Cote d'Ivoire: Santé/médecine nucléaire- Beugré Mambé salue la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Le Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a salué l’excellence de la coopération entre la Côte d’Ivoire et l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a favorisé en terre ivoirienne l’implémentation de la médecine nucléaire afin de prendre en charge les "maladies compliquées". C’était au lancement de la 1ère édition des journées portes ouvertes de l'institut de médecine nucléaire d'Abidjan (IMENA), sous le thème : « Le nucléaire au service de la santé ». a appris Allafrica.com de sources proches des services de la Primature.

« Je me félicite de la coopération fructueuse entre la Côte d'Ivoire et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, qui a permis la création de l'Institut de Médecine Nucléaire d'Abidjan en 2023 (…) La médecine nucléaire a l’avantage de fournir des informations anatomiques et fonctionnelles. Elle permet donc de prendre en charge les maladies compliquées », a dit Robert Beugré Mambé.

Le Chef du gouvernement a aussi annoncé au cours de cette cérémonie, la dotation prochaine de toutes les régions de la Côte d’Ivoire « d'hôpitaux de référence avec des équipements de pointe » ainsi que le vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements sanitaires de premier contact qui permettent aujourd’hui aux populations d'être de plus en plus proches des centres de santé.

Par ailleurs, le ministre de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture aladie Universelle, Pierre DIMBA, a énuméré quelques avantages de la médecine nucléaire, à savoir : le diagnostic précoce et le traitement efficace des maladies graves comme le cancer ainsi que les pathologies métaboliques, thyroïdiennes, cardiaques et rénales.

A en croire Pierre Dimba, avant la mise en place de l'IMENA, ce sont plus de 1600 patients qui se déplaçaient chaque année à l’étranger pour bénéficier des soins de la médecine nucléaire à des coûts considérables. « Ces soins sont désormais disponibles sur place à Abidjan », a-t-il assuré. Et d’ajouter que ce sont « plus de 1033 patients qui ont pu bénéficier d’examens et de traitement essentiels » à l'IMENA.

La 1ère édition des journées portes ouvertes de l'IMENA qui se tient les 03 et 04 octobre 2024 vise la vulgarisation de la médecine nucléaire dans le pays.