Algérie: Oran - Lancement des travaux d'urgence pour la restauration du Palais du Bey dans les brefs délais

Oran — La ministre de la Culture et des Arts Mme Soraya Mouloudji a annoncé, jeudi à Oran, que les travaux d'urgence du projet de restauration du site archéologique " Palais du Bey " sis au quartier de " Sidi Houari " du chef-lieu de wilaya, seront lancés dans les brefs délais.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d'inspection des projets relevant du secteur de la culture et des arts dans la wilaya d'Oran, la ministre a souligné que l'enveloppe financière destinée à cette opération a été réévaluée, passant de 85 millions à 162 millions de dinars, signalant que l'étude du projet de restauration de ce site archéologique, qui est l'un des monuments importants pour la population d'Oran, est en cours d'élaboration et les travaux d'urgence seront lancés dans les brefs délais ".

Mme Mouloudji a également annoncé que la mosquée historique du " Pacha " d'Oran a bénéficié, au cours de cette année, d'une enveloppe financière estimée à 10 millions de dinars, afin d'élaborer l'étude et le suivi du projet de restauration de cet édifice religieux, qui sera livrée en l'espace de quatre mois.

Concernant le projet de réalisation du Musée et le site de l'Emir Abdelkader au sommet du Mont Murdjadjou, sur les hauteurs de la ville, qui a été présenté par le Bureau d'études au niveau du même site, la ministre a souligné que " ce projet majeur sera mis en oeuvre dans les plus brefs délais ".

Concernant le Festival International d'Oran du Film Arabe (FIOFA), qui débutera demain vendredi, la ministre a indiqué que le retour de ce festival constitue un événement important pour Oran et que sa 12ème édition sera rehaussée par la présence de 17 pays arabes et honorera des personnalités prestigieuses du monde du cinéma, dont le cinéaste Costa Gavras, qui a reçu un Oscar suite à la production du film " Z " en Algérie, et le réalisateur Mohamed Lakhdar Hamina, qui reste le seul cinéaste arabe et africain ayant reçu la Palme d'Or.

La ministre a souligné que l'Institut national supérieur du cinéma porte désormais le nom de Lakhdar Hamina et le cinquantenaire de la Palme d'Or reçue par l'Algérie sera célébré, l'année prochaine, ajoutant que d'autres noms superviseront des ateliers, des masters class au titre de ce festival en faveur des jeunes talents.

Au début de sa visite, la ministre de la Culture et des Arts s'est enquise de la salle préhistorique du musée public national " Ahmed Zabana " d'Oran, équipée d'affiches écrites en Braille et a procédé à la remise d'un don de 500 ouvrages imprimés en braille offerts à cet édifice culturel et plus de 2.500 livres ordinaires, qui seront répartis aux différentes bibliothèques communales et établissements scolaires.

La ministre a également effectué une visite au réseau de tunnels et d'abris de la Seconde Guerre mondiale situés dans le quartier de " Sidi Houari ", qui a été aménagé et réhabilité grâce aux efforts des autorités locales et qui peut être inclus dans le circuit touristique de la wilaya d'Oran, a indiqué Mme Mouloudji.