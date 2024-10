Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Octobre2024

Sénégal : Agriculture - Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement d’évaluer l’impact des intempéries sur l’activité agricole et les habitations

Le président de la République a demandé au gouvernement d’évaluer l’impact de la crue des fleuves Sénégal, Gambie et Casamance sur l’activité agricole et les habitations, de réviser aussi le mécanisme d’assurance agricole.« Évoquant le regain de pluviométrie constaté ces dernières semaines, qui a provoqué des sinistres dans plusieurs localités du pays, le président de la République a demandé au ministre de l’Agriculture, au ministre de l’Intérieur […] et au ministre de l’Hydraulique de faire le point sur l’impact de la pluviométrie et de la crue des fleuves Sénégal, Gambie et Casamance sur les zones de cultures et d’habitation », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 2 octobre.« Il a exhorté le gouvernement à mobiliser les moyens logistiques adéquats pour faciliter le désenclavement rapide des localités isolées par l’effondrement d’ouvrages de franchissement causé par les fortes pluies », ajoute la même source. (Source : Aps)

Côte d’Ivoire : Evacuation des cités universitaires - Deux jours supplémentaires pour les occupants illégaux

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a rappelé, à travers un communiqué, la demande adressée aux occupants illégaux des chambres dans les cités universitaires des Crou (Centres Régionaux des Œuvres Universitaires) de libérer les lieux. Cette initiative vise à rétablir l'ordre dans les cités universitaires et permettre une réadmission plus organisée. Un délai de deux jours supplémentaires a été accordé aux occupants concernés afin de récupérer leurs effets personnels sans précipitation. Ainsi, les chambres devront être libérées avant le samedi 5 octobre 2024 à 6h00, moment à partir duquel les agents des Crou, appuyés par les forces de l’ordre, s’assureront de la mise en œuvre stricte de cette décision. Ce processus s’inscrit dans la volonté des autorités de l'enseignement supérieur de mettre de l'ordre dans la gestion des logements universitaires et de s'assurer que seules les personnes éligibles en bénéficient. (Source : fratmat.info)

Niger : Sécurité au Sahel - Rencontre entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et l’ex-président nigérien Mahamadou Issoufou

Le mardi 01 le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a accueilli Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, lors d’une rencontre officielle à la présidence. L'événement a été partagé sur le compte officiel de la présidence du Sénégal (@PR_Diomaye) via un tweet informant le public de cette importante réunion. Mahamadou Issoufou, actuellement président du Panel Indépendant de Haut Niveau sur la Sécurité et le Développement au Sahel, a échangé avec le chef de l'État sénégalais sur des questions cruciales liées à la sécurité dans la sous-région sahélienne. (Source : aniamey.com)

Togo : Riz avarié- Le gouvernement alerte sur les risques

Une importante quantité de riz impropre à la consommation a été déversée, lors d’une opération de destruction mal planifiée, dans la nuit du 29 au 30 septembre dernier, dans une décharge intermédiaire dans la commune Agoè-Nyivé 2 (Légbassito). Ce riz, dont l’origine reste encore à déterminer, a été récupéré par les habitants de la zone pour un usage inconnu, selon les rapports des services compétents et les informations relayées. Dans un communiqué conjoint publié le mardi 02 octobre, les ministres en charge du commerce, de la protection civile et de la santé ont émis des alertes sur les risques graves encourus pour la santé humaine, en cas de consommation de ce riz avarié : « la consommation de ce produit expose à de graves toxi-infections alimentaires, se traduisant par des symptômes tels que les diarrhées, les vomissements, les douleurs abdominales et autres troubles de la santé », ont indiqué les ministres avant de rappeler l’interdiction formelle de mettre ce riz en circulation. (Source : alome.com)

Mali : Administration territoriale- Le nouveau découpage administratif opérationnel

Le Mali dispose d’une nouvelle carte administrative avec notamment 19 nouvelles régions en plus du District de Bamako. La nouvelle réorganisation territoriale du Mali est opérationnelle depuis le lundi 23 septembre 2024 afin de rapprocher l’administration des administrés. Elle doit aussi permettre de diminuer le nombre des déplacés et réfugiés tout en facilitant le retour progressif des personnes déplacées du fait de l’insécurité. « L’opérationnalisation de ce nouveau découpage du territoire est une nécessité pour le Mali», affirme Dr Samba Sogoba, spécialiste de l’administration du territoire. A son avis, «la sécurisation du territoire et le renfoncement de la déconcentration restent des défis à relever ». (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Coopération- Le Nonce apostolique en fin de mission fait ses adieux au Chef de l’Etat

