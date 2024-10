Ethiopie: Un séminaire sur le programme américain Point Four au pays a été organisé à l'Université d'Addis Abeba

Addis Abeba — Un séminaire présidentiel intitulé « L'héritage durable du programme Point Four du gouvernement américain en Éthiopie » s'est tenu aujourd'hui à l'Université d'Addis Abeba.

L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a dévoilé que le séminaire organisé à l'université est le premier de l'année universitaire à rendre hommage au programme qui a amélioré des milliards de vies dans le monde, y compris en Éthiopie.

« L'histoire que nous sommes ici pour célébrer aujourd'hui est à bien des égards celle dans laquelle les Américains de l'Oklahoma State University et de tout notre pays, travaillant avec des Éthiopiens tout aussi engagés, ont construit des institutions qui forment et responsabilisent les brillants jeunes esprits de cette nation pour contribuer à cet arc de développement ici en Éthiopie et dans le monde », a noté Massinga.

Les meilleures universités américaines ont aidé les universités éthiopiennes à renforcer leur leadership, leur gestion et leur gouvernance en matière d'éducation, a souligné Massinga. « Permettez-moi de vous assurer que le gouvernement américain et les universités américaines sont vos plus proches alliés dans ce moment critique du système d'enseignement supérieur éthiopien », a-t-il ajouté.

Le président de l'Université d'Addis-Abeba, Samuel Kifle, a déclaré que ce séminaire est important non seulement pour réfléchir au passé, mais aussi pour explorer de nouvelles initiatives pour l'avenir. « Aujourd'hui, nous nous sommes réunis non seulement pour réfléchir à notre passé, mais aussi pour explorer de nouvelles initiatives », a-t-il ajouté.

Le programme Point Four lancé par le gouvernement américain dans les années 1940 « illustre l'esprit de collaboration, visant à améliorer les pratiques agricoles, à renforcer l'éducation et à favoriser le développement économique », a-t-il ajouté.

Des invités du ministère de l'Éducation, du ministère de l'agriculture, de l'Université d'Addis-Abeba, d'autres universités du pays et des anciens élèves du programme Point Four, dont le professeur Gebisa Ejeta, spécialiste des plantes, ont participé au séminaire.

Lors du séminaire, le professeur Gebisa a présenté la contribution et l'impact du programme Point Four en Éthiopie.

Le programme a contribué à soutenir le renforcement des capacités des institutions éthiopiennes, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'éducation, a-t-il été indiqué.

Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et les États-Unis ont débuté en 1903. Les deux pays célèbrent le 120e anniversaire de leurs relations diplomatiques.