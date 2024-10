Algérie: Organisation de 7 marchés saisonniers spécialisés pour réguler les prix des produits agricoles

Alger — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a annoncé, jeudi à Alger, l'organisation de sept marchés saisonniers spécialisés pour la commercialisation des produits agricoles, visant à réguler les prix et réduire le nombre des intermédiaires entre producteur et consommateur.

Présidant l'ouverture de la 1ère édition de la Foire nationale des fruits et légumes, en compagnie du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, M. Zitouni a affirmé que "ses services s'apprêtent à organiser un marché de fruits et légumes à travers 7 marchés, chacun spécialisé dans un produit particulier (raisin, dattes, ail, pomme, olive, agrumes, ...etc) et ce au niveau de cinq wilayas du pays afin de répondre aux besoins du marché, de réduire le nombre des intermédiaires entre producteur et consommateur et de proposer ces produits à des prix raisonnables".

Le ministère du Commerce avait entamé l'organisation des marchés saisonniers des produits agricoles, le premier étant celui des raisins dans la commune de Bordj Menaïel (Boumerdès) en août dernier.

Ainsi, M. Zitouni a salué l'organisation de la Foire nationale des fruits et légumes, visant à "coordonner les efforts entre les secteurs de l'agriculture et du commerce, au regard des lacunes enregistrées dans l'opération de commercialisation, ce qui empêche les marchandises d'atteindre le consommateur à des prix appropriés en raison du nombre élevé d'intermédiaires".

Cette foire dont l'inauguration a vu la présence d'ambassadeurs et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, constitue une opportunité pour exporter le produit national qui se distingue par sa disponibilité et sa qualité, a précisé M. Zitouni.

Après avoir mis en avant la compétitivité et la haute qualité du produit national qui "réunit toutes les conditions permettant de renforcer son exportation", le ministre a relevé "le grand engouement" suscité par les produits algériens à l'échelle mondiale, et les efforts déployés pour les promouvoir via les réseaux sociaux.

Le ministre a salué également les efforts déployés par les agriculteurs et les acteurs du secteur agricole, ce qui a permis à ce dernier de "se hisser au premier rang en termes des revenus générés pour l'économie nationale", soulignant que ce salon connaîtra un saut qualitatif à la faveur de la mise en oeuvre du programme du ministère de l'Agriculture.

Organisée du 3 au 5 octobre au Palais des Expositions (Pins Maritimes - Alger), par la Chambre nationale de l'agriculture (CNA), la Foire nationale des fruits et légumes, a connu la participation de plus de 160 exposants, représentant principalement des coopératives agricoles, des chambres d'agriculture de wilayas, des associations professionnelles et des entreprises publiques et privées.

Cette Foire, qui a dédié un espace de vente directe des produits, "se veut une occasion pour faire connaître les capacités productives en fruits et légumes et un espace d'échange entre les acteurs du secteur agricole, ainsi que de découverte des opérateurs compétents pour exporter leurs produits", a-t-on appris auprès des organisateurs.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par les ministres de l'Agriculture et du Développement rural et du Commerce et de la Promotion des exportations, en présence du Conseiller du président de la République chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export, Kamel Rezig, et du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, ainsi que d'ambassadeurs et de représentants du corps diplomatique.