Le 3 octobre 2024, le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu en audience le Nonce apostolique au Burkina Faso, Mgr Michael Francis CROTTY en fin de mission dans notre pays. Il a traduit sa gratitude au Président du Faso et au peuple burkinabè pour son hospitalité légendaire. « Avec grande satisfaction, j’ai passé 4 ans au Burkina Faso. J’ai bénéficié d’un accueil chaleureux de la part des Burkinabè durant ma mission religieuse en tant que représentant du Pape dans les paroisses et diocèses de l’Eglise catholique du Burkina Faso. Je garde un bon souvenir de mes temps dans ce pays », s’est réjoui le prélat à l’issue de l’audience. Mgr CROTTY a saisi l’occasion pour transmettre les salutations du Saint-Père, le Pape François au Capitaine Ibrahim TRAORE et son soutien spirituel au peuple burkinabè dans ces moments difficiles. « Nous prions pour le pays et pour toutes les personnes qui ont perdu la vie du fait du terrorisme », a relevé le nonce apostolique. (Source : Burkina24)

Bénin : Filière mangue- Le Bénin désormais pays producteur et exportateur de mangue industrielle

Le Bénin a élargi sa gamme de produits industriels prêts à l’exportation. La mangue béninoise va désormais à la conquête du monde dans sa diversité et surtout désormais dans ses réformes. 442.868 tonnes au total depuis 2020, c’est le cumul de la production industrielle de mangues que le Bénin a mis sur le marché de la consommation en 4 ans soit une moyenne annuelle de 110.717 tonnes, rapporte la Direction de la Statistique Agricole (Dsa), sous tutelle du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (Maep). Le Bénin observe désormais une croissance dans la production de la mangue. Depuis 2020, le gouvernement ensemble avec le secteur privé a hissé sur le marché mondial, cette spéculation au rang des produits industriels à consommer sans modération. Parti de plus de 68.500 tonnes en 2020, le Bénin a commercialisé plus de 200.000 tonnes de mangues cette saison. (Source : acotonou.com)

Gabon : Loi de finances 2025 - Le gouvernement va taxer les transactions sur Airtel money et Mobicash

Les débats relatifs à l’examen du projet de Loi de finances 2025, récemment adopté par le gouvernement de la transition lors du Conseil des ministres du 12 septembre dernier, s’ouvriront bientôt dans les deux chambres du parlement. Les députés et sénateurs de la transition devraient recevoir ce document dans les prochaines heures. Une innovation notable du projet est l’instauration d’une redevance sur les émissions de monnaie électronique. Une redevance fixée au taux de 5%. Selon l’article 5 des dispositions diverses, il est institué une “redevance sur les transactions financières par voie électronique”, dénommée « X ». Cette redevance sera prélevée sur toutes les transactions financières réalisées en République gabonaise, incluant les dépôts et retraits pour le mobile money, l’émission et le retrait pour le mobile banking, les paiements électroniques, ainsi que les virements électroniques. ( Source : alibreville.com)

Guinée : Sommet de la francophonie- Doutes sur la présence de Mamadi Doumbouya

Le XIXe Sommet de la francophonie se tiendra en France les 4 et 5 octobre 2024. Plus d’une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement invités sont attendus, avec à la clef, le retour de la Guinée, au sein de l’organisation après trois années d’absence. Alors que la grande messe s’ouvre demain vendredi à Villers-Cotterêts, au sein de la Cité internationale de la langue française, le mystère tourne encore autour de la présence ou non du Général Mamadi Doumbouya aux côtés de ses pairs à ce sommet centré autour du thème : « Créer, innover, entreprendre en français ».Jusqu’à présent, la Présidence guinéenne n’a fait aucune annonce officielle à ce propos. Interrogées par Africaguinee.com, des sources diplomatiques et gouvernementales n’ont pas souhaité pour le moment faire de commentaires. Toutefois, nous apprenons que le ministre guinéen des Affaires Étrangères, Dr. Morissanda Kouyaté est déjà sur place. ( Source :africaguinee.com)