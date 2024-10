Ile Maurice: Vijay Poonoosamy - «Les compagnies aériennes doivent bénéficier d'une meilleure gouvernance et d'un leadership éclairé»

Invité lors de la cérémonie de clôture de la 55e assemblée générale de la World Airlines Clubs Association (WACA), qui s'est tenue à la mi-septembre à Balaclava, Vijay Poonoosamy, ancien directeur général d'Air Mauritius et actuellement associé chez Dentons, et fort de sa longue expérience dans le domaine de l'aviation, souligne l'importance d'une gouvernance rigoureuse et d'un leadership solide pour assurer la pérennité des compagnies aériennes.

«Qu'elles soient privées ou publiques, les compagnies aériennes doivent bénéficier d'une meilleure gouvernance et d'un leadership éclairé pour assurer leur survie et leur croissance», a-t-il dit devant un parterre d'invités composé de membres de la WACA, issus de différentes régions du monde.

Il a précisé que ces éléments sont essentiels dans un monde de plus en plus complexe et a ajouté que «lorsque les compagnies aériennes et les entités gouvernementales liées à l'écosystème de l'aviation décollent, leurs pays respectifs prennent également leur envol.» Selon lui, les «leaders nationaux éclairés» doivent s'assurer que l'écosystème de l'aviation nationale - qui comprend les compagnies aériennes, les autorités de l'aviation civile, les services de contrôle du trafic aérien, les opérateurs aéroportuaires, ainsi que les services d'immigration, de sécurité, de douane, d'incendie, de santé et tous ceux qui servent et sont servis - soit «efficace, rentable, capable d'attirer et de retenir les talents, et propice à la promotion d'une connectivité aérienne passagers et fret sûre, sécurisée, durable, compétitive, offrant un bon rapport qualité-prix et viable.»

Vijay Poonoosamy souligne que de plus en plus de compagnies aériennes adoptent les principes de l'Environnement, du social et de la gouvernance (ESG) ainsi que les Objectifs de développement durable (ODD). Il insiste sur l'importance de mener des actions concrètes et éthiques et félicite la WACA pour ses initiatives de développement durable et d'inclusion, y compris à Maurice.

L'ancien Managing Director d'Air Mauritius soutient également que vivre dignement est essentiel dans une société inclusive, qui valorise l'intégrité, l'équité, la méritocratie, la transparence et la responsabilité. «Nous devons rapidement passer de l'acceptation de ce qui ne peut être changé à la modification de ce qui ne peut pas être accepté et faire une différence positive et durable dans ce monde de changement et de promesse sans précédent», dit-il.

Vijay Poonoosamy, qui s'exprime pour la troisième fois lors d'une assemblée générale de la WACA après celles de 1995 et 1996, affirme que les compagnies aériennes demeurent les artères essentielles du voyage, du commerce et du tourisme à l'échelle mondiale, grâce à des déplacements sûrs, sécurisés, durables et fluides de personnes et de marchandises.

Le Covid-19, souligne-t-il, a révélé l'importance cruciale de l'aviation et a mis en évidence que ce secteur contribue de manière significative à la croissance socio-économique, tant au niveau national que régional et mondial. «Les parties prenantes de l'aviation forment une communauté d'intérêts liés car elles ont besoin les unes des autres et dépendent les unes des autres», dit-il, tout en exhortant tous les acteurs du secteur à collaborer de manière diligente et intelligente pour promouvoir efficacement une connectivité aérienne des passagers et des marchandises qui soit sûre, sécurisée, durable, compétitive, rentable et viable, tant sur le plan national que mondial.