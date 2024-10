Afrique: CAN 2025 (Qualifs) - 'Le Togo est une équipe courageuse'

Alger — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football le Bosnien Vladimir Petkovic, s'est montré jeudi méfiant à quelques jours de la double confrontation face au Togo, les 10 et 14 octobre, comptant pour les 3e et 4e journées (Gr.E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025, qualifiant son prochain adversaire d'équipe "courageuse".

"Le Togo a la valeur pour jouer la 2e ou la 3e place du groupe. Ils ont réalisé une petite surprise en faisant match nul en Guinée-équatoriale (2-2), c'est une équipe courageuse qui a des qualités mais aussi des faiblesses. Nous n'avons pas le temps de contrôler tout sur l'adversaire, je préfère me baser sur les qualités de mon équipe", a indiqué le coach national lors d'une conférence de presse tenue à la salle du stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Les Verts recevront d'abord le Togo, le jeudi 10 octobre au stade 19-mai 1956 d'Annaba (20h00), avant de se rendre à Lomé pour défier les "Eperviers", le lundi 14 octobre au stade de Kégué (17h00, heure algérienne).

Lors des deux premières journées des qualifications de la CAN-2025, disputées en septembre dernier, l'Algérie s'est imposée face à la Guinée-équatoriale à Oran (2-0), avant d'aller dominer le Libéria à Monrovia (3-0), alors que le Togo a aligné deux nuls : en déplacement face à la Guinée-équatoriale (2-2) et à la maison face au Libéria (1-1).

En vue de ces deux matchs, le coach national a fait appel à 26 joueurs, dont trois nouveaux joueurs : l'attaquant Ibrahim Maza (Herta Berlin/ Allemagne), le défenseur Saâdi Redouani (USM Alger), et le gardien de but Zakaria Bouhalfaya (CS Constantine).

" Nous savons que c'est une équipe qui change beaucoup la situation défensive et offensive, avec sur le banc un nouveau coach qui est arrivé en septembre dernier, il n'a fait que deux matchs, il a changé un peu pendant ces deux premières rencontres, il peut y a voir des changements contre nous aussi. Le plus important est qu'il va falloir être plus actifs ", a-t-il ajouté.

Interrogé sur une éventuelle qualification pour la CAN-2025, à l'issue de ces deux matchs face aux "Eperviers" du Togo, Petkovic a relevé l'importance de terminer les qualifications en force. "Même si on se qualifie à l'issue des deux matchs, nous n'utiliserons pas les deux derniers matchs (prévus en novembre prochain, NDLR) pour faire des tests et faire tourner. Ce sont des matchs importants même s'ils n'ont aucun enjeu, nous devons nous préparer et ne pas perdre de temps".

Enfin, le coach national a dévoilé le programme de la sélection à l'occasion du stage qui débutera lundi prochain au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. "On va rester deux jours à Sidi Moussa lundi et mardi, avant de rallier mercredi Annaba pour effectuer le dernier entraînement. On va rester à Annaba pour les soins et entraînements. Le samedi 12 octobre, nous allons effectuer une séance d'entraînement à Annaba le matin, et s'envoler Lomé dans l'après-midi ", a-t-il conclu.

L'équipe nationale trône en tête du groupe E avec 6 points devant le Liberia (3-0) à Monrovia. Le Togo occupe la deuxième place (2 pts), alors que le Liberia et la Guinée-équatoriale ferment la marche avec un point.

Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025- 18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.