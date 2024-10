Togo: Une vision commune des grands enjeux internationaux

Le nouvel ambassadeur d'Égypte au Togo, Ahmed Mohamed Eid Moustapha Ahmed, a présenté jeudi ses lettres de créances au président Faure Gnassingbé.

Lors de cette cérémonie, le diplomate égyptien a rappelé l'importance des relations politiques et de coopération qui unissent Le Caire et Lomé.

Les relations entre le Togo et l'Égypte se sont progressivement consolidées au fil des années, touchant plusieurs secteurs clés pour le développement des deux pays. La coopération bilatérale s'étend notamment à des domaines stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie, l'habitat, l'urbanisme et l'assainissement.

L'Égypte apporte son expertise, notamment en matière de gestion des ressources agricoles et dans le secteur de l'énergie, où les deux pays travaillent ensemble pour améliorer les infrastructures et promouvoir des solutions durables.

Cette collaboration couvre également les questions liées à l'urbanisme et à l'assainissement, avec des échanges de bonnes pratiques et des projets de développement dans les zones urbaines et rurales.

Sur le plan politique, Lomé et Le Caire partagent une vision similaire en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et la gestion des conflits qui déstabilisent le continent africain. Ces enjeux sont particulièrement sensibles pour les deux pays, qui font face à des menaces régionales et internationales croissantes. Le Togo, membre actif de plusieurs initiatives régionales contre le terrorisme, et l'Égypte, dont le rôle est central dans la lutte contre l'extrémisme en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, coopèrent étroitement dans ce domaine.

Par ailleurs, les deux pays suivent de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient, notamment la crise actuelle à Gaza, au Liban, ainsi que les tensions exacerbées entre Israël et l'Iran. L'Égypte, qui joue traditionnellement un rôle de médiateur dans cette région, et le Togo, qui prône la stabilité et la paix sur la scène internationale, partagent des préoccupations communes concernant le risque de déflagration régionale et ses implications sur la paix mondiale.

Avant sa nomination au Togo, Ahmed Mohamed Eid Moustapha Ahmed a servi dans plusieurs pays, témoignant de son expérience diplomatique étendue. Il a notamment été en poste au Soudan, au Ghana, en Slovénie, en Indonésie et en Bolivie. Cette carrière internationale lui confère une solide connaissance des enjeux régionaux et mondiaux, ainsi qu'une expertise en matière de relations bilatérales.