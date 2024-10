Afrique: « Créer, innover et entreprendre en français » à la XIXe édition du Sommet de la Francophonie

Après avoir été l’hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, la France abritera la 19e édition du sommet de la francophonie du 4 au 5 octobre 2024, autour du thème “créer, innover et entreprendre en français” à la Cité internationale de la langue française, de Villers-Cotterêts, lieu entièrement dédié à la langue et aux cultures francophones.

Sur leurs réseaux sociaux, X (ex-twitter), Facebook (Meta), la publicité bat son plein aux cinq couleurs de la Francophonie, jaune, bleu, vert, violet, rouge.

Selon l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ce XIXe Sommet sera un événement majeur, tant sur le plan diplomatique, que politique, économique et culturel, avec la langue française en trait d’union.

L’OIF précise que sa collaboration avec la France nourrit l’ambition de promouvoir une Francophonie au service des peuples, d’en démontrer les dynamiques et les opportunités.

« Il faut noter que ce festival bâtira un dialogue avec l’OIF, ses Etats membres et les sociétés civiles pour contribuer à la perception d’une francophonie ouverte, vivante, plurilingue, contemporaine, utile et attractive », indique Thani Mohamed Soilihi chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux.

Pour Louise Mushikiwabo secrétaire générale de la Francophonie, interviewée par nos confrères du journal le Point, l’un des enjeux du sommet sera de promouvoir une francophonie mondiale dont l'action se reflète dans toutes les régions du monde : au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, dans l'océan Indien, en Afrique du Nord et subsaharienne.

Elle poursuit en précisant que la géopolitique et le multilatéralisme seront parmi les dossiers politiques qui seront abordés lors du huis clos entre les chefs d'État et de gouvernement des pays membres, lors des tables rondes où ils seront invités à échanger et formuler des propositions avec des jeunes que nous avons sélectionnés.

Par ailleurs, la SG de l’OIF de préciser que parmi les pays africains membres de l’organisation, trois d’entre eux ne seront pas présent, à l’instar du Mali, du Burkina Faso et du Niger, avec lesquels la France entretient des relations houleuses depuis qu’ils ont connu des coups d’Etat ces dernières années.

A en croire l’autorité de l’OIF, le Sommet de Villers-Cotterêts sera l’occasion pour les chefs d’État et les gouvernements d’échanger pour la première fois avec de jeunes créateurs, innovateurs et entrepreneurs qui évoqueront leurs réussites mais également les défis qu’ils rencontrent.

Le Sommet de Villers-Cotterêts sera aussi le moment de prendre des engagements forts dans ces différents domaines et de démontrer la force et l’attractivité de la langue française et de la Francophonie.