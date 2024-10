Maroc: Ajdir - Commémoration du 69ème anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le Nord du Royaume

Taza — Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a célébré, mercredi dans la commune d'Ajdir (province de Taza), le 69ème anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le Nord du Royaume, une étape glorieuse dans la lutte héroïque du peuple marocain pour le recouvrement de sa liberté et de son indépendance.

Lors d'un meeting organisé au cimetière d'Ajdir, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustafa El Ktiri, a indiqué que la commémoration, le 02 octobre, du 69ème anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le Nord du Royaume constitue un événement national de grande importance dans l'histoire du Royaume, jalonnée d'épopées et de gloires pour la libération et l'indépendance.

Il a ajouté qu'en ce jour glorieux de l'année 1955, l'histoire a enregistré avec une grande fierté un événement historique et unique, avec le lancement des opérations de l'armée de libération dans la province de Taza, un événement qui a allumé la flamme du combat mené par les éléments de l'armée de libération contre le colonialisme.

Le Haut-Commissaire a relevé que les populations de ces régions sont connues pour leur lutte et leur engagement contre l'invasion coloniale, et dont l'histoire témoigne de leur détermination et leur courage face à l'occupation étrangère et pour la défense de la patrie contre les dangers, rappelant les nombreuses batailles et combats menés par les populations de Taza contre les troupes coloniales.

%

M. El Ktiri a noté qu'au début des opérations de l'armée de libération, les populations de cette région ont infligé de lourdes pertes aux forces coloniales dans les batailles de Boured, Ajdir, Aknoul et Tizi Ouesli, dans la défense des valeurs sacrées religieuses et des constantes nationales et sacrifiant leur vie pour le retour du Roi légitime, héros de la libération et de l'indépendance, feu SM Mohammed V, que Dieu ait son âme.

Il a également rappelé que le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération oeuvre pour faire connaître les épopées historiques du peuple marocain, documenter ses gloires, mettre en valeur leurs dimensions, honorer leurs héros et diffuser les valeurs de patriotisme et de citoyenneté parmi les générations montantes.

Evoquant la question de l'intégrité territoriale du Royaume, il a souligné la mobilisation continue, la vigilance constante de la famille de la résistance et de l'armée de libération, et celles de toutes les autres catégories de la société marocaine, ainsi que le consensus national derrière SM le Roi Mohammed VI afin de préserver l'unité territoriale et de consolider les acquis nationaux, se félicitant des victoires diplomatiques successives remportées par le Royaume.

De leur côté, les présidents de plusieurs communes de la province de Taza ont rappelé les leçons de cette épopée nationale, soulignant l'importance de préserver la mémoire de la résistance et de faire découvrir l'histoire glorieuse de la Nation aux générations montantes.

Dans le même contexte, ils ont salué le rôle important joué par les membres des tribus Boured, Aknoul, Tizi-Ouisli Ajdir dans le soulèvement du 1er et 02 octobre 1955, notant que ces tribus incarnent la solidarité et le dévouement de toutes les tribus face aux occupants étrangers.

A l'occasion de la commémoration de cet anniversaire, un hommage a été rendu à 10 anciens résistants de la province de Taza par le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération qui a procédé aussi à la remise d'une aide financière à 62 anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et veuves de défunts, pour un coût total de 132.000 dirhams.

M. El Ktiri, accompagné du gouverneur de la province de Taza, Mustafa Al-Maazza, s'étaient auparavant rendus au cimetière des chouhadas de Tighezratine, Tizi-Ouesli et Ajdir où ils ont élevé des prières pour le repos de l'âme des martyrs.