la hiérarchie qui en est satisfaite, également.