Seychelles: Lancement de la 2e cohorte du programme de leadership exécutif du gouvernement avec les Émirats arabes unis

Le deuxième programme de leadership exécutif des Seychelles destiné à 29 des plus hauts responsables du gouvernement du pays a été lancé jeudi dans le cadre d'une campagne visant à moderniser la fonction publique, lors d'une cérémonie organisée au Savoy Resort and Spa.

Le président Wavel Ramkalawan a déclaré que ses espoirs pour cette cohorte sont les mêmes que pour le dernier groupe, qui « veillera à ce que nous continuions à construire notre peuple et à ce que nous ayons des Seychellois à tous ces postes qui guident notre nation, aidant notre peuple non seulement à découvrir leurs propres talents, mais aussi au service du peuple ».

Le programme est le résultat de la signature d'un protocole d'accord (MOU) entre les Seychelles et les Émirats arabes unis pour moderniser et transformer la fonction publique de la nation insulaire, qui a eu lieu à Dubaï le 29 mars 2022, en marge du Sommet mondial des gouvernements. Depuis lors, 27 directeurs généraux et hauts fonctionnaires des Seychelles ont été diplômés du programme.

Abdulla Nasser Lootah, vice-ministre des Affaires du Conseil chargé de la compétitivité et de l'échange de connaissances des Émirats arabes unis, a déclaré : « C'est un jour remarquable pour nous alors que nous lançons la deuxième cohorte du programme de leadership exécutif des Seychelles. Il s'agit d'un programme de cinq mois avec six modules... Et nous voyons qu'il y aura des programmes plus importants à l'avenir ; certains programmes seront de nature générale, et d'autres seront axés sur certains domaines. " Il s'agit notamment des secteurs de la finance, de la santé et de l'éducation ainsi que de la logistique et de l'urbanisme.

Parallèlement, le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Naadir Hassan, a déclaré à la presse que le programme parrainé par les Émirats arabes unis (EAU) se concentre sur des éléments de solutions numériques, une réflexion prospective et d'autres nouvelles approches pour garantir que « les dirigeants du secteur » différentes organisations aux Seychelles disposent des compétences nécessaires pour pouvoir diriger ces organisations et garantir qu'elles remplissent leur mandat.

M. Hassan a également déclaré : « Cela est particulièrement important pour nous car la modernisation de la fonction publique est l'un des principaux piliers de la stratégie de développement national, dans laquelle nous cherchons à former des dirigeants dans la fonction publique. » Il a également expliqué que cela inclurait les bons attributs de la pensée stratégique pour conduire le pays vers l'avenir.

Les participants au programme de leadership exécutif ont déjà complété deux modules de leur formation. Ils auront également la chance de travailler sur un projet visant à moderniser davantage leurs organisations respectives, ainsi que de passer cinq semaines aux Émirats arabes unis.