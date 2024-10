Ile Maurice: Les autorités demandent que l'affaire soit écoutée dans les plus brefs délais

C'est par circulaire que Me Sanjeev Teeluckdharry a été informé, mardi, de la date fixée pour la continuation de ses plaidoiries par rapport à sa motion de mandamus devant la Cour suprême. Cela, après que le défendeur et les codéfendeurs, en l'occurrence l'Attorney General Maneesh Gobin, le Premier ministre et le commissaire de police (CP) ont demandé que l'affaire soit écoutée dans les plus brefs délais ou en urgence au lieu de la fixer en mars 2025.

Pour rappel, le pandit Vivek Pursun, qui est aussi représenté par l'avoué Pazhany Rangasamy, considère que la décision de l'ex-Independent Commission against Corruption, devenue la Financial Crimes Commission (FCC), et celle du CP de ne pas convoquer l'Attorney General dans le cadre d'une enquête sur une allégation de corruption de Rs 3,5 millions est «irrationnelle, partiale, déraisonnable et injuste». Selon le pandit Pursun, depuis le début de cette affaire, Maneesh Gobin est resté «impuni».

Le pandit Pursun avait déposé une poursuite privée contre Rajanah Dhaliah et Maneesh Gobin, les accusant d'avoir, le 12 septembre 2020, convenu avec d'autres personnes, près du lac sacré de Grand-Bassin, de transférer un terrain de l'État d'une superficie de 250,76 hectares à l'Eco Deer Park Association en échange d'un pot-de-vin de Rs 3,5 millions à verser en plusieurs tranches par Hans Keegan Etwaroo. Rajesh Ramnarain, inspecteur principal au Registry of Associations et à l'époque président du Sugar Investment Trust, aurait agi comme intermédiaire.

Me Ravind Chetty, Senior Counsel (SC) qui représente Maneesh Gobin, Me Désiré Basset, SC, qui défend les intérêts du Premier ministre sous les instructions de l'avouée Sharmila Sonah-Ori, Me Atish Roopchand qui représente la FCC, Me Dinay Reetoo qui défend le CP, Me Gavin Glover, SC dont les services ont été retenus par Rajesh Ramnarain, Me Imtihaz Mamoojee qui défend Rajanah Dhaliah et Me Senevrayar Cunden qui représente le Directeur des pour suites publiques, devront répliquer à Me Teeluckdharry d'ici le 11 octobre, avant que l'affaire ne soit appelée le 14 octobre.