Algérie: Le président du Kazakhstan félicite le président de la République pour sa réélection pour un second mandat

Alger — Le président de la République du Kazakhstan, M. Kassym-Jomart K. Tokayev, a adressé un message de félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, dans lequel il s'est dit confiant que le partenariat entre les deux pays poursuivra sa dynamique de développement dans l'intérêt des peuples Algérien et Kazakhstanais, a indiqué, jeudi, la Présidence de la République.

"Monsieur le président, au nom du peuple Kazakhstanais et en mon nom personnel, j'ai le plaisir de vous adresser mes sincères félicitations à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République, une réélection qui est le résultat manifeste de votre énorme contribution et de vos efforts laborieux pour développer le pays, et témoigne de la grande confiance placée en votre personne par le peuple algérien", lit-on dans le message de félicitations.

"C'est avec une grande satisfaction que je relève l'élargissement des relations traditionnelles entre le Kazakhstan et l'Algérie, fondées sur les valeurs spirituelles communes et la coopération bilatérale globale", a ajouté le président Kazakhstanais.

"Je suis convaincu que notre partenariat bilatéral et multilatéral poursuivra sa dynamique de développement dans l'intérêt de nos deux peuples. Je vous souhaite, Monsieur le Président, plein succès dans votre noble mission, et au peuple algérien frère, progrès et prospérité", a poursuivi M. Tokayev.