Algérie: Cherfa souligne le rôle des foires et salons dans l'exportation des produits agricoles à l'étranger

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a mis en avant, jeudi à Alger, l'importance de l'organisation de foires et de salons dédiés à la production agricole locale, permettant de mettre en valeur les capacités productives de l'Algérie et d'ouvrir les perspectives d'exportation vers l'étranger.

M. Cherfa s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'ouverture du Salon national des fruits et légumes au Palais des expositions (Alger), qu'il a présidée en compagnie du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et du Conseiller auprès du président de la République, chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export, Kamel Rezig, et nombre de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie, ainsi que de responsables des chambres nationales de l'agriculture (organisateur de l'évènement), de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), de représentants d'organisations nationales, de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), et du Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

Le ministre a précisé, dans ce cadre, que ce Salon qui attire des visiteurs algériens et étrangers, a pour objectif de "jeter les ponts de communication entre les opérateurs économiques afin d'exporter le produit local vers l'étranger".

Après avoir mis en exergue l'importance du secteur en Algérie qui est parmi les "rares" pays au monde à réaliser, tout au long de l'année, une production agricole dans différentes filières, M. Cherfa a précisé que ce Salon qui connaît la participation de plus de 160 exposants, se veut "une campagne de promotion des produits agricoles nationaux exportables et de qualité".

Les "résultats positifs" réalisés dans le secteur agricole sont le fruit des programmes mis en place par le président de la République, qui a fait de la promotion de ce secteur "une priorité", notamment en ce qui concerne l'accompagnement des agriculteurs en termes d'engrais, de semences et de commercialisation des produits, a-t-il poursuivi.

S'agissant des quantités de production agricole, M. Cherfa a fait état d'un excédent dans certains produits notamment les fruits, d'où la nécessité d'intensifier les efforts de régulation à travers l'augmentation des capacités de stockage pour répondre à la demande nationale le cas échéant, et de se tourner vers l'exportation en cas d'excédent important d'un produit.

Une opération de vente directe au consommateur sera lancé, jeudi après-midi, au niveau du Salon qui se poursuivra jusqu'à samedi prochain, avec pour objectif de faire connaitre les capacités de production en fruits et légumes, de valoriser les efforts des professionnels en la matière, d'offrir un espace d'échange et d'interaction entre les différents acteurs du domaine, de renforcer les liens et contacts avec les opérateurs économiques dans les secteurs connexes, en plus de mettre en avant les producteurs leaders qui sont prêts à investir les marchés extérieurs avec leurs produits.

Dans des déclarations à l'APS, de nombreux exposants ont salué l'organisation de ce Salon visant à promouvoir les produits agricoles locaux et à rapprocher les différents acteurs du domaine, affirmant que leur principal objectif était d'assurer la couverture du marché local, d'accéder à certaines industries manufacturières et de se tourner vers l'exportation.