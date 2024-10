Afrique: Addis Abeba accueillera la 14e Conférence de l'Union panafricaine des avocats

Addis Abeba — L'association éthiopienne des avocats a annoncé que la 14e Conférence annuelle de l'Union panafricaine des avocats (PALU) se tiendra à Addis Abeba du 16 au 19 octobre 2024.

L'association, créée en 2002, est le premier forum continental des avocats et des associations d'avocats en Afrique. Elle vise à refléter les aspirations et les préoccupations des peuples africains et à promouvoir et défendre leurs intérêts communs.

Plus de 300 participants venus d'Afrique et d'autres régions du monde, notamment des associations d'avocats, des organisations de défense des droits continentales et internationales ainsi que des représentants de l'Union africaine et des agences des Nations Unies, sont attendus à la conférence de quatre jours.

Lors de sa conférence de presse, le coordinateur du comité d'organisation international et vice-président de l'Association du barreau africain, Tewodros Getachew, a déclaré que la tenue de la conférence à Addis-Abeba contribuerait positivement au processus de modernisation du système juridique éthiopien.

Les membres de l'UPA sont des avocats, des professionnels et des institutions de divers domaines de la pratique juridique et des professionnels qui adhèrent à notre vision d'une Afrique unie, juste et prospère, fondée sur l'État de droit et la bonne gouvernance.

L'association éthiopienne des avocats rassemble les associations régionales et nationales d'avocats du continent et plus de 1 000 avocats individuels.