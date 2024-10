Congo-Kinshasa: La microfinance Advans célèbre ses 15 ans d'entrepreneuriat

La microfinance Advans a célébré, mercredi 2 octobre, ses 15 ans d'engagement au service des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME), à l'hôtel Sultan River à Kinshasa.

Depuis sa création en 2009, Advans Congo s'est imposé comme un pilier du développement économique local en offrant des services financiers adaptés aux besoins des entrepreneurs congolais.

Avec un capital de 9,544 milliards francs congolais et un modèle d'affaires aligné sur celui du groupe international Advans, l'institution a octroyé plus de 3 millions de prêts à travers ses filiales, dont un million en Afrique.

Advans Group comprend 8 filiales dans des pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana, employant plus de 7 400 personnes et servant plus de 1,3 million de clients dans le monde.

A l'occasion de cette célébration, le Directeur général d'Advans RDC, Jean-Luc Nzoubou a noté un parcours exceptionnel, riche en expériences et d'impact positif de son institution bancaire dans l'économie congolaise.

« C'est avec un immense honneur que je prends la parole à l'occasion de la célébration des 15 ans d'Advans en RDC. Une célébration qui souligne un parcours exceptionnel, riche en expériences et d'impact positif dans l'économie congolaise. La filiale congolaise existe depuis 2009 et a connu en début 2023 un changement de statut de banque en microfinance dont la mission est d'être une institution financière de référence qui favorise le développement économique et social en République Démocratique du Congo, par le renforcement de l'entrepreneuriat privé », a-t-il déclaré.

%

Vision axée sur l'avenir

Advans RDC est constitué d'un « réseau de 24 points de vente à Kinshasa dont 5 agences à Kinshasa, 1 à Kikwit, 1 à Tshikapa, 1 à Mbuji-Mayi, 1 à Kananga, l'ouverture très prochaine des agences de Lubumbashi et Kolwezi.

Pour ses prochaines ambitions, cette microfinance se propose d'étendre son réseau commercial avec l'ouverture de nouvelles agences dans le Katanga, le Kivu ainsi que d'autres provinces, avec le renforcement du dispositif sur le réseau actuel.

«Nous voulons un avenir très radieux pour Advans en RDC et à l'occasion de cette 15è année nous proclamons la reprise de l'expansion du réseau Advans en RDC pour plus de proximité et d'impact auprès de notre clientèle. Vive l'inclusion financière », a-t-il souligné.

Advans Group comprend 8 filiales dans des pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana, employant plus de 7 400 personnes et servant plus de 1,3 million de clients dans le monde. Une vision axée sur l'avenir.