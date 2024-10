Maroc: Agadir - Convention de partenariat pour le soutien à la réinsertion des anciens détenus

Agadir — La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane ont signé, jeudi à Agadir, une convention de partenariat dans le domaine de réinsertion des anciens détenus issus de cette préfecture.

Signée par le coordonnateur national de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelouhed Jamali Idrissi, et le Wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida Outanane, Saïd Amzazi, en tant que président du CPDH, cette convention vise l'appui et la création de très petites entreprises et d'activités génératrices de revenus (AGR) au profit des anciens détenus issus de la ville d'Agadir.

En vertu de cet accord, le CPDH octroie un appui financier de l'ordre de 1 million de DH qui sera consacré au financement des AGR portées par les anciens détenus bénéficiaires du programme "Moussalaha" (Réconciliation), dédié aux condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme, a souligné le Chef de la Division de l'action sociale à la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, Fahd Tazi Sadeq.

Les AGR visent à aider les bénéficiaires et à assurer les conditions de leur réinsertion efficace dans le tissu socio-économique, a noté M. Tazi Sadeq dans une déclaration à la MAP.

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus oeuvrera, de son côté, à superviser ces AGR à travers l'orientation des bénéficiaires issus de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, la définition des listes des bénéficiaires porteurs d'AGR et la réalisation d'une étude sur la faisabilité socioéconomique de ces projets.

Elle veille également à l'accompagnement des porteurs de projets et leur formation en fonction de leurs projets, ainsi que le financement et le suivi de projets conformément aux procédures relatives à la réinsertion des détenus, en plus de l'accompagnement des bénéficiaires.

La Fondation oeuvre aussi à fournir l'appui technique et l'accompagnement durant les phases de conception du projet à même de réaliser un impact positif sur les bénéficiaires.

Les deux parties signataires s'engagent conjointement pour la mise en oeuvre de cette convention en tenant en compte, d'une part, des missions, de la philosophie et de l'approche de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), de sa stratégie et de sa méthodologie et, d'autre part, pour la réalisation des objectifs du programme de la réinsertion socioprofessionnelle promu par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

En marge de la cérémonie de signature de cette convention, il a été procédé à la distribution d'un lot d'équipements et matériels relatifs à des projets portant sur des AGR au profit d'anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires.