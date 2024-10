Maroc: Un vaccin contre la fièvre aphteuse développé par Biopharma qualifié pour le Projet 'AgResults FMD Challenge' de la FAO

Rabat — Le premier vaccin quadrivalent contre la fièvre aphteuse, développé par la société marocaine Biopharma et adapté pour l'Afrique de l'Est, a été enregistré en août dernier et s'est qualifié pour le Projet "AgResults FMD Challenge" de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Cette annonce a été faite par les responsables du Projet en marge de la 1ère Conférence mondiale de la FAO sur l'innovation en santé animale, les centres de référence et les vaccins, tenue du 23 au 25 septembre, indique Biopharma dans un communiqué.

En réussissant à s'enregistrer dans l'un des six pays cibles (Rwanda, Ouganda, Éthiopie, Burundi, Tanzanie et Kenya) et en répondant au profil de produit cible (PPC) du projet, Biopharma a été qualifiée comme le premier "concurrent" du projet, souligne le communiqué, notant que le projet" AgResults FMD Vaccine Challenge" a officiellement lancé sa phase de partage des coûts de distribution du vaccin.

Lancé en février 2020, ce projet est une compétition de prix de 17,34 millions de dollars sur huit ans, gérée par GALVmed (Alliance mondiale pour les médicaments vétérinaires) qui soutient le développement et l'adoption des vaccins quadrivalents de haute qualité contre la fièvre aphteuse, adaptés aux besoins de l'Afrique de l'Est, rappelle-t-on.

"Ce projet se déroule en deux phases : dans la phase de développement, les fabricants participants travaillent à la création d'un vaccin contre la fièvre aphteuse pertinent pour la région, répondant à certains critères prédéfinis. C'est au cours de cette phase que Biopharma, qui est une entreprise publique sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, a suivi les processus nécessaires pour développer et enregistrer un vaccin quadrivalent spécifique à la région au Rwanda, conforme au profil de produit cible (PPC) du projet", explique la société.

Dans la prochaine phase de partage des coûts de distribution du vaccin, qui a officiellement débuté le 1er octobre, le projet utilise un mécanisme de partage des coûts pour favoriser l'adoption et la distribution de vaccins de haute qualité contre la fièvre aphteuse, précise le communiqué, ajoutant que le partage des coûts vise à réduire le coût par dose pour les acheteurs, permettant aux acteurs des secteurs public et privé de mieux lutter contre la fièvre aphteuse grâce à un accès à des vaccins plus efficaces.

"Structuré comme une compétition de prix basée sur les résultats, 'AgResults FMD Challenge' est unique dans sa façon d'utiliser des incitations pour engager les fabricants de vaccins de la région. Ces incitations financières joueront un rôle clé dans l'encouragement des secteurs public et privé à contrôler la fièvre aphteuse en Afrique de l'Est dans les années à venir", souligne la même source.