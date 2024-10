Congo-Kinshasa: Naufrages dans les eaux congolaises - Jean-Pierre Bemba exige des sanctions

Le vice-Premier ministre et ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement veut voir sanctionnés les commissaires fluviaux et les propriétaires des embarcations impliquées dans les naufrages dans les fleuves, rivières et lacs à travers la République démocratique du Congo (RDC).

Dans une correspondance du 3 octobre 2024, à la suite d'un énième naufrage d'une embarcation dans les eaux de la RDC, qui a causé mort d'hommes et des pertes des biens, Jean-Pierre Bemba Gombo rappelle au secrétaire général de ce secteur des poursuites judiciaires à mener à l'encontre des commissaires fluviaux et propriétaires des bateaux, pirogues et baleinières. "...

Il est crucial de prendre des mesures strictes à l'encontre de tous les commissaires fluviaux, ainsi que des propriétaires des bateaux, pirogues et baleinières impliqués dans ces tragédies", a-t-il écrit. Et de noter que ces incidents entraînent des conséquences désastreuses sur la sécurité des usagers des voies navigables du pays. "Et il est de notre devoir de garantir leur protection", a insisté le vice-Premier ministre, qui dit attendre la suite de cette requête ainsi que les informations sur les actions concrètes engagées par le secrétaire général de ce ministère.

Jean-Pierre Bemba rappelle, dans cette lettre, ses précédentes correspondances relatives à la situation alarmante des naufrages dans les rivières, fleuves et lacs à travers le pays. Cette correspondance est la réaction du vice-Premier ministre et ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement au naufrage, ce 3 octobre, du navire Merdi, à Kitutu, sur le lac Kivu. Des survivants et des corps sans vie ont déjà été repêchés. Le bilan officiel n'est pas encore fait. Mais des temoins parlent de plusieurs dizaines de personnes disparues ainsi que d'importantes pertes des biens.