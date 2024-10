Egypte: Le pays va bien et est forte tant que nous sommes unis - Al-Sissi

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a rassuré le peuple égyptien. « L'Egypte va bien et demeurera forte, tant que nous resterons fermes, unis et cohérents, et assumerons nos responsabilités », a affirmé le président dans une allocution prononcée dimanche lors de la cérémonie de graduation d'une nouvelle promotion de l'Académie de police au nouveau Caire, M. Al-Sissi a mis en garde contre le danger que représentent les développements dans la région, qui pourraient conduire à une expansion du conflit, ajoutant que l'Egypte est un pays qui pratique une politique d'équilibre et de modération.

Le président Al-Sissi a souligné que la région et le monde traversent des moments très difficiles et que l'Egypte tient à ce que sa politique soit équilibrée à la lumière de ces troubles dangereux. Il a réaffirmé son avertissement selon lequel la poursuite de ces troubles aura de graves conséquences dans notre région, et peut-être dans le monde.

S'adressant aux nouveaux diplômés de l'Académie de police, M. Al-Sissi a félicité leurs parents et les a remerciés pour avoir présenté leurs fils et filles afin qu'ils participent à la protection de la patrie et sa stabilité.

Il a salué les efforts déployés pour former des policiers capables d'accomplir les tâches qui leur sont assignées. « Nous travaillons pour former des policiers capables d'exercer leurs fonctions de manière professionnelle et scientifique en utilisant les méthodes les plus modernes », a déclaré le président de la République.