Algérie: Sonatrach récompense les athlètes médaillés lors des Jeux Paralympiques-2024

Alger — Les neuf champions paralympiques algériens, auteurs des onze médailles (6 or et 5 bronze), remportées lors des derniers Jeux paralympiques de Paris (28 août-8 sept 2024), ont été honorés, jeudi à Alger, par le groupe Sonatrach, lors d'une cérémonie présidée par son PDG, Rachid Hachichi.

Les six médailles d'or ont été remportées par Athmani Skander Djamil (100m et 400m/T13), Safia Djelal (poids/F57), Nassima Saifi (disque/F57), Abdelkader Bouamer en judo (-60kg,/J1), Brahim Guendouz (para-canoé au 200m (KL3), alors que les cinq de bronze ont été gagnées par, respectivement, Ishak Ouldkouider (en judo (-60kg/J2), Nassima Saifi (poids/F57), Hocine Bettir (para-powerlifting), Lynda Hamri (Longueur/T12) et Ahmed Mehideb (Club/F32).

Les neuf athlètes ont reçu des récompenses financières lors de la cérémonie de distinction qui s'est déroulée au siège de Sonatrach, en présence des cadres du Groupe, du président de la Fédération algérienne handisport (FAH), Sid Ahmed Elasri et des entraineurs des athlètes primés.

Dans son allocution, le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi a relevé le mérite des athlètes auteurs de belles performances. "Vos réalisations remarquables sont une source de fierté et d'honneur pour nous tous autant qu'algériens et incarnent le sens de votre volonté et de votre détermination. C'est pourquoi, nous avons pensé vous honorer en reconnaissance aux moments émouvants que nous avons vécus grâce à vous", a t-il indiqué.

%

Et d'ajouter: "Vous avez prouvé au monde entier que la persévérance et le travail acharné peuvent créer des miracles malgré les difficultés (...).

Cet hommage est une simple expression de notre reconnaissance pour vos sacrifices et vos efforts. Vous avez été un modèle pour les futurs talents.

Votre réussite est votre succès est le résultat d'un travail acharné, de la détermination et du soutien de tous ceux qui ont cru en vous".

De son côté, le président de la Fédération, Sid Ahmed Elasri a salué cette initiative initiée par le groupe Sonatrach en l'honneur des athlètes médaillés aux Jeux paralympiques-2024 qui ont fait beaucoup de sacrifice pour atteindre ces distinctions historiques et donner de la joie à tout un peuple.

"Ce geste de Sonatrach nous honore autant que Fédération, et il intervient aussi après les distinctions de l'Etat à sa tête le président de la République qui n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre à nos athlètes de s'affirmer, sans oublier les engagements de Sonatrach dans la promotion du sport national dans toutes les disciplines. Je profite de l'occasion pour lancer une initiative de pensée inclusive afin de contribuer au développement du handisport et donner une chance aux nouveaux athlètes. Je souhaite un accompagnement de la Fédération, des athlètes et des entraîneurs, car je pense que faire confiance aux athlètes handicapés n'est pas un mauvais pari". a t-il souligné.

Pour sa part, le sprinter et double médaillé d'or au rendez-vous de Paris, Athmani Skander Djamil (par-athlétisme) a apprécié l'initiative de Sonatrach, déclarant: "Cet honneur nous donne confiance et nous rassure sur le soutien des institutions algériennes au sport en général et au handisport en particulier. J'espère que cela continuera ainsi et je suis très reconnaissant à Sonatrach pour ce geste".

Engagée avec 26 athlètes (18 hommes et 8 dames), l'Algérie avait clôturé sa participation aux 17es Jeux paralympiques de Paris-2024, avec une moisson de 11 breloques (6 en or et cinq en bronze), terminant en tête au niveau arabe et africain et à une honorable 25e place mondiale sur 186 pays engagés.

"Je suis comblé par cette performance et ce nombre de médailles. Remporter autant de consécrations, surtout en vermeil n'était pas une chose facile.

Cela dénote du travail très intense que les différents entraineurs ont effectué, mais aussi des sacrifices qu'ils ont consentis avec leurs athlètes pour arriver à ce niveau", a relevé le président de la fédération algérienne handisport (FAH).

Avec cette performance, l'Algérie égale en médailles d'or celle enregistrée lors des Jeux paralympiques d'Athènes en 2004.