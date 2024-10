Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché obligataire augmente de plus de 155 milliards FCFA ce jeudi 3 octobre 2024

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 3 octobre 2024, la capitalisation du marché obligataire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte augmentation de 155,57 milliards de FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 463,851 milliards FCFA la veille à 10 619,421milliards ce jeudi 3 octobre 2024. A l'origine de cette hausse, il y a la première cotation à la BRVM des emprunts obligataires intitulés « TPCI 5,90% 2024-2029 » et « TPCI 6,00%2024-2031 » d'un montant total de 179,072 milliards.

En effet, à travers une offre publique d'échange (OPE), l'Etat de Côte d'Ivoire avait proposé aux détenteurs de 18 de ses titres cotés d'échanger les tombées de capital et d'intérêts, prévues pour juin et août 2024, contre des titres issus de deux nouveaux emprunts obligataires dénommés TPCI 5,90% 2024-2029 et TPCI 6,00%2024-2031.Cette opération avait reposé sur trois mécanismes que sont l'échange de titres obligataires, des souscriptions en numéraires et des conversions de créances, permettant ainsi de collecter les fonds. L'émission des nouvelles obligations sur la période du 12 au 17 juillet 2024 avait été faite au prix de 10 000 FCFA.

Au terme de cette opération, il a été enregistré la souscription sur le marché financier régional 10 162 942 obligations TPCI 5,90% 2024-2029 et 7 744 260 obligations TPCI 6,00%2024-2031 pour un montant de 179 ,072 milliards de FCFA.

%

La capitalisation boursière du marché des actions est en hausse de 47,01 milliards, se situant à 9 598,514 milliards FCFA contre 9 551,504 milliards FCFA la veille.

Quant à la valeur des transactions, elle s'est élevée à 3,179 milliards FCFA contre 6,330 milliards FCFA le mercredi 2 octobre 2024.

Du côté des indices, c'est l'embellie qu'on retrouve. C'est ainsi que l'indice composite a progressé de 0,49% à 264,43 contre 263,14 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré une hausse de 0,29% à 131,84 points contre 131,46 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré la plus forte hausse, soit 1,05% à 111,84 points contre 110,68 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 12 905 FCFA), BOA Mali (plus 7,43% à 1 880 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 7,22% à 2 375 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,12% à 1 430 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,09% à 680 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Orange Côte d'Ivoire (moins 1,61% à 15 250 FCFA), Société Ivoirienne de Banque (moins 1,05% à 6 600 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 0,78% à 6 350 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 0,43% à 1 145 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 0,17% à 8 685FCFA).